Чемпионка Токио Самсонова проиграла в российском дерби! А Кудерметова попала на Свёнтек

В среду, 27 сентября, на турнире WTA-500 в Токио (Япония) начались матчи второго круга. Один из поединков представлял собой российское дерби, в котором действующая чемпионка Токио Людмила Самсонова, посеянная под седьмым номером, противостояла Екатерине Александровой. Самсонова в первом круге разгромила 36-летнюю немку Татьяну Марию (6:0, 6:2), а Александрова взяла верх в другом российском дерби, одолев Анну Калинскую (WC) — 6:7, 6:1, 7:5.

Ранее теннисистки уже встречались друг с другом на корте, причём в этом году. Александрова обыграла Самсонову в первом круге травяного турнира в Берлине — 6:4, 6:3. В этот раз Людмиле не удалось взять реванш. Екатерина, правда, в высшей степени неудачно вошла в игру. Во втором гейме она допустила три двойные ошибки, и Самсонова повела 2:0. Но затем Александрова наладила подачу, в то время как её соперница часто ошибалась в игре на задней линии. Екатерина отыграла брейк, а затем ещё раз взяла чужую подачу. Ключевым в партии стал шестой гейм, в котором Александрова спаслась с тройного брейк-пойнта — 4:2. А при 5:4 в свою пользу она под ноль подала на сет — 6:4 за 39 минут.

Во второй партии преимущество Александровой было ещё более весомым. Из первых шести геймов она взяла пять — 5:1. Но Самсонова упиралась до последнего. В седьмом гейме она всё же взяла свою подачу, а в восьмом заработала брейк-пойнт, но не реализовала его. Александрова же подала на матч со второго матчбола — 6:4, 6:2 за 1 час 18 минут.

В четвертьфинале может состояться ещё одно российское дерби с участием Александровой. Это произойдёт в том случае, если финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова в своём матче второго раунда обыграет 18-летнюю представительницу Чехии Линду Носкову.

Вероника Кудерметова (8) встречалась с американкой Кейлой Дей, занимающей 96-е место в рейтинге WTA. Россиянка, можно сказать, одержала победу на классе. В первом сете теннисистки без брейков дошли до счёта 3:3, причём Вероника в трёх своих геймах отдала лишь очко. Затем Кудерметова впервые в матче сделала брейк, в восьмом гейме ушла с брейк-пойнта, а в девятом использовала первый же сетбол на приёме — 6:3 за 41 минуту.

Во второй партии Веронике хватило единственного брейка в четвёртом гейме. У Дей и вовсе не было ни одного брейк-пойнта. В девятом гейме Кудерметова спокойно подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 27 минут.

Однако дальше российской теннисистке придётся сложнее. Ведь в четвертьфинале её ожидает четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Свёнтек (1). Полька во втором круге в двух сетах — 6:4, 7:5 — обыграла местную теннисистку Маи Хонтаму, 148-ю ракетку мира, но ей пришлось непросто. В первом сете японка вела 4:1 с двумя брейками, но следующие пять геймов остались за Свёнтек. Во второй партии Ига вела 5:1, позволила сопернице спасти два матчбола и сравнять счёт, однако затем всё же довела дело до победы.

Завтра, 28 сентября, во втором круге Токио сыграют ещё две россиянки. Павлюченкова, как уже было сказано, выйдет на корт с Носковой, а Дарья Касаткина (6) сразится с гречанкой Деспиной Папамихаил (Q).

На турнире WTA-250 в Нинбо (Китай) также состоялись матчи второго круга. Там тоже не обошлось без российского дерби: Камилла Рахимова играла с Дианой Шнайдер. В первом сете Шнайдер быстро захватила инициативу и повела 3:0 с брейком. Но следом в игру включилась и Рахимова — причём как! В следующих трёх геймах она отдала сопернице лишь один мяч и сравняла счёт — 3:3. Тем не менее концовка партии осталась за Дианой, которая, в свою очередь, забрала три гейма — 6:3 за 32 минуты.

Во втором сете Шнайдер сразу же сделала брейк, после чего защитила свою подачу — 2:0. Затем теннисистки обменялись брейками под ноль — 3:1, в седьмом же гейме Диана ещё раз взяла подачу соперницы и при 5:2 приготовилась подавать на матч. В этом гейме Шнайдер спасла брейк-пойнт, а потом реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 11 минут.

В четвертьфинале Шнайдер сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, посеянной под вторым номером.

А вот Анна Блинкова (4) и Валерия Савиных (Q) закончили борьбу на турнире. Савиных выиграла первый сет у полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2020 Надии Подороски, но всё равно уступила — 6:4, 0:6, 2:6, а Блинкова проиграла 18-летней чешке Линде Фрухвиртовой, занимающей 117-е место в рейтинге WTA, — 3:6, 6:3, 1:6.

Также сегодня свой матч проведёт двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва. 39-летняя россиянка сыграет с 20-летней датчанкой Кларой Таусон.