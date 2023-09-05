На US Open — новый скандал: мячи калечат игроков, а чемпионка Уимблдона даже рыдала

Маркете Вондроушовой будет очень обидно, если ей вдруг придётся сняться перед четвертьфиналом.

На Открытом чемпионате США этого года проводится эксперимент. Женщины играют теми же мячами, что и мужчины. История началась ещё в прошлом году, когда некоторые теннисистки во главе с Игой Свёнтек стали задаваться вопросом: а почему это мы играем более лёгкими мячами, чем мужчины? По мнению Свёнтек, такие мячи труднее контролировать, нежели «мужские».

К критике прислушались. И на US Open — 2023 равенство в этом плане оказалось достигнуто. При этом компания Wilson, производитель мячей для этого мэйджора, сделала их тяжелее и для мужчин. То есть увеличение массы прочувствовали на себе даже теннисисты, не говоря уже о теннисистках, «перепрыгнувших» таким образом через одну ступеньку.

Из-за новых мячей огромные проблемы возникли у действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой. Она вышла в четвертьфинал US Open в одиночной женской сетке, но вынуждена была сняться с парной встречи. По ходу одиночного матча в 1/8 финала Вондроушова вызывала на корт врача из-за проблем с плечом.

Позднее, уже после победы, в телетрансляцию попал момент, как Маркета сидит в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. Поддержать чешку подошла её соотечественница и бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге Барбора Стрыцова. Она обняла её, а Вондроушова заплакала.

Барбора Стрыцова утешает плачущую Маркету Вондроушову на US Open — 2023. Фото: кадр из трансляции

Самое обидное во всём этом то, что Вондроушова вынуждена была сняться с парного разряда, где она выступала со Стрыцовой. А для Барборы это последний ТБШ в карьере. Получается, Маркета невольно подвела партнёршу.

«У нас очень длинный сезон, а мячи очень тяжёлые. Это ключ к пониманию моих проблем. Мне нужно отдохнуть. Мне очень больно от того, что я не смогу сыграть в парном разряде со Стрыцовой. Ведь это был её последний турнир «Большого шлема», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

А пару дней назад на эту тему подробно высказался Вашек Поспишил, который принимает активное участие в политике теннисных властей. Он бывший член совета игроков ATP и соучредитель независимой организации игроков PTPA. «Несколько лет назад обсуждалось, что ATP и WTA хотят замедлить игру, чтобы болельщики могли видеть более долгие розыгрыши. Мячи становятся всё тяжелее и тяжелее, и — вот уж сюрприз! — это убивает тела игроков. Почти все игроки, с кем я говорил, чувствуют то же самое.

Я никогда не видел в раздевалке столько травм запястья, локтя и плеча. Если эти изменения касаемо мячей не отменят — дальше будет ещё хуже. Пожалуйста, прислушайтесь, ATP и WTA. Травмы игроков — это плохо и для вас», — написал Поспишил в своём «твиттере».

На этот пост отреагировал трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка. «Не думаю, что они прислушиваются к игрокам», — написал он.

Чемпионка Australian Open 2018 года, бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, вернувшаяся в спорт после 3,5-летнего перерыва, отметила, что такие мячи «чуть лучше приклеиваются к ракетке». По её мнению, это выгодно более мощным спортсменам. «Я считаю, что им легче бить по таким мячам», — приводит её слова USA Today.

А легендарная Мартина Навратилова ещё до турнира допускала, что теннисистки могут начать испытывать трудности. «Некоторые женщины испытывают проблемы с рукой при игре с более тяжёлым мячом в миксте. Поэтому будет интересно посмотреть, как всё это будет работать теперь, когда все будут использовать этот мяч во всех соревнованиях», — говорила она в интервью Sky Sports.

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Новшества — это хорошо. Но лишь в том случае, если они не вредят игрокам. Ибо здоровье превыше всего.

«Очевидно, что здоровье игроков — это самое важное. Я в шутку говорю, дескать, мне не нравится ни один из мячей и как бы отстранилась от этого. Но да, это то, на что нам придётся обратить внимание», — подытожила третья ракетка мира, член совета игроков WTA Джессика Пегула, чьи слова приводит USA Today.