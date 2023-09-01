Мистер Эйс и человек-марафон уходит из тенниса. Чем запомнится американский гигант

Лето 2007 года. В Вашингтоне стартует традиционный турнир US Open Series, на котором в последний момент освобождается одна из уайлд-кард, и её получает неизвестный широкой теннисной публике долговязый студент, ученик Университета Джорджии – 22-летний Джон Иснер. У него почти нет опыта выступлений на турнирах ATP (только один матч тем же летом на траве в Ньюпорте), ударов с задней линии тоже толком нет – зато есть мощнейшая, просто убойная подача. Джон умело пользуется своим ростом (208 см), совершенно неожиданно выигрывает пять матчей подряд, в том числе у Тима Хенмэна, Томми Хааса и Гаэля Монфиса, и лишь в финале уступает звезде американского тенниса Энди Роддику. Все пять побед по пути к финалу Иснер добывает на тай-брейках решающей партии, что неудивительно при его стиле игры. Через месяц он доходит до третьего круга US Open и уступает там великому Роджеру Федереру, взяв у швейцарца первый сет – разумеется, на тай-брейке.

Через 16 лет Большой Джон провёл свой последний матч в карьере. Логично, что для этого Иснер выбрал именно US Open. Здесь закончил выступления в туре Пит Сампрас (хоть и объявил о завершении карьеры только через год), здесь прощались с родной публикой Андре Агасси и Энди Роддик, Джеймс Блэйк и многие другие американские звёзды большой и малой величины. Последний в сезоне турнир «Большого шлема», проводящийся в своей стране – что может быть более подходящим для последнего поединка? Иснер, как и в самом начале карьеры, получил уайлд-кард, а затем выиграл матч первого круга и был очень близок к успеху во втором раунде. Он вёл у Майкла Ммо 2:0 по сетам, заработал матчбол на приёме в концовке пятой партии, дважды выходил вперёд с мини-брейком на решающем тай-брейке, но всё-таки уступил молодому соотечественнику.

Джон Иснер всегда был заметен на корте Фото: Al Bello/Getty Images

«Горжусь тем, чего достиг в своей карьере»

Дав настоящий бой в последнем матче в карьере, Джон с трудом сдерживал эмоции, прощаясь со зрителями во время небольшого интервью на корте, а затем расплакался на пресс-конференции. Вот что он сказал там: «Это целый спектр эмоций. Конечно, я очень разочарован результатом моего сегодняшнего матча в одиночном разряде, но в то же время испытываю огромную благодарность за то, что в последний раз играю в такой атмосфере. Я хотел провести ещё один Открытый чемпионат США и смог это сделать. В целом это был весёлый матч. Конечно, результат разочаровывает, но я горжусь тем, чего достиг в своей карьере.

Я думаю, что для меня было довольно просто принять решение о завершении карьеры. Мне 38 лет. Я провёл очень долгую карьеру в теннисе. Теннис был огромной частью моей жизни. Тяжело прощаться. В конце концов этот день настал. Я постараюсь не поддаваться эмоциям. У меня была невероятная карьера. Я долго занимался этим видом спорта и приобрёл очень много друзей и даже членов семьи. Без тенниса я бы не встретил свою жену. У меня не было бы такой замечательной семьи, которая есть у меня, четверых прекрасных детей. Вот что действительно самое главное в жизни».

Та самая трёхдневная битва на Уимблдоне

А ведь есть как минимум две причины, по которым Иснер действительно останется в истории тенниса. Первое, что вспоминается, когда произносишь «Джон Иснер» и «Уимблдон» – это 2010 год и легендарный марафон с Николя Маю. Тот поединок вошёл в историю как самый длинный в истории тенниса (причём теперь, с повсеместным введением тай-брейков в решающих партиях, побить этот рекорд в принципе невозможно), а ещё оба игрока выполнили по 100+ эйсов – у Джона их набралось 113, а у Николя – 103. Это первый и второй показатели по количеству подач навылет в истории, и 216 эйсов на двоих, конечно, тоже являются невероятным рекордом.

Но всё-таки главное – не эйсы, а продолжительность и итоговый счёт той игры. Матч, дважды переносившийся на следующий день из-за темноты, начался во вторник, а закончился лишь в четверг! Суммарно теннисисты провели на корте 11 часов 5 минут, и Иснер победил с сумасшедшим счётом 70:68 в решающей партии. Конечно, это не был самый зрелищный матч с точки зрения красоты игры, но нерв, напряжение и такой невероятный марафон компенсировали всё это сполна. В какой-то момент даже табло не выдержало – оказалось, что его электроника не была запрограммирована дальше счёта 47:47. А вот игроки справились, как и просидевший весь этот матч судья на вышке Мохамед Лайани. И без того один из самых популярных теннисных арбитров после того поединка тоже получил дополнительные минуты славы, а абсолютно обессиленный Иснер на следующий день за час с небольшим проиграл скромному Тьемо Де Баккеру, отдав первый сет под ноль.

