Соперник Медведева шикует. Бросил знойную подругу и нашёл «новую любовь» за $ 2 млн

Григор Димитров расстался с моделью Мадалиной Генеа и купил себе автомобиль Lamborghini Miura. Может позволить себе расслабиться.

17-я ракетка мира Григор Димитров – главный сердцеед теннисного мира. О романтических похождениях болгарина вполне можно снять фильм или написать книгу. В разное время подругами Димитрова были теннисистки Серена Уильямс, Мария Шарапова, певица Николь Шерзингер, телеведущая Виктория Боня, дочь крупного российского бизнесмена Лолита Османова.

Последнее любовное увлечение Григора – румынско-итальянская модель Мадалина Диана Генеа. Казалось, что Димитров наконец-то нашёл подходящую вторую половинку, очень похожую на него самого. Генеа тоже встречалась со многими знаменитостями, включая голливудских актёров Леонардо Ди Каприо, Майкла Фассбендера, Джерарда Батлера, певца Эроса Рамазотти, футболиста Николо Дзаньоло.

Тем не менее отношения Григора и Мадалины длились недолго – примерно полгода. В СМИ появилась информация, что пара рассталась. Все их совместные фотографии и общий контент за последние несколько месяцев исчезли из социальных сетей.

Мадалина Генеа и Григор Димитров Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Димитров снова свободен. Практически нет сомнений, что в обозримом будущем у него появится новая известная подруга. Ухаживать за девушками Григор умеет как никто другой в спортивном мире. Пока же Димитров наслаждается одиночеством.

Болгарин решил позволить себе немного роскоши, купив зелёный Lamborghini Miura. Модель автомобиля стоит около $ 2 млн и является довольно редкой – в мире насчитывается всего несколько сотен подобных. Григор стал владельцем одной из них, чем похвастался в соцсетях. Достойное пополнение автопарка теннисиста, в котором уже есть Porsche Cayenne, Toyota Prius и Mercedes SLS Class.

«С ума сойти… Любовь моя», — подписал фото с новым автомобилем Димитров.

Автомобиль Lamborghini Miura Григора Димитрова Фото: Из личного архива Григора Димитрова

Григор заработал $ 24,15 млн призовых за карьеру, что является 18-м лучшим результатом в истории мужского тенниса. Ещё есть доход от различных рекламных сделок, так что приобретение шикарного автомобиля не является чем-то из ряда вон выходящим. Главное, чтобы Димитров не слишком увлекался быстрой ездой на своём Lamborghini Miura. Раньше с этим у него были определённые проблемы.

В 2020 году Григор и первая ракетка России Даниил Медведев были задержаны полицией в Монако за превышение скорости. На 20-километровом отрезке между княжеством и Ниццей позволено разгоняться максимум до 110 км/ч, а Димитров и Медведев вели свои автомобили со скоростью свыше 160 км/ч. Полиция временно забрала водительские права у теннисистов-нарушителей и оштрафовала каждого на € 750.

К слову, именно Медведев станет следующим соперником Димитрова. 26 октября болгарин и россиянин встретятся в 1/8 финала «пятисотника» в Вене. Даниил ведёт 5:2 по личным противостояниям, но Григора сейчас нельзя недооценивать.

32-летний Димитров переживает вторую молодость. На недавнем «Мастерсе» в Шанхае он сенсационно вышел в полуфинал, выбив вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Кроме того, Григор впервые в карьере добирался как минимум до третьего раунда на каждом турнире «Большого шлема» за календарный год. На соревнованиях мелкого ранга он давно быстро не сходит с дистанции. Недавно в Чэнду и вовсе остановился в шаге от титула, проиграв в финале Александру Звереву, а затем в Пекине доставил немало проблем Яннику Синнеру в четвертьфинале. Медведев — явный фаворит в Вене, но расслабленность в матче с болгарином может очень дорого ему стоить.