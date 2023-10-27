Рублёв дожал Зверева и вышел в 1/2. Тот матерился по-русски, швырял ракетку — ему свистели

Андрей в третий раз подряд обыграл своего доброго друга — после пяти поражений. Теперь он в шаге от финала Вены.

В пятницу, 26 октября, на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) проходят четвертьфинальные встречи. В третьем по расписанию матче дня сошлись пятая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и бывший второй, а ныне 10-й номер мировой классификации Александр Зверев (5).

К очной встрече Рублёв и Зверев подошли без потерь — в том смысле, что в первых двух матчах на турнире они не отдали соперникам ни одной партии. Россиянин выбил из сетки Алексея Попырина и Маттео Арнальди, а немец русского происхождения — Себастьяна Офнера (WC) и Кэмерона Норри.

Выиграв у Арнальди, Рублёв досрочно квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине в ноябре. «Чувствую себя прекрасно. Отбор на Итоговый турнир — отличная новость. Я не знал, что пройду квалификацию, если выиграю матч, так что приятно получить такие новости. С нетерпением жду начала соревнований. Очень рад снова принять участие в Итоговом турнире», — цитирует Андрея пресс-служба ATP.

Что касается Зверева, то он пока идёт седьмым в Чемпионской гонке, но ничего ещё себе не гарантировал. Александр, по его словам, хочет квалифицироваться на Итоговый; при этом он рад уже тому, что в состоянии демонстрировать классный теннис, несмотря на тяжёлую травму ноги, полученную в полуфинале «Ролан Гаррос» 2022 года с Рафаэлем Надалем.

«Разумеется, я очень не хотел, чтобы эта травма случилась. Но она заставила меня расти и понять, что действительно для меня значит теннис. Если я по-настоящему вернусь на свой уровень, выиграю турнир «‎Большого шлема»‎ и стану номером один в рейтинге, то, возможно, оглянусь назад и пойму, что всё это стоило того.

Если я попаду на Итоговый турнир в Турин, если вернусь после такой травмы, после семимесячного перерыва, когда я вообще не был уверен, что смогу вернуться… Сейчас я уже вернулся в тур и на данный момент вхожу в восьмёрку лучших игроков. Думаю, это отличное достижение. Этот год возвращения мне точно запомнится», — приводит слова Зверева, сказанные перед турниром в Вене, Sportskeeda.

Александр Зверев получает тяжёлую травму ноги в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 с Рафаэлем Надалем Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рублёв и Зверев уже не раз и не два пересекались друг с другом на корте. Долгое время россиянину не удавалось победить немца: пять поражений в пяти матчах без единой выигранной партии. В этом году чёрная полоса наконец была прервана: Андрей в двух сетах обыграл Александра в полуфинале Дубая, а затем, также в двух партиях, прошёл его в четвертьфинале Бостада (это грунт).

За пределами корта теннисисты пребывают в прекрасных отношениях. 20 октября Рублёву исполнилось 26 лет, и Зверев тепло поздравил друга. «С днём рождения, младший брат. Ты знаешь, что я люблю тебя», — подписал Александр совместное фото с Рублёвым, добавив эмодзи «сердце».

Александр Зверев и Андрей Рублёв Фото: Из личного архива Зверева/Рублёва

А несколько лет назад Рублёв, поздравляя Зверева с днём рождения, выложил в соцсетях архивное фото. «История дружбы. С днём рождения, дорогой», — подписал он снимок.

Андрей Рублёв и Александр Зверев в детстве Фото: Из личного архива Зверева/Рублёва

«Мы очень хорошие друзья. Мы знаем друг друга с 10–11 лет. Он всегда был для меня словно старший брат. Во всех предыдущих матчах он побеждал меня. Сегодня, выходя на корт, я думал, что мне нечего терять», — говорил после первой победы над Зверевым Рублёв, чьи слова приводит пресс-служба ATP.

Но на корте, конечно, и Андрей, и Александр — у последнего, кстати, был полноценный день отдыха перед восьмой встречей с соперником — делали, делают и будут делать всё возможное, чтобы обыграть друг друга. Первого брейк-пойнта не пришлось долго ждать. В четвёртом гейме Рублёв попытался зацепиться за чужой гейм, и ему это удалось. После четырёх «ровно» россиянин заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его, после того как Зверев не лучшим образом провёл решающие розыгрыши, — 3:1.

В пятом гейме матч пришлось прервать на пару минут: кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо — к счастью, ничего серьёзного. Кого-то такая пауза могла сбить с толку, но только не Рублёва. Андрей уверенно забрал следующие три гейма, сделав при этом второй брейк. В шестом гейме россиянин заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки смог его реализовать. В том розыгрыше Рублёв остро пробил, соперник ответил на хафкорт, а Андрей, забежав под форхенд, прострелил по линии навылет. Ну а в седьмом гейме россиянин реализовал первый же сетбол — 6:1 за 39 минут.

В начале второй партии теннисисты долгое время обходились без брейк-пойнтов. Зверев при этом, понимая, что ему нужно перехватывать инициативу, ощутимо нервничал, и порой эмоции прорывались наружу. Так, в начале пятого гейма немец, сорвав удар, с досады стукнул ракеткой по корту. А на геймболе Александр, проиграв розыгрыш, швырнул ракетку на корт, за что удостоился порции свиста со стороны зрителей.

Александр Зверев играет с Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене в 2023 году Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

После этого у Рублёва даже был брейк-пойнт, но он его упустил. И гейм этот остался за Зверевым. А тот брейк-пойнт так и остался единственным на двоих за всю партию — как результат, теннисистам пришлось выявлять сильнейшего на тай-брейке. При этом в начале 12-го гейма немец, в очередной раз сорвав удар, мощно выматерился на великом и могучем.

На тай-брейке же Рублёв первым сделал мини-брейк и повёл 3:0, но дальше Зверев выглядел увереннее и использовал первый же сетбол, закончив партию эйсом, — 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты.

В решающем сете Рублёв сразу заявил о своих притязаниях на победу. Во втором гейме россиянин добился брейка. Зверев, подарив сопернику двойной брейк-пойнт, получил предупреждение за затяжку времени перед подачей, но исполнил эйс, а вот следующее очко проиграл — 2:0 в пользу россиянина. А в третьем гейме уже Андрей должен был спасать двойной брейк-пойнт, и у него это получилось.

В четвёртом гейме Рублёв мог до предела усложнить жизнь оппоненту, но упустил все три брейк-пойнта, и вместо 4:0 вышло 3:1. Следом россиянин вновь взял свою подачу (4:1), и по ходу пятого гейма Зверев опять кричал и бросал ракетку. В напряжённом седьмом гейме Андрей удержал свою подачу — 5:2. А при 5:3 подавал на матч. И добился своего, пусть и с огромным трудом, отыграв четыре (!) брейк-пойнта, — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 чуть более чем за два с половиной часа.

Вот так Рублёв в третий раз в сезоне (и в третий раз подряд!) победил Зверева и вышел в полуфинал «пятисотника» в Вене. Следующим его соперником станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 7) — Янник Синнер (Италия, 2). А в «верхнем» полуфинале сразятся Даниил Медведев (Россия, 1) и Стефанос Циципас (Греция, 4).

Полуфиналы состоятся в субботу, 28 октября. Финал запланирован на воскресенье, 29 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».