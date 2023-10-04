Теннисист зарядил мячом в глаз судье. Как с арбитрами конфликтовали Федерер и Джокович

Австралийский теннисист Марк Полманс никогда особо не взлетал и на протяжении последних нескольких лет безальтернативно прозябает во второй сотне рейтинга. Парень обладает хорошей подачей, уверенно чувствует себя у сетки, а на подвиги его вдохновляет бывший тренер Николая Давыденко Марсель Дю Кудре. Но всё напрасно – к 26 годам его уровень игры позволяет катать преимущественно «челленджеры», а на уровне ATP он, как правило, вылетает уже в квалификации.

Этой осенью Полманс много играет в Китае и даже добрался до финала турнира в Чьянчжоу. В начале октября хорошая форма помогла Марку выйти в решающий раунд квалификации шанхайского «Мастерса», и он находился всего в одном очке от попадания в основную сетку, когда случилось страшное. Полманс во второй партии со Стефано Наполитано имел матчбол, но ошибся в игре с лёта у сетки – неудача так взбесила австралийца, что он психанул и что есть мочи засадил по мячу ракеткой. И попал в лицо арбитру на вышке.

Марк Полманс Фото: Andy Cheung/Getty Images

Марка дисквалифицировали, и он не только лишился возможность заработать $ 18660 за участие в первом раунде «Мастерса», но почти наверняка лишится $ 9440 за проход в финал квалификации. Кроме того, австралийца наверняка ещё и оштрафуют. Пока Марк размышляет о своём поведении, мы вспомнили похожие эпизоды, когда теннисисты сходили с ума и кошмарили судей.

После удара Шаповалова судья едва не лишился зрения

Полманс практически полностью повторил ситуацию из 2017 года – тогда затмение нашло на 17-летнего канадца Дениса Шаповалова в матче Кубка Дэвиса против британца Кайла Эдмунда. Денис проиграл два сета, отдал свою подачу в третьей партии и наотмашь врезал по мячу. К несчастью для теннисиста и судьи встречи Арно Габа, «жёлтый» со скоростью 150 км/ч попал точно в скулу арбитру. «Мне очень неловко и стыдно. Чувствую себя ужасно из-за того, что подвёл команду, страну, что повел себя так, как никогда не хотел. Могу пообещать, что это последний раз, когда я сделал нечто подобное», – покаялся юный канадец после игры. Разумеется, Денису присудили поражение и штраф в $ 7 тыс., а Габа перенёс сложную операцию – существовала вероятность, что рефери потеряет глаз.

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Кирьос плюнул в арбитра и разбил две ракетки

Земляк Полманса, знатный скандалист Ник Кирьос, не мог пройти мимо заскока Марка, и съязвил в соцсетях: «Интересно, каким будет штраф? За бутылку в Квинсе меня лишили £ 15 тыс.» Тогда Ника наказали за имитацию мастурбации с помощью бутылки во время матча против Марина Чилича. К счастью, судьям в тот день не прилетело, поэтому расскажем о другом сумасшедшем матче с участием австралийца.

Из более $ 300 тыс. штрафов, которые Кирьос заплатил за 10 лет в профессиональном теннисе, самый крупный пришёлся на «Мастерс» в Цинциннати в 2019 году после встречи с Кареном Хачановым. Австралийца наказали за пять случаев неспортивного поведения: $ 5 тыс. он заплатил за многочисленные ругательства, в $ 85 тыс. обошлись две разбитые ракетки в туалете, ещё $ 3 тыс. сняли за уход в подтрибунное помещение без разрешения судьи. Кроме того, после поражения в поединке Ник плюнул в арбитра – минус $ 20 тыс. По совокупности нарушений ATP взыскала с Кирьоса ещё $ 25 тыс., а также дисквалифицировала его на 16 недель и установила испытательный срок длительностью шесть месяцев. Всё это время Кирьос вёл себя смиренно, поэтому впоследствии дополнительный штраф ему вернули.

Ник Кирьос спорит с судьёй Фото: Mike Owen/Getty Images

Налбандян раскурочил рекламный щит и разодрал ногу судье в кровь

Аргентинский теннисист с армянскими корнями Давид Налбандян обыгрывал Роджера и Рафу, но на «Шлем» так и не наиграл – высшим достижением стала победа на Итоговом турнире – 2005. Нередко большие победы и титулы ускользали от своенравного игрока с выдающимся двуручным бекхэндом по причине приступов агрессии. Один из таких случаев произошёл в финале турнира в Лондоне в 2012 году. Аргентинец выиграл первый сет на тай-брейке у Марина Чилича, но во второй партии хорват отобрал подачу у Давида, и тот полыхнул. От переполнявших эмоций аргентинец что есть мочи зарядил ногой по рекламному щиту, за которым сидел линейный арбитр, и обшивка до крови разодрала судье ногу.

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Налбандян схватился за голову, с трудом осознавая масштабы бедствия, но было уже поздно – дисквалификация и лишение $ 57350 тыс. призовых. Также аргентинца дополнительно оштрафовали на $ 12600. Примечательно, что всего за полгода до этого матча Давид попал в ситуацию, которая должна была заставить его задуматься и быть осмотрительнее. В поединке Australian Open – 2012 он назвал судью «тупым» и был оштрафован на $ 8 тыс. за неспортивное поведение.

