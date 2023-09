Без Корнеевой, но с финалистом «Шлема» Дёминым. Как выступают российские юниоры на US Open

На американский юниорский мэйджор приехали шесть россиян: Ярослав Дёмин, Данил Панарин, Анастасия Гурьева, Алиса Октябрёва, Кристина Сидорова, Екатерина Перелыгина. В женской сетке дальше прошла только Гурьева – полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2023. Парни же на старте турнира пока без поражений. «Чемпионат» рассказывает о главных надеждах России в юниорской сетке.

Первая ракетка мира

Ярослав Дёмин уверенно идёт за своим третьим финалом на юниорском турнире «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» этого года он в паре с Родриго Пачеко Мендесом стал чемпионом, следом на Уимблдоне сыграл в титульном матче, где уступил местному любимцу Генри Сирлу, а на US Open уже прошёл в третий раунд в личке и второй – в паре. Всё с тем же Родриго.

Ярослав Дёмин Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

На американском «Шлеме» Ярик расправился с британцем Оливером Бондингом – 7:5, 6:4 и австралийцем Хайденом Джонсом — 7:6 (1), 6:4. Впереди – итальянец 14-й сеяный Федерико Чина.

Это не дебютный год Ярослава на юниорских «Шлемах», но первый – такой успешный. В 2022-м в Америке он дошёл до третьего раунда – тогда его лучшего результата. В 2023-м они значительно улучшились, отчасти благодаря переезду на Мальорку и работе в Академии Рафы Надаля. В интервью «Чемпионату» он рассказывал о первых впечатлениях от тренировок с кумиром.

«Конечно, меня до сих немного потрясывает. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, коуч подошёл и сказал: «Okay. Go. You have practice with boss». («Тебя босс на тренировке ждёт». – Прим. «Чемпионата»). Я такой «Ё-моё». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он – на харде. Никого больше не было. Так что пошёл на харде с ним поиграл».

Ярослав начал свой путь в московской академии «Спартак», тогда его взяла Наталья Бадёр, потом перешёл к Евгении Куликовской – первому тренеру Елены Рыбакиной. Они, по словам Ярика, и вырастили чемпиона «Большого шлема». После переехал в Барселону, где до дебюта в академии Надаля тренировался в 4Slam. Стиль у россиянина атакующий: своими сильными сторонами он называет игру у сетки и подачу, а удар слева, говорит, – его лучший. Главное – добавить физически.

Складывается игра у 18-летнего Дёмина и в паре: после победы на турнире «Большого шлема» во Франции с мексиканцем Пачеко Мендесом и совместного титула в Милане они вышли во второй раунд US Open. Обыграли голландский дуэт Абеля Форгера и Мееса Роттгеринга – 7:6 (2), 6:4.

Панарин идёт за лучшим результатом на «Шлеме»

Теоретически одиночный финал «Шлема» может стать российским – Данил Панарин находится в последней четверти, а значит, с Дёминым может встретиться только в титульном матче. Конечно, здесь много «если», но кто ожидал увидеть женский финал в Австралии с Корнеевой и Миррой Андреевой? Тем более парней объединяют дружеские отношения и общие победы: Панарин вместе с Дёминым в составе юниорской сборной команды России выиграл Кубок Дэвиса в 2021 году, в финале они обыграли теннисистов из Франции.

Сборная России с Кубком Дэвиса в 2021 году Фото: Из личного архива Дёмина

Данил пришёл в спорт в четыре, первым его тренером стал Игорь Денисов. В девять лет тренировать спортсмена стал президент Федерации тенниса Братска Эдуард Гулькин. «Данилка – целеустремлённый и дисциплинированный, за всё время он ни разу не кинул ракетку. Если он берётся за что-то, то доводит дело до конца. На каждой тренировке его поддерживал отец Виктор Васильевич. Взять Кубок Дэвиса – уровень. В Братске таких высоких результатов никто не достигал. Думаю, он на этом не остановится, пойдёт дальше за новыми победами», – приводит слова Гулькина издание «ТК Город».

Данил-младший, как его ласково прозвали болельщики в сети из-за сходства с более именитым тёзкой, сыграл только первый раунд – в упорном трёхсетовике обыграл американца Сайруса Махджуба, в решающем сете оформив тай-брейк – 7:6 (2), 3:6, 7:6 (5). Следующий соперник россиянина – Павле Маринков из Австралии. В парном разряде Панарин и Хаято Мацуока также пробрались дальше: прошли дуэт Кевина Эденгрена и Владимира Якубенко – 3:6, 6:3, 10:7.

