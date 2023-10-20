Из квалификации — в полуфинал. Павел Котов выиграл пятый матч подряд в Стокгольме

24-летний российский теннисист во второй раз в карьере вошел в четвёрку лучших на турнире ATP.

В пятницу, 20 октября, на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция) проходят четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших пробился один россиянин. И это не представитель топ-50 мировой классификации Роман Сафиуллин, выбывший из борьбы во втором круге, а Павел Котов, располагающийся за пределами первой сотни.

В 2022-м Котов дебютировал в топ-100, в середине сезона-2023 второй раз вернулся в неё, но потом чуть опустился. Однако в Стокгольме россиянин, ныне 109-я ракетка мира, демонстрирует отличную форму. Павел, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в первом круге одержал волевую победу над седьмым сеяным Кристофером Юбэнксом, действующим четвертьфиналистом Уимблдона. А в 1/8 финала не отдал ни одной партии крепкому итальянцу Лоренцо Сонего — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Котову достался 25-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор, имевший третий номер посева. По личным встречам у них было равенство — 1-1. Россиянин победил голландца на грунте Марракеша в 2022 году, а на Australian Open — 2023 тот взял реванш. После третьего противостояния Павел вырвался вперёд.

Поначалу, правда, казалось, что ситуацию контролирует Грикспор. В первом сете соперники уверенно брали каждый свою подачу. Но первым на брейк-пойнты вышел голландец. Котов в восьмом гейме не дал оппоненту воспользоваться своим шансом — 4:4. А в 12-м гейме россиянин спасся, несмотря на то что, подавая, подарил Таллону тройной брейк-пойнт. Но и из этой сложнейшей ситуации Павел сумел выпутаться, после чего выиграл тай-брейк — 7:4.

Хотя итоговая статистика партии красноречиво свидетельствует, что Грикспор пытался действовать с позиции силы. По виннерсам у него был перевес (17–6), но и невынужденных ошибок больше (7–3).

Вторую партию Котов начал неудачно, но отыграл тройной брейк-пойнт. А в шестом гейме сам взял чужую подачу, реализовав первый же свой брейк-пойнт в матче, — 4:2. После этого Павел подал под ноль, а в восьмом гейме упустил двойной матчбол на приёме, но третьим шансом успешно воспользовался — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 34 минуты.

Вот так Котов выиграл пятый матч подряд (с учётом квалификации) и во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP — после Марракеша-2023. Тогда он и остановился на этой стадии. Завтра, 21 октября, Павел, который благодаря выходу в полуфинал вернётся в топ-100 мирового рейтинга, попробует выйти в свой первый финал. Его соперником станет либо серб Миомир Кецманович, либо швед Элиас Имер (WC).

Турнир ATP-250 в Стокгольме завершится 22 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».