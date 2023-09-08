«Выгоните их!» Протестующие едва не сорвали первый женский полуфинал US Open

Кажется, на Открытом чемпионате США не проходит и дня без скандальной истории. Не успели утихнуть страсти по поводу жаркого во всех смыслах четвертьфинала с участием Даниила Медведева и Андрея Рублёва, как приключился новый инцидент.

Первый женский полуфинал US Open, в котором участвовали шестая ракетка мира Кори Гауфф и 10-й номер рейтинга WTA Каролина Мухова, был прерван во втором сете при счёте 6:4, 1:0 в пользу Гауфф. Группа из трёх протестующих в футболках с лозунгом «Прекратите добычу ископаемого топлива» начала скандировать соответствующее послание. Когда появились сотрудники службы безопасности, другие зрители стали насмехаться над протестующими и кричать «выгоните их». Однако это было непросто. Двух протестующих всё же увели, но один из них приклеил обувь к бетонному полу стадиона, чтобы усложнить задачу секьюрити.

Протестующий приклеил ноги к полу на полуфинале US Open Гауфф — Мухова Фото: соцсети

Гауфф и Мухова поначалу не покидали корт, но потом вернулись в раздевалку, когда стало ясно, что пауза затягивается. В итоге обувь третьего протестующего всё же удалось отклеить от бетона и выдворить с арены. И общее время задержки составило 50 минут.

Секьюрити пытаются выдворить протестующего Фото: соцсети

Следы от приклеенной к полу обуви протестующего на полуфинале US Open Гауфф — Мухова Фото: соцсети

Как отреагировали в соцсетях

Поведение экоактивистов предсказуемо вызвало массовую негативную реакцию. Вот какие комментарии оставили в социальных сетях.

«Уверен, что тысячи людей на трибунах и миллионы по ТВ теперь «охотнее» прислушаются к таким аргументам — после того, как это вызвало у всех раздражение. Независимо от причины, я не понимаю логики, лежащей в основе такого рода протестов. Это лишь отталкивает людей», — написал официальный фотограф WTA, известный как Jimmie48.

«Чёрт, а помните, как самой крупной помехой на US Open был небольшой запах травки?» — напомнил журналист Дэвид Кейн.

«Хотелось бы, чтобы это произошло во время матча Медведева. Нам нужен его комментарий. Он сам бы вёл переговоры», — написала журналистка Линдси Гиббз.

«Один из болельщиков предложил мне 200 долларов за то, чтобы я пошёл и физически устранил протестующих, чтобы можно было посмотреть теннис. Я вежливо отказался и предложил сделать это бесплатно», — пошутил теннисный тренер Кайл Лакруа.

Один из болельщиков предложил позвать Елену Остапенко, чтобы та уладила ситуацию. На это отреагировала бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова).

«Обожаю теннисный «Твиттер», ха-ха-ха. Она бы справилась с ситуацией», — написала она.

Не впервой

Это уже далеко не первый случай, когда экоактивисты пытаются срывать спортивные мероприятия. В июле три человека были арестованы после того, как вмешались в ход игры на Уимблдоне, разбросав по корту оранжевое конфетти и элементы пазла. Впоследствии им были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах, и им грозит уголовное преследование.

В июне протестующие пытались сорвать матч по крикету между Австралией и Англией в Лондоне. Представители одного из экодвижений выбежали на поле и рассыпали оранжевый порошок. Подобные демонстрации имели место во время чемпионата мира по снукеру и финала Английской премьер-лиги по регби. Также сообщалось, что экоактивисты намерены были сорвать Гран-при Великобритании Формулы-1. А теперь они нацеливаются на матчи футбольной Английской премьер-лиги.

А что же сам матч?

Что же касается полуфинала как такового, то Гауфф победила в двух сетах. Американка сразу же захватила инициативу и повела 5:1 с двумя брейками. Мухова нашла в себе силы отыграться и вернула оба брейка, но при 4:5 не в свою пользу неожиданно под ноль отдала свою подачу.

Во второй партии ключевой момент, казалось, настал в восьмом гейме. Американка взяла подачу соперницы и при 5:3 готовилась подавать на матч. Но не смогла этого сделать, упустив матчбол. А вот при 6:5 в свою пользу Кори всё-таки дожала соперницу, реализовав пятый (!) матчбол в гейме, — 6:4, 7:5 за 1 час 57 минут игрового времени. Гауфф впервые вышла в финал US Open.

Во втором полуфинале сыграют вторая ракетка мира Арина Соболенко и 17-я сеяная Мэдисон Кис. За всеми событиями следите на «Чемпионате».