61-я ракетка юниорского ITF уже участвовал на «Шлемах»: Данил проиграл во втором круге на АО-2023, остановился на стадии первого раунда и на «РГ», так что в Америке может улучшить личные результаты.

Единственная россиянка на юниорском USO

11-я в сетке Анастасия Гурьева – единственная сеяная спортсменка из России на US Open среди девушек. На старте турнира она переиграла уроженку Казахстана, представляющую Германию, Соню Жиенбаеву. Во втором круге 18-летняя уроженка Самары победила Оливию Сентер – 7:6 (2), 6:1.

Анастасия Гурьева Фото: Robert Prange/Getty Images

Россиянка заявила о себе ещё на «РГ»-2023, где в полуфинале уступила перуанке Луссиане Перес-Аларкон и лишила болельщиков чисто российского финала – в другой части сетки её бы ждала Алина Корнеева. Тот матч в 1/2 Гурьева считает самым обидным и признаётся, что хотела бы переиграть именно его. «Очень хотелось выйти в финал юниорского «Шлема» и выиграть его. Завоевать «Шлем» очень ценно, это как ЧМ в футболе. Но тогда я была очень уставшая. Выложилась по полной, но этого не хватило», – сказала она в интервью «Спорт-экспрессу».

Затем Анастасия пропустила Уимблдон из-за ЕГЭ. К тому же она не хотела заморачиваться с документами – с британской визой у многих молодых россиян были сложности. «Буду играть уже взрослые турниры. Зарабатывать очки на 15-, 25-тысячниках. Хочется закончить год в топ-300, – рассказывала Гурьева. – Ещё после прошлогоднего US Open я думала, что закончила с юниорскими турнирами, но когда переехала в академию в Анталью, то тренеры уговорили меня ещё год поиграть по юниорам. Решила, почему бы и нет. Специально играла юниорские турниры, чтобы набрать рейтинг и попасть на «Ролан Гаррос» – 2023. В итоге получилось там выстрелить».

В академии в Анталье с местными тренерами она тщательно работает над подачей и физикой. «С момента переезда у меня до сих пор каждый день две индивидуальные фитнес-тренировки. Это очень непросто, но понимаю, что для достижения своих целей необходимо улучшить физическую подготовку. Поэтому спокойно работаю».

Не забывает и о ментальной стороне тенниса – в этом компоненте лучшим считает 23-кратного серба. «Я бы хотела ментальность, как у Джоковича. Насколько он спокоен на корте и уверен в себе. Все говорят про это. У меня бывают моменты, когда психую. Порой недостаёт уверенности или, наоборот, расслабляюсь. Надеюсь, что всё-таки стану таким человеком, как Новак».

Почему не играет №1 Корнеева?

На юниорский «Шлем» не приехала главная звезда одиночного разряда и №1 ITF Алина Корнеева. После двух побед на ТБШ подряд – Australian Open и «Ролан Гаррос» – она стала первой представительницей России в теннисной истории, которой удалось добиться этого результата по юниорам. Но затем оступилась в полуфинале Уимблдона: не прошла 17-летнюю чешку Николу Бартункову.

После поражения, призналась Алина в интервью «Чемпионату», было грустно. Но больше довлели разговоры вокруг её исторического рекорда – возможного календарного «Шлема».

«Было грустно. Но я больше ехала туда, чтобы попробовать траву. Было неприятно, что мне все на интервью говорили, что если бы выиграла этот «Шлем» – а я могла – то создала бы историю. Но после я поехала на следующие турниры – покруче этого, уже на взрослые. Так что после «сотки» забыла про результат Уимблдона».

Ещё до Уимблдона перед Алиной стоял выбор: участвовать на юниорском US Open в случае победы на британском «Шлеме» или не ехать в Америку вообще, если не получится завоевать третий трофей подряд. Но Корнеева оформила турнир ITF W100 в Португалии, взяла сто очков и вообще попала в квалификацию взрослого USO. Проблема была лишь в визе.

Алина Корнеева Фото: Robert Prange/Getty Images

«Мы думали, что если я выиграю юниорский Уимблдон, то будем играть US Open – так как это будет возможный четвёртый «Шлем». Но не сложилось, и решили, что уже не надо туда ехать. А после победной «сотки» было поздно подавать документы. Даже когда я играла «сотку», не думала, что смогу попасть в квалификацию. Об этом мне сказали уже после награждения в Португалии».

Оказывается, Алина и родители просто не следят за рейтингом. «Не думаю, что это сейчас очень важно». Так что без USO в планах у россиянки W125 и WTA-250 в Японии в начале сентября. Если не получится там, то открыт путь в Швейцарию на турнир W60 и на грунт Италии — WTA-125.