Федерер обматерил судью финала US Open – 2009

Какой спрос с невоспитанного Ника, если сам сама галантность Федерер позволял себе выпустить пар на судей. Во втором сете финала US Open – 2009 против Хуана Мартина дель Потро швейцарца возмутил отказ арбитра Джейка Гарнера задействовать Hawk-Eye из-за слишком долгих раздумий теннисиста, но спустя полчаса он разрешил «челлендж» аргентинцу. Когда же Роджер услышал требование от судьи сбавить тон, то совсем озверел: «Не учи меня чёртовым правилам! И чего это ты вздумал меня затыкать, а?! Говорю, когда хочу!» В своей тираде Роджер задействовал несколько ненормативных выражений, утратил нити игры и в итоге позволил Дель Потро выиграть единственный «Шлем» в карьере. По итогам матча Федерера оштрафовали за неуважительную тираду в адрес арбитра на $ 1500.

Роджер Федерер требует от судьи не учить его правилам Фото: Jessica Kluetmeier /Sports Illustrated via Getty Images

Серена грозилась засунуть мяч в глотку судье на линии

Вывести из себя вспыльчивую Серену Уильямс могла любая мелочь, особенно после того как американке никак не удавалось взять очередной «Шлем» после рождения ребёнка. Но никто так не бесил Серену, как лайнсмен Сино Цурубучи в финале US Open – 2009. При счете 5:6 и 15-30 на подаче Уильямс судья определила зашаг у американки и тем самым организовала двойной матчбол для Ким Клейстерс. «Я сейчас запихну мяч тебе в глотку, поняла?!» – воспламенилась Серена и проиграла. Выходка обошлась американке в рекордный штраф в размере $ 82,5 тыс.

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Джокович попал мячом в линейного арбитра, она начала задыхаться

Разумеется, большинство заскоков теннисистов в матчах происходят не из-за злого умысла, а по причине отключения мозгов на доли секунды. В 2020 году потеря концентрации стоила как минимум одного «Шлема» Новаку Джоковичу – главный фаворит US Open того сезона был вынужден досрочно отправиться домой из-за непростительной выходки. В матче четвёртого круга серб встретился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой и, проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, хотел ударить мячом в стенку, а попал в шею линейной судье Лоре Кларк. Она упала на корт и кашляла от нехватки кислорода, но в итоге обошлось без серьёзных последствий для её здоровья.

Из-за великой глупости в 2020-м у Новака теперь на один «Шлем» меньше Фото: Al Bello/Getty Images

На корт вышел супервайзер, Новак просил оштрафовать его на гейм или на сет, но всё ожидаемо закончилось дисквалификацией, лишением всех рейтинговых очков, заработанных на турнире, штрафом на все выигранные призовые ($ 250 тыс.) и ещё $ 10 тыс. за сам факт попадания в судью.

Нервный срыв Медведева на Уимблдоне

В последнее время Даниил Медведев ведёт себя сдержаннее, но в молодости заводился с полоборота. В 2016 году его сняли с турнира в Саванне за намек на расовую дискриминацию арбитра, а на Уимблдоне в 2017 году скандал обошёлся Даниилу дороже.

В первом раунде Медведев обыграл Стэна Вавринку, но во втором против бельгийца Рубена Бемельманса москвичу не хватило концентрации. В одном из эпизодов соперник Медведева попал в аут, а судья на вышке Мариана Алвеш скорректировала решение лайнсмена и отдала очко Бемельмансу.

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Даниил потребовал вызвать супервайзера и обвинил судью в предвзятости. Россиянин проиграл встречу и по её окончании швырнул в сторону судейской вышки горсть монет. После игры Медведев попросил прощения у судьи, назвав своё поведение глупым и бессмысленным, но это не уберегло его от штрафа в € 13,5 тыс.

Жена теннисиста отвесила судье пощёчину

Градус противостояния теннисистов и судей заметно снизился с введением в 2007 году Hawk-Eye на Уимблдоне. Американцу Джеффу Таранго повезло меньше – его матч против Александра Мронца состоялся на 12 лет раньше. Джеффа настолько достали решения судьи на вышке Брюно Ребё из Франции не в его пользу, что он потребовал вызвать супервайзера. К удивлению американца, Ребё отказал, после чего Таранго назвал его самым продажным судьёй в мире и покинул корт.

Джефф Таранго с женой после скандального матча на Уимблдоне Фото: Fiona Hanson/PA Images via Getty Images

«Это полный беспредел, который доказал полную беззащитность игроков перед такими судьями. Я не чувствую, что у нас есть шанс на хоть какую-то справедливость», – сокрушался Джефф на пресс-конференции. После матча жена Таранго, француженка Бенедикт, дала Ребё пощечину. Руководство Уимблдона оштрафовало Таранго на £ 45 тыс. и лишило права на участие в турнире на следующий год. Карма настигла Ребё спустя два года – арбитра отстранили от работы на всех соревнованиях под эгидой АТР из-за подозрений в коррупции.