Эрика Андреева спаслась с 10 матчболов после «баранки», но обидно проиграла француженке

В четверг, 19 октября, на турнире серии WTA-250 в Монастире прошёл матч второго круга между Эрикой Андреевой и Кларой Бюрель. Игра завершилась за 2 часа 36 минут в пользу француженки со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (2).

Первый же гейм на своей подаче Андреева отдала сопернице, забрав только одно очко. У Эрики не шла подача, невынужденно по аутам летели почти все мячи. Бюрель же сразу воспользовалась этим и навязала россиянке свою игру.

В третьем гейме Эрика могла забирать свою подачу, но позволила Кларе сделать второй брейк подряд. А затем и третий. Француженка была уж очень сконцентрирована и активна. Так россиянке и повесили «баранку» в первой партии – 0:6.

Второй сет так же, как и первый, начался с подачи Андреевой. После паузы между партиями 19-летняя спортсменка стала выглядеть бодрее: со счётом 40:15 она впервые за матч забрала свой гейм. Во второй мини-партии Эрика тоже выглядела солидно, она стала догонять многие мячи, играть на опережение и меньше разбрасывать мячи по аутам. Это в итоге помогло россиянке сделать брейк и повести со счётом 2:0.

В третьем гейме у Эрики что-то снова временно сломалось, и свою подачу, а заодно и преимущество в партии она отдала сопернице. В трудном четвёртом гейме россиянка показала первые эмоции, упустила три брейк-пойнта и не смогла вернуть себе первенство в сете. Хотя концентрацию Андреева всё же после этого обидного гейма не растеряла.

При счёте 3:3 Эрика старалась играть остро, но каждый раз натыкалась на ошибки у сетки, куда её часто выводила соперница. В итоге россиянка отдала принципиальный гейм француженке. Бюрель повела со счётом 4:3, а Андреева растеряла тот настрой, с которым вышла на старт второго сета.

Весь матч Андреева боролась больше с собой, чем с соперницей. Эрика подбадривала себя, ругала, заводила, настраивала на каждый розыгрыш. Но она так и не выиграла этот бой.

При счёте 3:5 на подаче Андреевой Бюрель заработала матчбол, но упустила его неточным ударом по линии в аут. В итоге этот гейм остался за россиянкой. И следующий тоже! Француженка не смогла подать на матч, а Эрика красивейшим бэкхендом по линии сделала брейк. Счёт по партиям стал 5:5. Затем 5:6. И 5:7. Удивительный второй сет остался за россиянкой!

В третьей партии Андреева смогла повторить чудеса из второго сета: при счёте 0:5 на подаче француженки она сделала брейк и избежала второй «баранки». Следом Эрика взяла ещё все подачи соперницы, мужественно отыграла несколько матчболов и вывела игру в тай-брейк, но забрала там всего два очка и отдала встречу француженке.

Бюрель в текущем сезоне переживает пока что лучшее время своей карьеры. В про-туре француженка заиграла в 2018 году. С того момента она начала получать уайлд-кард на турниры «Большого шлема» и домашние турниры WTA, но не проходила дальше второго круга. К концу 2019-го Клара оказалась в рейтинге WTA на 871-м месте.

Первые успехи стали приходить к Бюрель в 2020-м. Тогда она в свои 18 лет пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», но значительных результатов всё ещё не показывала. В 2021-м Кларе впервые выпадает возможность побороться за титул. На турнире серии WTA-250 в Лозанне француженка вышла в финал, но в шаге от трофея в трёх сетах проиграла первой сеяной Тамаре Зиданшек.

В 2023 году француженка побила свои личные рекорды: на Australian Open она прошла до второго раунда, а на US Open пробилась в третий раунд. В июле Бюрель расположилась на 61-й, лучшей для себя позиции в рейтинге WTA. Хотя её единственным турниром выше серии WTA-250 стал апрельский «тысячник» в Мадриде.

У Андреевой, напротив, в этом сезоне происходит что-то неладное. В сентябре она опустилась в рейтинге до 172-й позиции, проиграла в квалификациях трёх ТБШ, а на турнирах WTA максимум доходила до второго круга, хотя ещё два года назад Эрику считали одной из самых перспективных юниорок России.

В четвертьфинале турнира в Монастире Бюрель сыграет с итальянкой, 125-й ракеткой мира Лукрецией Стефанини. Действующей чемпионкой турнира является Элисе Мертенс.