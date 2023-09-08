Камбэк после «баранки»! Соболенко материлась, но сотворила чудо и вышла в финал US Open

Арина после 0:6, 1:2 разбила ракетку, но сумела собраться — и переборола Мэдисон Кис. Та не подала на матч во втором сете.

В ночь с 7 на 8 сентября мск на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке состоялись полуфинальные встречи в женском одиночном разряде. Первую пару составили шестая ракетка мира американка Кори Гауфф и представительница Чехии Каролина Мухова, замыкающая топ-10 рейтинга WTA. Гауфф оказалась сильнее — 6:4, 7:5. 19-летняя американка впервые вышла в финал US Open. А ещё этот матч ознаменовался крупным скандалом с участием экоактивистов, подробнее о котором читайте в отдельном материале.

А следом на корт вышли американка Мэдисон Кис (17) и пока вторая, а с 11 сентября первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. В четвертьфиналах Кис и Соболенко одержали одинаковые с точки зрения счёта победы: 6:1, 6:4. Американка оказалась сильнее действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой (9), а белоруска победила Чжэн Циньвэнь (23).

28-летняя Кис в этом году словно переживает вторую молодость. Шесть лет назад Мэдисон на US Open остановилась в шаге от титула. Тогда её остановила Слоан Стивенс. После этого Кис трижды выходила в полуфинал на ТБШ, но всякий раз проигрывала. И вот теперь получила четвёртый шанс.

Соболенко же играет так, как никогда прежде не играла. В её игре наконец появилась стабильность. В этом году белоруска на всех мэйджорах доходила как минимум до полуфинала, а Australian Open и вовсе завоевала титул. Если же вспомнить, что год назад Арина также вошла в четвёрку лучших на US Open, то получается, что отчётный полуфинал стал для неё пятым подряд на ТБШ.

Соболенко, по её словам, понимала, что зрители на трибунах в основном будут поддерживать её американскую соперницу. «Я понимаю, конечно, её будут поддерживать больше меня. Мне и раньше приходилось играть на стадионах, где трибуны болели за соперника, так что мне это не будет мешать. Просто постараюсь сохранять концентрацию и показывать свой лучший теннис.

Я знаю, что в боксе сидит моя команда. На стадионе за меня болеют друзья. Есть семья, мне этого достаточно. Но будет очень приятно, если трибуны будут больше поддерживать меня, а не её», — говорила она на пресс-конференции после четвертьфинала.

В личных встречах перевес был на стороне Соболенко: 2-1. В 2023 году теннисистки схлестнулись в четвертьфинале Уимблдона, и тогда белоруска победила в двух сетах: 6:2, 6:4. Интересно, вспоминала ли Арина перед матчем ту игру?.. Как бы то ни было, в первой партии у неё не получилось ничего. Кис в первом же гейме добилась брейка (Соболенко допустила двойную ошибку на брейк-пойнте), после чего взяла свою подачу и повела 2:0. Третий гейм белоруска начала с 40:0 на своей подаче, но затем необъяснимым образом растеряла преимущество, сделав ещё одну двойную при «ровно», и американка увеличила отрыв.

В четвёртом гейме Арина вцепилась в чужую подачу, но упустила двойной брейк-пойнт — 4:0 в пользу Мэдисон. После этого американка уверенно оформила ещё один брейк, а затем подала на сет, повесив «баранку» сопернице, — 6:0 за 31 минуту. В этой партии Кис ожидаемо оказалась значительно лучше и по виннерсам (12 против трёх), и по невынужденным ошибкам (пять против 11).

В начале второго сета теннисистки взяли по гейму на подаче (1:1), а затем Соболенко опять проиграла свой гейм. После этого у неё случилась вспышка ярости. Белоруска разбила ракетку и выдала матерную тираду, за что получила замечание от судьи. «Раз в год и палка стреляет? ####, ####, #####, в полуфинале?» — так высказалась она, обращаясь к своему тренеру.

Несмотря на эмоции, Арина тут же смогла вернуть брейк, воспользовавшись ошибками соперницы, — 2:2. Однако следующие два гейма вновь остались за Кис, которая даже на приёме радовала публику красивейшими виннерсами, — 4:2. «###, это что, шутка надо мной?!» — вновь не сдержала эмоций Соболенко.

Американка же, выйдя вперёд, казалось, своего уже не упустит. Но у Арины было иное мнение! Кис при счёте 5:4 не смогла подать на матч, допустив одну двойную, — Соболенко сделала брейк под ноль и сравняла счёт (5:5). Затем она взяла свой гейм, также под ноль, а в 12-м гейме была близка к тому, чтобы закрыть партию, но упустила двойной сетбол на приёме, и пришлось играть тай-брейк. В нём Соболенко не оставила шансов сопернице: 7:1! Да и с точки зрения статистики в партии она заметно подтянулась: виннерсы — 15:11, невынужденные ошибки — 11:18.

А перед началом решающего сета Кис понадобилась помощь врача — возникли проблемы с левой ногой. После этого ей затейпировали бедро.

В решающем сете Соболенко в первом же гейме вышла на брейк-пойнт, но не воспользовалась им. Затем игра перешла в относительно спокойное русло, насколько это возможно в таком нервном полуфинале US Open, — теннисистки брали свои подачи. Переломный момент мог настать в шестом гейме, когда белоруска подарила Кис тройной брейк-пойнт. Одно очко она отыграла эйсом, но не более того — 4:2 в пользу американки. Однако Арина совершила обратный брейк — Мэдисон в неподходящий для себя момент стала ошибаться. А в восьмом гейме Соболенко отыграла два брейк-пойнта (иными словами, у соперницы были скрытые матчболы) и сравняла счёт — 4:4.

В оставшихся геймах Соболенко и Кис дважды брали свою подачу — как и во втором сете, всё закончилось тай-брейком (только на сей раз чемпионским, до 10 очков). В нём белоруска повела 4:0, затем уверенно держала американку на дистанции. После того как счёт стал 7:3, Соболенко стала радоваться, забыв, что это чемпионский тай-брейк. А отработав на приёме, Арина сделала счёт 9:3, заработав таким образом шестерной матчбол. И с третьей попытки реализовала его — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) за 2 часа 35 минут.

Вот так Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата США. Для неё это будет второй финал ТБШ — после Australian Open 2023 года, который она выиграла. Решающий матч US Open в женском одиночном разряде Кори Гауфф — Арина Соболенко состоится в субботу, 9 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».