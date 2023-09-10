Второй камбэк россиянки за день! 18-летняя Гурьева выиграла первый юниорский ТБШ в карьере

На американский юниорский мэйджор приехали шесть россиян: Ярослав Дёмин, Данил Панарин, Анастасия Гурьева, Алиса Октябрёва, Кристина Сидорова, Екатерина Перелыгина. В женской и мужской сетке одиночников после четвертьфиналов не осталось никого. Шансы зацепиться за титул были у первого сеяного в паре Дёмина, но он с Пачеко Мендесом уступил в полуфинале. Дальше всех по юниорской сетке забралась восьмая сеяная Гурьева, которая в дуэте с румынкой через пару часов после полуфинала вытаскивала ещё один трёхсетовик – и вытащила! Для Насти – это дебютный ТБШ.

Камбэк россиянки в 1/2 финала – соперницы вели сет и брейк и мило улыбались

Путь к нему оказался невероятно сложен – финальные парные матчи игрались одним днём, так как накануне их регулярно откладывали на попозже по причине непогоды, а юниоры обычно играют на отшибе «Флашинг-Медоуз»: корты № 10 и №15 не имеют ни крыши, ни навесов, а центральные арены заняты коллегами постарше. Поэтому юниорам и приходится томиться в ожидании своих матчей. На одном из них россиянка Гурьева билась за первый «Шлем» в паре с румынкой Марой Гае.

В 1/4 финала они обыграли дуэт американок Татум Эванс и Аланис Хэмилтон. За выход в финал сражались с японками Хаю Киноситой и Ваканой Сонобе. И час спустя летели сет и брейк.

По-началу девушки ничего не могли предложить юрким теннисисткам из Японии. Те активно перемещались по корту, перекрывали мячи на сетке, тогда как главное оружие россиянки и румынки – их силовая подача – работало хуже, чем у соперниц: при 76% попадания первым мячом, они выиграли 63%, а Гая раз за разом отдавала сеточные розыгрыши. Без яркой борьбы и на своих ошибках (семь невынужденных против двух – у японок) девушки отдали первый сет с двумя брейками – 6:2.

Во второй партии Киношита и Синоби дважды вели и следом дважды отдавали свои подачи: каждый раз будто чувствуя преимущество в брейк, они немного сдавали, а на лицах появлялсь расслабленная улыбка. Тогда-то у россиянки с румынкой подрос приём – 14 из 19 мячей (74%), прорезалась первая, а соперницы перестали играть идеально и посыпались ошибки – нескольких тактически неверных розыгрышей хватило, чтобы получить брейк и сет– 6:3. Уже Гурьева и Гае взяли 68% розыгрышей на первой, против 43% – у соперниц, по ошибкам японки также просели – 7-4.

На решающем тай-брейке девчонки задавали соперниц на подаче, регулярно ведя в три мяча и додержали преимущество до конца – 10:7.

Дёмин остановился в шаге от третьего финала подряд

Ярослав Дёмин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На корте рядом обидно свою встречу проиграл 18-летний Дёмин, финал которого виделся гораздо четче, чем соотечественницы по-соседству. Он, наоборот, вёл сет и брейк, но потерял концентрацию и завалил вторую часть матча. Что особенно обидно: после победы на турнире «Большого шлема» во Франции с мексиканцем Пачеко Мендесом и совместного титула в Милане он сыграл в одиночном титульном матче на Уимблдоне, где уступил местному теннисисту Генри Сирлу. На US Open он мог оформить проход в третий финал ТБШ подряд, подтвердив статус №1. Но первые сеяные уступили дуэту №6 итальянцу Федерико Бондиоли и австрийцу Йоэлю Шварцлеру.

Первый финал – и первый титул ТБШ

Последняя россиянка в сетке №18 ITF Гурьева ещё ни разу не проходила так далеко на ТБШ: 1/16 финала в Нью-Йорке год назад и полуфинал «РГ»-2023, который уступила перуанке Луссиане Перес-Аларкон и лишила болельщиков чисто российского финала – в другой части сетки её ждала Алина Корнеева. Тот матч в 1/2 Гурьева считает самым обидным в карьере и признаётся, что хотела бы переиграть именно его. «Очень хотелось выйти в финал юниорского «Шлема» и выиграть его. Завоевать «Шлем» очень ценно, это как ЧМ в футболе. Но тогда я была очень уставшая. Выложилась по полной, но этого не хватило», – сказала она в интервью «Спорт-экспрессу».

После переезда в академию в Анталье результаты улучшились – с местными тренерами она тщательно работает над подачей и физикой. «С момента переезда у меня до сих пор каждый день две индивидуальные фитнес-тренировки. Это очень непросто, но понимаю, что для достижения своих целей необходимо улучшить физическую подготовку. Поэтому спокойно работаю».

Видимо, физика и помогла вытянуть два двухчасовых матча за день. Уступая сет и брейк, казалось, соперницы по финалу Сара Саито и Нанако Сато смотрелись свежее и легче – порой проскакивали фантастические розыгрыши навылет с форхенда вдоль коридора. Девчонки смеялись и общались с боксом будто это не финал ТБШ, а первый круг ITF 25 – настолько атмосфера матча была непринуждённой и праздничной. Что, впрочем, соответствовало общему пятничному вайбу в Америке: до десятого корта долетали крики и вопли с арены Артура Эша, где только-только свой финал завершила местная любимица 19-летняя Коко Гауфф, переиграв там Арину Соболенко и впервые став чемпионкой ТБШ. Как и Коко, Анастасия не упустила и свой шанс оформить первый ТБШ в карьере – юниорский! После ключевого в концовке брейка матч ушёл на чемпионский тай-брейк, где едва не потерянное преимущество россиянка и румынка всё же смогли конвертировать в победу – 10:8.