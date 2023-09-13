Кубок Дэвиса выкарабкивается из кризиса. В группах играет куча топов во главе с Джоковичем

Карлос Алькарас решил отдохнуть после US Open. А вот Россию второй год подряд не пускают на турнир.

Ещё пару десятилетий назад Кубок Дэвиса был абсолютно топовым турниром. И в России к нему было особое отношение. Разве можно забыть победу в полуфинале КД-1995 над сборной Германии, которую команде принёс Андрей Чесноков, отыгравший девять матчболов в решающем матче с Михаэлем Штихом? Не менее памятно и обидное поражение в финале того же года от сборной США, привёзшей мегазвёздный состав: Пит Сампрас, Андре Агасси, Джим Курье. Обе эти встречи состоялись в Москве.

Кроме того, наши парни трижды выигрывали турнир. В 2002 году в Париже состоялась победа имени Михаила Южного, в 2006-м в Москве оказались повержены аргентинцы, а в 2021-м, когда турнир проходил уже в новом формате, трофей завоевали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской, выступавшие под флагом Федерации тенниса России.

К слову, о новом формате. Постепенно популярность Кубка Дэвиса стала сходить на нет, и стало ясно: турниру необходимы перемены. За дело взялся бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике. Пике, основатель и президент инвестиционной группы Kosmos, предложил вложить $ 3 млрд в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Голосование за реформы состоялось в середине августа 2018-го, и 71% теннисных федераций поддержал идеи Пике.

Сперва традиционный формат изменили так: вся Мировая группа соревнуется в одном месте на протяжении недели, 18 команд разбиты на шесть групп по три команды в каждой, восемь лучших проходят в четвертьфинал, далее — полуфинал и финал. Чтобы выиграть матчевую встречу, команде необходимо выиграть два поединка (а не три); при этом матчи стали проходить в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом (это изменение ввели чуть раньше, в 2018-м).

Так прошли два турнира, а в 2022-м формат чуть скорректировали. Групповой этап соревнований теперь проходит отдельно от стадии плей-офф. При этом каждая группа играет в своём городе, а вот начиная с четвертьфиналов все собираются вместе в одном городе.

В этом году группы сформировались следующим образом:

Группа A (Болонья, Италия) — Канада (действующий чемпион), Чили, Италия, Швеция;

Группа B (Манчестер, Великобритания) — Австралия, Франция, Великобритания, Швейцария;

Группа C (Валенсия, Испания) — Чехия, Сербия, Республика Корея, Испания;

Группа D (Сплит, Хорватия) — Хорватия, Финляндия, Нидерланды, США.

Лучшие две команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Плей-офф пройдёт в Малаге (Испания) в ноябре.

Кубок Дэвиса — 2023 отмечен присутствием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Серб ещё в июле сказал, что намерен выступить. «Я буду играть в этом году. С нетерпением жду этого события. Я не играл в прошлом году и чувствовал себя виноватым, потому что надеялся, что ребята пройдут групповой этап в Валенсии и я смогу присоединиться к ним в Малаге. Такой формат вырабатывался несколько лет, но в прошлом году у нас была тяжёлая группа. Расписание не очень удобное, потому что матчи начинаются через неделю после US Open. Надеюсь, что буду здоров и доступен», — приводит слова Джоковича, сказанные в июле этого года, Sportklub.rs.

А вот двукратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас, проиграв в полуфинале US Open Даниилу Медведеву, отказался от участия в групповом этапе Кубка Дэвиса. Впрочем, и без Алькараса болельщикам будет на кого посмотреть: за Канаду выступит Денис Шаповалов, за Италию — Лоренцо Музетти, за Великобританию — трёхкратный победитель мэйджоров Энди Маррей, за Швейцарию — другой трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, за Австралию — Алекс де Минор, за США — Фрэнсис Тиафо, за Хорватию — Борна Чорич.

Маррей на пресс-конференции перед турниром рассказал: «Как только я вышел с корта после поражения от Григора Димитрова на US Open – 2023, то был не в лучшем состоянии, так как вылетел со «Шлема». Я сказал капитану Леону Смиту, что если не нужен ему, то полностью это пойму. Но по какой-то причине он попросил меня приехать, и я согласился.

Мне всегда нравилось участвовать в Кубке Дэвиса и в любых других соревнованиях, где надо представлять свою страну. У нас отличная команда, мне нравится быть её частью. Да и тренеры замечательные. Все прекрасно ладят. Я искренне верю, что мы можем выиграть турнир. Это огромная мотивация — быть частью этого. Я хочу помочь команде всем, чем могу, будь то на площадке или за её пределами. Посмотрим, что произойдёт».

А что же Россия? А Россия, увы, не участвует в соревнованиях уже второй розыгрыш подряд. Наши парни и девушки имеют право выступать только в нейтральном статусе в одиночном и в парном разрядах, а вот от командных соревнований их отстранили.

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И да, Кубок Дэвиса всё же продолжает оставаться проблемным турниром. В январе этого года стало известно, что Kosmos обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с миллионным иском к Международной федерации тенниса (ITF). Kosmos намерена взыскать с ITF средства за «необоснованное» расторжение контракта, существовавшего между обеими сторонами на организацию Кубка Дэвиса в течение 25 лет, и за ущерб, который этот разрыв наносит компании.

Напомним, Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. Компания Пике была обязана оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия были пересмотрены. От Kosmos поступали выплаты в € 10 млн и € 19 млн. В ITF надеялись, что к 2023 году выплаты вернутся к прежним объёмам, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.

Кроме того, не все игроки позитивно восприняли новый формат. В декабре 2022 года турнир раскритиковал Ник Кирьос. «Особенной чертой Кубка Дэвиса были домашние и выездные матчи. Сейчас турнир потерял свой шарм. Это уже не Кубок Дэвиса. Это турнир, на котором мне не нужно играть», — цитирует Кирьоса французский журналист Кентен Мойне.

А Вавринка, защищающий цвета Швейцарии, уже на текущем турнире высмеял низкую посещаемость. Он обратил внимание на пустые трибуны перед началом матча Франция – Швейцария. «‎Спасибо, Жерар Пике и ITF! ‎Кубок Дэвиса‎ Франция – Швейцария в Манчестере, лол»‎, – написал Вавринка в своих соцсетях.