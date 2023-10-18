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Расписание спортивных матчей 19 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

9 топ-матчей четверга: Овечкин, Малкин, Андреева, Карацев и битва ЦСКА — «Локомотив»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 октября
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За чем следить завтра, 19 октября: НХЛ, КХЛ, теннисные турниры в Европе и Азии и Кубок России.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Вашингтон» в кризисе — или нет?

Несмотря на буллитную победу в матче с «Калгари», «столичные» разочаровали по игре, позволив сопернику существенно себя перебросать. Александр Овечкин впервые за долгое время не отметился броском в створ. С учётом того, что «Вашингтон» совсем грустно проиграл в матче открытия сезона, перспективы команды Овечкина начинают выглядеть грустнее. Теперь в канадской столице лидеру «Кэпиталз» надо будет работать за себя и за того парня.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: AP/TASS

🏒 2:30: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой из кардинально поменявшихся летом клубов будет лучше?

«Детройт» провёл первые матчи сезона лучше, чем это ожидалось — команда, сильно укрепившая глубину атаки, стала играть активнее и содержательнее. «Питтсбург» же смутил поражением от Бедарда и Ко, но потом разогнавшийся Евгений Малкин помог одержать две уверенные победы. 71-й номер «пингвинов» уже успел пошутить про «Харт Трофи». Однако теперь надо сказать своё слово и многочисленным новичкам клуба — например, пока Эрик Карлссон за новый клуб не забивал.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: AP/TASS

🎾 11:00*: Клара Бюрель (Франция, 8) — Эрика Андреева (Россия, WC), Монастир, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монастир. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 11:00 МСК
Клара Бюрель
74
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
130
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: пробьётся ли Эрика Андреева в свой первый четвертьфинал турнира WTA?

Старшая сестра Мирры Андреевой, 19-летняя Эрика, преодолела барьер первого круга на турнире WTA-250 в Монастире. Теперь, чтобы оказаться в 1/4 финала, россиянка должна справиться с француженкой Кларой Бюрель. Девушки ранее встречались дважды, и по разу им сопутствовал успех — на W60 в Бронксе-2022 сильнее была Эрика, а на WTA 125K в Лиможе-2022 — Клара. Победительница нового матча сыграет в 1/4 финала Монастира с лучшей теннисисткой из пары Лукреция Стефанини — Катажина Кава. Отметим, что до этого Эрика ни разу не была в четвертьфинале турнира WTA.

Эрика Андреева

Эрика Андреева

Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

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🎾 13:30*: Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия, LD), Токио, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Токио (м). 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 13:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
57
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: станет ли Карацев четвертьфиналистом Токио?

30-летний россиянин Аслан Карацев преподнёс многим сюрприз, выбив из сетки «пятисотника» в Токио шестого номера посева Фрэнсиса Тиафо из США. Дальше соперником Аслана стал китаец Чжан Чжичжэнь. Теннисисты ранее встречались дважды, и по разу им сопутствовал успех. Карацев был сильнее в Астане-2022, а китаец — в Мадриде-2023. Победитель новой встречи сыграет в 1/4 финала Токио с кем-то из пары Алекс де Минор — Диего Шварцман.

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 16:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Адриан Маннарино (Франция, 2), Стокгольм, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Стокгольм. 2-й круг
19 октября 2023, четверг. 15:00 МСК
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Адриан Маннарино
24
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Интрига: поквитается ли Сафиуллин с французом за поражение в Москве-2021?

Роман Сафиуллин успешно принял старт на турнире ATP-250 в Стокгольме, справившись с бразильцем Тьяго Уайлдом. Теперь на пути у россиянина в 1/4 финала стоит второй номер посева — француз Адриан Маннарино. Теннисисты ранее встречались один раз — в Москве-2021 сильнее был Адриан. Победитель нового матча далее сыграет с лучшим теннисистом из пары Филип Мисолич — Гаэль Монфис/Мартон Фучович.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Hu Chengwei/Getty Images

⚽️ 16:30: «Акрон» — «Шинник», Кубок России, Путь регионов, 1/16 финала

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
19 октября 2023, четверг. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: замахнётся ли «Акрон» на очередной долгий путь в Кубке?

У обеих команд в этом сезоне дела складываются неплохо. «Акрон» занимает четвёртое место в Первой лиге, «Шинник» — шестое. В Кубке России и те, и те сыграли по одному матчу. «Акрон» в предыдущем этапе разгромил «Рязань» (6:1), а «Шинник» уверенно убрал брянское «Динамо» (3:1). Теперь пришла пора выяснить отношения в очном противостоянии, и на кону путёвка в следующий раунд. Кстати, в этом сезоне команды ещё не встречались, зато в прошлом дважды победил «Шинник» (3:2 и 1:0). Правда, «Акрону» есть чем ответить, ведь именно этот клуб стал сенсацией предыдущего розыгрыша Кубка России, добравшись до первого этапа финала Пути регионов.

Футболисты «Акрона»

Футболисты «Акрона»

Фото: ФК «Акрон»

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится очередное уральское дерби?

Несмотря на попытки некоторых компаний выставить на первый план игры Челябинска и Екатеринбурга, настоящим уральским дерби в хоккее всегда будет игра «Трактора» и «Металлурга». И если Андрей Разин наверняка едет в Челябинск в неплохом настроении с 200-й победой в КХЛ в кармане и разыгравшейся молодёжью, то у его визави Алексея Заварухина больше поводов для беспокойства. «Трактор» после смены тренера заиграл иначе, но пока КПД игры челябинцев довольно невысокий.

Андрей Разин

Андрей Разин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Родина», Кубок России, Путь регионов, 1/16 финала

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
19 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из середняков Первой лиги пройдёт в следующий раунд?

У «Арсенала» и «Родины» дела похуже, чем у «Акрона» и “Шинника”. Тульская команда занимает 10-е место в Первой лиге, московская — 12-е. Зато в Кубке пока получается. «Арсенал» прошёл «Леон Сатурн» (2:1), а «Родина» разобралась с «Текстильщиком» (3:1). Дальше отправится кто-то один. Кто же именно?

Игроки тульского «Арсенала»

Игроки тульского «Арсенала»

Фото: ФК «Арсенал»

🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Никитин против ЦСКА: как закончится новая серия?

После увольнения из ЦСКА Игорь Никитин отправился в Ярославль, где проиграл своему бывшему клубу две серии плей-офф (причём первую вообще 0-4). В отличие от СКА, который ярославцы в последнее время научились стабильно обыгрывать, машинообразный ЦСКА все ещё представляет для «Локомотива» сложность. Любая встреча этих команд может рассматриваться и как потенциальная репетиция их встречи в плей-офф — кто знает, какие пары подарит нам перекрёстная сетка.

Никитин против ЦСКА: как закончится новая серия?

Никитин против ЦСКА: как закончится новая серия?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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