«Он ругался и был недоволен». 21-летний россиянин взял 1-й матч ATP в Астане со скандалом

Кто бы мог подумать, что один из самых жарких матчей дня мог пройти на корте №1 – по сути, без сотни болельщиков, полномасштабных съёмок (корт никак не контролируется ATP и потому не попадает в эфир) и внимания: 119-й в мире против 315-го. Так что победа Алибека вроде и сенсационная, а вроде на таких этапах может случиться всё что угодно: Стэн Вавринка проиграл же Маркосу Гирону, хотя швейцарец на бумаге выходил на Доминика Тима уже во втором круге – битва одноручников могла стать зрелищной, но увы.

Огня добавили не только красивые розыгрыши, борьба и в принципе высокий темп. Алибек классно раскладывал по углам, пользовался выходами к сетке, хотя местами и не совсем удачно – натыкался на прострелы одноручного бэкхенда. Смотрелся целостнее, чем тот же француз, у которого и с подачей не ладилось, и ошибки сыпались через раз. Уже при счёте 6:3, 5:4 у Качмазова было четыре матчбола, их россиянин так и не смог их реализовать. Следуя теннисной драматургии, Алибек должен был отдавать тай-брейк (игроков часто ломают такие качели) и вместе с ним второй сет, но выжил и выжал из себя всё. О чём эксклюзивно рассказал «Чемпионату».

Алибек Качмазов Фото: Zuma/TASS

«У меня было несколько матчболов. Я не смотрел, но их было много. Парочку из них я по своей глупости, а где-то из-за нервов не реализовал. Была ещё парочка нереальных розыгрышей. Стоит, так скажем, респектнуть ему за то, как он справился.

Я более-менее понимал, как с ним играть, что делать. В принципе, до счёта 6:3, 5:2 я всё делал чётко, грамотно, но, конечно, куда без нервов? Где-то он хорошо сыграл, где-то я допустил парочку простых ошибок, он воспользовался этим, вернулся в игру. Я не скис, продолжил играть на важном счёте в конце второго сета, не дрогнул, продолжил бороться. Очень этому рад».

Но эта встреча не могла так просто закончиться — с Корентеном Муте часто случаются конфликты: в 2022 году Федерация тенниса Франции вовсе исключила игрока из своей структуры. Решение обосновано частыми нарушениями кодекса поведения со стороны игрока, так что организация просто больше Муте не финансирует. В начале сезона его дисквалифицировали с турнира в Аделаиде, а в октябре он чуть не подрался с Адрианом Андреевым на челленджере в Орлеане.

В Астане он рычал на главного судью, отпускал что-то в сторону бокса (так что даже тренер покинул матч) и вызвал супервайзера. Всё потому, что россиянин взял медицинский тайм-аут перед подачей француза при 5:6 во второй партии. Муте это возмутило, и он обратился к судье и главному по турниру, чтобы высказать свои претензии — мол, не дело брать перерыв перед его подачей. Его тет-а-тет с супервайзером ни к чему не привели – теннисисты продолжили играть.

Сам же Алибек в интервью «Чемпионату» объясняет претензии к Муте так: «Он просто ругался и был недоволен тем, что я взял медицинский тайм-аут при счёте 6:5, и высказывал мне свою точку зрения о том, какой я неправильный и нехороший. Я просто на него посмотрел, после чего он вызвал супервайзера и захотел с ним поговорить насчёт этого, насчёт того, как я на него смотрю, почему я беру медицинский тайм-аут, когда он подаёт, какая причина этого. Причина была простой – я чувствовал, что у меня чуть-чуть побаливает нога. Я взял медицинский тайм-аут, чтобы выпить таблетку, что и сделал. Не знаю, что у него не так, но у меня с ним проблем нет, только если у него со мной».

Лишние разговоры, впрочем, вывели из состояния равновесия француза, и россиянин дожал того на тай-брейке — 6:3, 7:6 (5). Первая и такая непростая победа 21-летнего Качмазова на уровне основы ATP (и третья с учётом квалификации победа в Астане) – впереди очередной француз Адриан Маннарино и борьба за выход в третий круг.

До этого Алибек взял восемь фьючерсов в карьере, из которых два – в этом сезоне, через сито квала доходил он и до первых раундов челленджеров. Так что прорыв в Астане пока самый громкий – он уже 276-й в лайв-рейтинге ATP, а в случае победы вообще закрепится в топ-150!