Кстати, отнюдь не являясь сторонником каких-то теорий заговоров, касающихся подстроенных жеребьёвок, всё же не могу не отметить очень интересный результат таковой на Уимблдоне-2011. Ровно через год после той легендарной битвы сетка английского «Шлема»… Да-да, снова свела Иснера и Маю в первом круге! Правда, на этот раз ничего эпичного и близко не вышло – американец победил в трёх сетах с двумя тай-брейками. Кстати, Николя, которому сейчас 41 год, играет до сих пор – правда, в последнее время уже только в парном разряде. Там у него были серьёзные успехи, он даже был первой ракеткой мира. Но мы сейчас всё-таки говорим не о Маю, так что вернёмся к Иснеру.

В шаге от финала Уимблдона, зато с титулом «Мастерса»

Именно Уимблдон стал для американца местом, где он едва не прорвался в финал «Шлема». Впрочем, и выход в полуфинал был для Джона огромным успехом. Произошло это не так давно, в 2018 году. Пройдя по пути 19-летнего на тот момент Стефаноса Циципаса и Милоша Раонича, Иснер получил в 1/2 финала далеко не самого опасного для этой стадии соперника – Кевина Андерсона. Южноафриканец чуть ниже Джона (203 см) и тоже мощно подавал, но при этом чуть лучше смотрелся на задней линии. Правда, и сам Иснер по ходу карьеры прилично прибавил в игре как с отскока, так и у сетки – мало что напоминало о той неуклюжести, с которой он обрабатывал многие мячи на своих первых турнирах. Андерсон в четвертьфинале сенсационно выбил Федерера, но Иснер всё-таки не сумел воспользоваться шансом, проиграв ещё один марафон – 24:26 в пятой партии! Кстати, именно после такого полуфинала на «Шлемах», в том числе на Уимблдоне, начали вводить тай-брейки в решающем сете, так что во многом Джон ещё и поспособствовал серьёзному изменению теннисного регламента.

Кроме этого полуфинала, на мэйджорах Иснер отметился ещё двумя четвертьфиналами – оба были на US Open. В 2011 году он проиграл Энди Маррею, а в том же 2018-м – Хуан-Мартину дель Потро. Вообще, сезон-2018 стал для американца лучшим в карьере. Помимо таких результатов на «Шлемах», он ещё и завоевал единственный титул на «Мастерсах» в одиночном разряде, победив в Майами. Там Джон обыграл трёх теннисистов топ-10: Марина Чилича (третий номер рейтинга), дель Потро (шестой) и Александра Зверева (пятый), так что случайным этот титул точно не назовёшь. Всего у Иснера 16 трофеев в одиночном разряде. А ещё у него были четыре проигранных финала «Мастерсов» в одиночке и восемь финалов на них же в паре, пять из которых закончились в пользу Джона.

Вечный рекорд по эйсам

И, конечно, нельзя закончить рассказ про Иснера без его подач навылет. Джон официально стал лучшим на подаче за всю историю тенниса, наколотив за карьеру 14 470 эйсов! На это американцу понадобились 772 матча. На втором месте остался ещё один гигант, даже чуть более высокий (211 см) хорват Иво Карлович. У него 13 728 подач навылет, причём за меньшее количество поединков – 694. Замыкает топ-3 Федерер. Роджер выполнил 11 478 эйсов, но он и матчей провёл намного больше – 1462. По проценту выигранных геймов на подаче Джон тоже в топе – 91,78%. Здесь Карлович оказался чуть-чуть успешнее, взяв ровно 92% своих подач.

Но в любом случае количество эйсов – более внушительная и более интересная цифра, чем этот процент. Возможно, этот рекорд Иснера останется на века, а возможно, кто-то из нового поколения превзойдёт его, но пока что таких стабильных мастеров подач навылет не видно. А вот рекордные цифры матча с Маю на Уимблдоне, как мы уже отмечали, точно будут вечными – если только в теннисе не решат вернуть старый регламент без тай-брейков в решающих сетах. Но даже в таком случае превзойти как продолжительность поединка, так и количество сыгранных в нём геймов будет почти невозможно.