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Теннисные матчи сегодня 8 сентября 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча пятницы в теннисе: Медведев, Шелтон, Алькарас, Джокович рвутся в финал US Open
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 8 сентября 2023
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За чем следить 8 сентября на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 19:00*: Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6) – Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3), US Open – финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — парный разряд (м). Финал
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Не начался
1 2 3
         
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери

Интрига: кто выиграет первый трофей US Open — 2023?

US Open — 2023 вышел на финишную прямую. В четверг определятся первые чемпионы — в мужском парном разряде. До этой стадии добрались опытные парные игроки.

У Рохана Бопанны один титул ТБШ в миксте, у Мэттью Эбдена — один в паре и один в миксте, у Раджива Рама и Джо Солсбери — по три в паре и два в миксте. Причём Рам и Солсбери эти три парных титула выиграли вместе — на Australian Open — 2020 и на US Open — 2021-2022. Удастся ли им завоевать в Нью-Йорке третий титул подряд?

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден

Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 20:30*: Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия, 12) – Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани (США/Бразилия), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 20:30 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Брэйди Л. Стефани

Интрига: пробьётся ли Вера Звонарёва в свой девятый финал ТБШ?

Вера Звонарёва, только что отметившая 39-летие, продолжает вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд пробиваться по парной сетке US Open. Девушки уже добрались до полуфинала, и теперь им осталось сделать последний шаг в решающий матч. В активе Веры два финала в одиночном разряде, три победы и один финал в паре и ещё два титула в миксте. Причём последнего большого успеха Вера добилась три года назад на том же US Open, победив с той же Лаурой Зигемунд.

Вера Звонарёва (позади) и Лаура Зигемунд

Вера Звонарёва (позади) и Лаура Зигемунд

Фото: Rob Carr/Getty Images

🎾 22:00*: Бен Шелтон (США) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (м). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: что сильнее — опыт или молодость?

36-летний Новак Джокович рвётся в свой 36-й финал ТБШ в карьере. Помешать ему в полуфинале US Open может 20-летний американец Бен Шелтон, лучшим результатом на «Шлемах» у которого был четвертьфинал Australian Open — 2023. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Кто окажется сильнее и отправится в финал на встречу с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Даниил Медведев?

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 3), US Open – 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: возьмёт ли россиянин реванш за поражение в этом сезоне?

Лидеры посева в верхней половине сетки US Open — Карлос Алькарас и Даниил Медведев — встретятся друг с другом в полуфинале. Теннисисты играли до этого трижды. На Уимблдоне-2021 победу праздновал россиянин, а вот в этом сезоне Даниил потерпел два досадных поражения — в финале Индиан-Уэллса и полуфинале Уимблдона. Удастся ли россиянину взять реванш за эти обидные неудачи и пробиться в решающий матч US Open?

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

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