«Не надо говорить от имени Новака». Надалю досталось за бестактность в отношении Джоковича

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на корте. Испанский теннисист опубликовал видео занятий в своей академии на Мальорке, чем обнадёжил своих многочисленных поклонников.

Надаль не играет с января из-за травмы бедра. Он перенёс операцию, а перед «Ролан Гаррос» — 2023 сообщил, что следующий сезон, вероятно, станет для него последним в туре.

Ранее капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер говорил, что Надаль может выступить на финальном турнире в ноябре. Но всё-таки этот вариант маловероятен. Куда более правдоподобными выглядят слова Тони Надаля, дяди и бывшего тренера Рафы, со ссылкой на пожелания самого игрока.

«Рафаэль в порядке, восстанавливается. Если всё пойдёт хорошо, он хочет вернуться на Australian Open — 2024», — сказал Тони Надаль.

Больших свершений на корте от Надаля ждать не стоит. Ему уже 37 лет, простой из-за травмы слишком длительный. Рафа и сам понимает, что вряд ли будет бороться за победы на ТБШ. Он просто возвращается в тур, чтобы достойно попрощаться с болельщиками.

Приятно, что фанаты ещё получат возможность увидеть в деле легендарного теннисиста. Возможно, Рафа хотя бы раз пересечётся на корте со своим принципиальным соперником, 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Да, гонка за звание величайшего игрока всех времён между ними фактически закончена. Новак ушёл в отрыв по выигранным «Шлемам» и наверняка только нарастит его в будущем. Но наблюдение за ещё одним сражением легенд определённо оставит поклонникам тенниса незабываемые впечатления.

Конечно, Джокович будет фаворитом потенциального сражения с Надалем, но если кто и может идеально настроиться на одну отдельно взятую игру, то это определённо Рафа. Недаром многие теннисисты в символических опросах регулярно отмечают, что хотели бы перенять характер и ментальную стойкость испанца.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надаль смирился с тем, что Джоковича будут считать величайшим теннисистом в истории. Об этом он прямо заявил в интервью телеканалу Movistar пару недель назад.

«Нет смысла спорить с цифрами и статистикой. Цифры у Новака лучше, чем у меня, и это бесспорно. Что касается титулов, то Джокович — лучший теннисист в истории, обсуждать здесь нечего. Я поздравляю Новака со всем, чего он достигает. Это не вызывает у меня никакого разочарования. Я говорил это, когда был впереди по победам на турнирах «Большого шлема», говорил, когда наблюдалось равенство, и говорю сейчас, когда отстаю. Я не буду менять позицию из-за новых обстоятельств.

Думаю, Новака больше беспокоит количество выигранных «Шлемов». Для него было бы большим разочарованием не добиться успеха. Именно поэтому он лучший и выиграл 24 ТБШ. Я не расстраиваюсь по простой причине – я знаю, что сделал максимум в пределах своих возможностей. Невозможно быть разочарованным, выиграв 22 «Шлема», — сказал Надаль.

В первой части высказывания Рафа хвалит Новака и признаёт его величайшим теннисистом. Во второй тоже вроде как присутствуют комплименты, но есть и нечто не очень приятное. На днях обозреватель Tennis Channel Гилл Гросс во время выступления в подкасте Monday Match Analysis обратил внимание, что Надаль говорит от имени Джоковича, что сложно назвать проявлением этики.

«Заключительную часть Рафе следовало опустить, не надо говорить от имени Новака. Это то, о чём может высказываться только Джокович. Может быть, это правда, а может, и нет, но не Рафе говорить о том, что именно чувствовал бы Новак, если бы отставал по титулам. При этом я думаю, что некоторые эмоции и токсичность, возникшие у людей после этой цитаты, были совершенно ненужными. Даже если то, что Рафа сказал о Новаке, является правдой, это не имеет большого значения. Не стоит воспринимать его слова как оскорбление или выпад. Мотивация на достижение результата ничем не хуже мотивации просто быть частью процесса», — сказал Гросс.

Вероятно, Надаль действительно не хотел оскорбить Джоковича. Вышло так, что он выставил его слегка помешанным на завоевании титулов, что само по себе не так уж плохо, а в случае спортсмена даже хорошо. Однако хуже всего то, что Рафа говорил от имени Новака, что является явным примером бестактности. По сути, Надаль преподносил свои личные взгляды так, будто они принадлежат Джоковичу и тот поручил ему их огласить общественности.

Новак наверняка видел эту цитату Надаля, но вряд ли он сильно обиделся. Джокович всегда с большим уважением отзывался о Рафе, поскольку конкуренция с ним и Роджером Федерером делала сильнее его самого. Надаль – главный соперник в карьере серба, доставивший ему больше всего проблем на корте.

Новак ведёт 30:29 по личным встречам с Рафой. Хочется, чтобы на этом их история противостояний не заканчивалась. Надаль пребывает не в лучшем состоянии, но он заслужил получить возможность сравнять счёт, в то время как Новак может снять все вопросы, уйдя в отрыв более чем на одну победу не только по выигранным «Шлемам», но и в личном противостоянии с испанцем. Сезон-2024 завершится с горьким послевкусием, если зрители не увидят хотя бы один поединок Надаля и Джоковича.