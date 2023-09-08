4 топ-матча пятницы в теннисе: Медведев, Шелтон, Алькарас, Джокович рвутся в финал US Open

Посмотреть все события 8 сентября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 19:00*: Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6) – Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3), US Open – финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет первый трофей US Open — 2023?

US Open — 2023 вышел на финишную прямую. В четверг определятся первые чемпионы — в мужском парном разряде. До этой стадии добрались опытные парные игроки.

У Рохана Бопанны один титул ТБШ в миксте, у Мэттью Эбдена — один в паре и один в миксте, у Раджива Рама и Джо Солсбери — по три в паре и два в миксте. Причём Рам и Солсбери эти три парных титула выиграли вместе — на Australian Open — 2020 и на US Open — 2021-2022. Удастся ли им завоевать в Нью-Йорке третий титул подряд?

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 20:30*: Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия, 12) – Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани (США/Бразилия), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли Вера Звонарёва в свой девятый финал ТБШ?

Вера Звонарёва, только что отметившая 39-летие, продолжает вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд пробиваться по парной сетке US Open. Девушки уже добрались до полуфинала, и теперь им осталось сделать последний шаг в решающий матч. В активе Веры два финала в одиночном разряде, три победы и один финал в паре и ещё два титула в миксте. Причём последнего большого успеха Вера добилась три года назад на том же US Open, победив с той же Лаурой Зигемунд.

Вера Звонарёва (позади) и Лаура Зигемунд Фото: Rob Carr/Getty Images

🎾 22:00*: Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что сильнее — опыт или молодость?

36-летний Новак Джокович рвётся в свой 36-й финал ТБШ в карьере. Помешать ему в полуфинале US Open может 20-летний американец Бен Шелтон, лучшим результатом на «Шлемах» у которого был четвертьфинал Australian Open — 2023. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Кто окажется сильнее и отправится в финал на встречу с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Даниил Медведев?

Новак Джокович Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 3), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли россиянин реванш за поражение в этом сезоне?

Лидеры посева в верхней половине сетки US Open — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — встретятся друг с другом в полуфинале. Теннисисты играли до этого трижды. На Уимблдоне-2021 победу праздновал россиянин, а вот в этом сезоне Даниил потерпел два досадных поражения — в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона. Удастся ли россиянину взять реванш за эти обидные неудачи и пробиться в решающий матч US Open?