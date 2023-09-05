«Умоляю вмешаться!» Австралийцы раздувают скандал из-за поведения Медведева на US Open

Даниил Медведев, лидер мужского российского тенниса, вновь выиграл матч на US Open. И вновь не обошлось без приключений. В соперниках у Медведева по четвёртому кругу оказался довольно неудобный для него представитель Австралии Алекс де Минор, который пока ещё не попал в топ-10 мирового рейтинга, но активно туда стремится. До игры на этом US Open де Минор победил россиянина в двух матчах подряд, в том числе совсем недавно, в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.

Сегодняшнюю встречу Даниил также начал неудачно. Он проиграл первый сет со счётом 2:6. А затем вдруг собрал вещи и покинул корт. После этого на него обрушился с критикой 16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде Тодд Вудбридж, заступившийся за соотечественника.

«Странная ситуация в матче. Сет, 31-я минута, Медведев уходит с площадки, собрал всю свою сумку… Зачем так долго уходить с площадки? Это не перерыв в туалет — он полностью меняет экипировку? Разве это не должно быть только в определённое время? Говорю вам, я считаю, что нашему спорту действительно нужно что-то делать с этим.

Этого не должно быть. Я умоляю наших чиновников вмешаться и прекратить всё это, потому что таких изменений в динамике матчей быть не должно. Это не очень хорошо для телекомментаторов. Это так раздражает. Нельзя было этого делать. А судья позволяет ему выйти сухим из воды», — приводит слова Вудбриджа Yahoo Sports.

Даниил Медведев играет с Алексом де Минором на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Журналисты из Tennis Connected не стали критиковать Медведева, но отметили его форму по состоянию на тот момент и вспомнили одно из поражений Роджера Федерера. «Медведев очень вялый. Тут будет «война» для всех, кто играет до среды. Воздуха нет. Очень тяжело. Помню, как несколько лет назад я сидел в «Эше» и наблюдал, как Миллман побеждает Федерера. Очень похоже», — написали они в «Твиттере».

А вот некоторые болельщики были явно недовольны поведением россиянина.

«Его обязаны были снять с матча. Обманывать-то легко», — написал один из них.

«Медведев, манипулятор результатами, наконец-то решил проявить себя», — добавил другой.

«Это тот Медведев, которого мы знаем», — подытожил третий.

Также во время первого сета Медведев использовал ингалятор. Россиянин вызвал врача и пожаловался на проблемы с дыханием.

Медведев просит ингалятор во время матча с Алексом де Минором на US Open — 2023. Фото: Кадр из трансляции

По всей видимости, тут Даниил решил воспользоваться тактикой другого австралийца, Кристофера О'Коннелла, его соперника по второму кругу US Open. Тогда О'Коннелл, проиграв первые два сета, воспользовался ингалятором, резко прибавил и выиграл третью партию. После этого Медведев в шутку вызвал врача на корт и попросил, мол, дайте мне то же, что дали ему. А ещё по ходу той встречи Даниил жаловался на «тупых» болельщиков и просил их «заткнуться».

Как бы то ни было, та пауза после первого сета в игре с де Минором, похоже, действительно пошла на пользу Даниилу. Он забрал следующие три партии и вышел в четвертьфинал — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. На этой стадии он сыграет с Андреем Рублёвым — таким образом, Россия точно не останется без своего представителя в полуфинале US Open.