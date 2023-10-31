Свёнтек повесила «баранку» чемпионке Уимблдона. А Гауфф отдала лишь гейм, как Соболенко

После первого тура Итогового в лидеры группы «Четумаль» вышли те, от кого этого и ожидали.

В ночь с 30 на 31 октября мск в Канкуне (Мексика) закончился первый тур Итогового чемпионата WTA. Сегодня на корт выходили теннисистки, попавшие в группу «Четумаль». Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Свёнтек играла с сенсационной чемпионкой Уимблдона — 2023 Маркетой Вондроушовой (7), а победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (3) сражалась с трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер (6).

На протяжении полутора лет Свёнтек удерживала лидерство в рейтинге WTA и лишь недавно отдала первую строчку Арине Соболенко. «Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать всё время. Так что это был более чем нормальный сезон.

Не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла турнир «Большого шлема», так что… Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось», — говорила полька на пресс-конференции в преддверии турнира.

Ига Свёнтек на пресс-конференции Итогового турнира WTA — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И поделилась ожиданиями от игры с Вондроушовой. В личных встречах счёт был 2-0 в пользу Иги. «Наши встречи проходили на разных покрытиях и в разных условиях. Первый раз это было в 2020 году на Открытом чемпионате США, давным-давно.

Против неё нелегко играть. Она левша, её стиль игры немного отличается от остальных. Она часто меняет темп. Нужно постоянно быть к этому готовой.

Она победительница турнира «Большого шлема». Поэтому она знает, как справляться с давлением. Здесь не будет простых матчей. Я надеюсь, что буду готова на сто процентов», — добавила Свёнтек.

В начале матча Свёнтек приходилось непросто, и она сразу же отдала свою подачу. Правда, в четвёртом гейме полька с тройного брейк-пойнта сделала ответный брейк — 2:2. Однако следующие три гейма остались за Вондроушовой — 5:2 в пользу чешки. И кто бы мог подумать, что после этого всё перевернётся с ног на голову! (Или с головы на ноги — фаворитом-то считалась всё-таки Свёнтек.)

Ига не дала Маркете забрать сет, выиграв следующие три гейма — 5:5. Во всех трёх случаях она позволяла сопернице взять лишь один розыгрыш. Выиграв ещё по гейму на подаче, теннисистки перешли к тай-брейку. Вондроушова начала его с мини-брейка, однако в дальнейшем преимущество Свёнтек не вызывало сомнений — 7:3.

А во второй партии полька повесила «баранку» сопернице. Ни в одном из геймов у неё не было серьёзных проблем. Разве что во втором гейме Ига, подавая, довольно долго не могла завершить дело, хотя и не позволила сопернице выйти на брейк-пойнт. Как результат, 7:6 (7:3), 6:0 за 1 час 40 минут.

«Честно говоря, даже в первой части матча я не чувствовала, что играю плохо. Я просто чувствовала, что допускаю ошибки на последних ударах в розыгрышах. Я чувствовала, что, конечно, есть куда совершенствоваться, но многого менять не нужно. Поэтому я просто хотела играть точнее и увереннее, избегая риска.

После смены мячей я почувствовала, что играю в лучшем ритме. Возможно, это также помогло мне немного перестроить мышление. Я также подумала, что, даже если сет пойдёт не так, я смогу вернуться во второй партии», — цитирует Свёнтек пресс-служба WTA.

«Я вела 5:2, и тогда она стала играть лучше. После этого она не оставляла мне шансов. Во втором сете она играла просто потрясающе. Делать было нечего», — цитирует Вондроушову пресс-служба WTA.

Маркета Вондроушова играет с Игой Свёнтек на Итоговом турнире WTA в Канкуне в 2023 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А затем на корт вышли Гауфф и Жабер, которые до этого никогда не играли друг с другом. Борьбы в этой встрече не получилось. Гауфф разгромила соперницу со счётом 6:0, 6:1, то есть выступила точно так же, как днём ранее Арина Соболенко, не оставившая шансов Марии Саккари в первом туре в группе «Бакалар».

Упорных геймов почти не было. В первом сете американке хватило всего 24 минут, чтобы навесить сопернице «баранку». Вторая партия шла чуть дольше, 35 минут. Таким образом, Кори провела на корте менее часа, что наверняка поможет ей в предстоящих матчах в смысле экономии сил.

Самым сложным для Гауфф, как ни странно, оказался заключительный гейм. Но Жабер упустила три брейк-пойнта, после чего американка с четвёртого матчбола закончила игру.

«Честно говоря, не ожидала такой поддержки. Вчера я получила предложение о замужестве. Так что я чувствую любовь здесь, в Канкуне», — сказала Кори на корте после матча.

Таким образом, после первого тура лидерство в группе «Четумаль» захватили Гауфф и Свёнтек — именно в таком порядке, учитывая процент выигранных геймов. А в ночь с 31 октября на 1 ноября мск матчами в группе «Бакалар» начнётся второй тур. Арина Соболенко сыграет с Джессикой Пегулой, а Елена Рыбакина — с Марией Саккари.

Итоговый чемпионат WTA в Канкуне завершится 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».