«Это лучше, чем секс». Сафин обожал парижский «Мастерс», он побеждал здесь 3 раза

«Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Перестали делать большие и хорошие глупости…» – эта фраза Ипполита Георгиевича в бессмертной «Иронии судьбы» очень метко характеризует современный спорт. Топовые футболисты, баскетболисты и теннисисты ведут себя максимально толерантно, политкорректно, сдержанно и… предсказуемо. Ни тебе вечеринок в стиле бразильца Роналдо, ни выходок Денниса Родмана, однажды заявившегося на шоу «Новости недели» полностью обнажённым. Или провокаций Илие Настасе, который на «Ролан Гаррос» — 1977 узнал, что соперники по парному матчу очень суеверные, поэтому посадил в мешок чёрную кошку и выпустил её во время поединка.

Игроки и сейчас бьют ракетки, но разве сравнится это с безумным матчем в Париже на «Ролан Гаррос» — 2004 между Феликсом Мантильей и Маратом Сафиным? Том самом, когда русский теннисист снял с себя шорты, а после матча заявил: «Почему я это сделал? Не знаю. Просто снял. Что в этом плохого? Мы же должны развлекать зрителей, стараться делать весело. Я на корте прилагаю усилия, все должны получить удовольствие», – объяснил после поединка россиянин. В этом весь Марат – нестандартный, иногда вызывающий и дерзкий, но всегда искренний и живой во всех смыслах. По таким игрокам очень скучает публика. Особенно в Париже, где россиянин всегда играл необычайно вдохновенно.

В 18 лет Сафин разбил в Париже Агасси, но в «Берси» американец взял реванш

«Если тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой. Потому что Париж – это праздник, который всегда с тобой», – писал Эрнест Хемингуэй. Марат всегда любил играть на публику и чрезвычайно остро улавливал запросы именно взыскательных парижских фанатов тенниса. Если в финале драмы «Парфюмер» главному герою хватило всего одной капли из волшебной бутылочки, чтобы раскачать парижскую толпу, то Сафин влюбил её в себя с первого розыгрыша.

Первый заход Марата на титул в «Берси» испортил Андре Агасси Фото: Henri Szwarc/Getty Images

Агрессивный стиль русского теннисиста с быстрыми обменами ударами на задней линии особенно подходил закрытым помещениям – неудивительно, что Марат всегда ударно проводил именно концовку сезона. Мяч в зале летит быстрее, и на первое место выходит чистота ударов, в чём талант из Москвы был одним из лучших игроков не только своего поколения, но и в истории. По части подхода к мячу, тайминга и умения пробить точно центром ракетки Сафин восхищал, а его бэкхенд – настоящее эстетическое удовольствие.

Особенно Марату подошла «коробка» парижского спорткомплекса «Берси». Этот «Мастерс» россиянин выиграл трижды – столько же титулов у Бориса Беккера, а рекордсменом турнира является Новак Джокович (6). В 2014 году название спорткомплекса, расположенного в парке Берси, было продано крупнейшему международному гостиничному оператору Accor, поэтому теперь он называется «Аккор-Арена». Но Сафин побеждал здесь ещё до переименования, а также, что создавало дополнительные трудности, в формате пяти сетов.

Марат мог выигрывать в «Берси» ещё в 19 лет, но в 1999-м в статусе первого за последние 11 лет несеяного финалиста турнира проиграл в четырёх сетах Андре Агасси. За полтора года до этой встречи совсем юный Сафин сенсационно обыграл американскую легенду на «Ролан Гаррос», но на этот раз набравший сумасшедшую форму Андре оказался слишком силён. «Спасибо зрителям за классную поддержку. Я оценил, что вы не освистали меня, когда разбил ракетку», – поблагодарил Сафин публику.

В течение месяца выиграл в «Берси» два трофея: личный и Кубок Дэвиса

Марату понадобился всего один год, чтобы накопить сил и использовать невероятную энергетику «Берси» для завоевания первого титула. В 2000 году Сафин убрал на пути к финалу таких мастеров, как испанцы Алекс Корретха и Хуан-Карлос Ферреро, а в решающем поединке 3,5 часа страдал против австралийца Марка Филиппуссиса. Страдал во всех смыслах: в третьей партии москвич намеревался исполнить смэш в стиле Гаэля Монфиса, но что-то пошло не так, и он случайно ракеткой рассёк себе бровь. Врач не мог остановить кровь минут 10. И всё же Сафин сломил сопротивление соперника – он победил на тай-брейке решающего сета со счётом 10:8 с шестого (!) матчбола, завоевав седьмой титул ATP в сезоне. Победа сделала 20-летнего российского теннисиста богаче на $ 500 тыс. и принесла статус самой молодой первой ракетки в истории.

Бóльшую часть карьеры Сафина преследовали травмы, не только сказывавшиеся на результатах, но и влиявшие на его психологическую стойкость. В 2002 году Марат приехал в «Берси» без единого титула и с обидными поражениями в решающих матчах Australian Open от Томаса Юханссона и в Гамбурге от Роджера Федерера. И снова волшебная аура счастливого спорткомплекса помогла – Сафин вышел в финал, в котором уничтожил Ллейтона Хьюитта – 7:6, 6:0, 6:4. «Мне казалось, что я сыграл идеально, но в итоге проиграл. Марат оказался на высоте. Федерер кажется совершенным игроком, однако огневая мощь Сафина выше», – сокрушался после поражения австралиец.

Сафин и Кафельников с Кубком Дэвиса — 2002 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Всего через месяц после второго титула в «Берси» Марат вернулся сюда, но публика на этот раз неистово болела против него. Сафин в составе сборной России противостоял французам в их логове в финале Кубка Дэвиса. Парижская мэрия подготовила грандиозный банкет для своих теннисистов – настолько во Франции были уверены в победе своей команды при поддержке 15 тысяч зрителей. В первой игре Сафин не позволил усомниться в своём мастерстве против 20-летнего французского таланта Поля-Анри Матьё, даже несмотря на то что матч проходил на нелюбимом для него грунте. «Я думаю, сегодня Сафин лучший игрок в мире», – вынужден был признать поражение со счётом 1:3 Матьё.

Во второй встрече находившийся не в лучшей форме после перенесённой ангины Евгений Кафельников без шансов проиграл Себастьяну Грожану (0:3), поражением для русских завершилась и парная встреча – Марат и Евгений уступили в пяти сетах дуэту Николя Эскюде/Фабрис Санторо. С 1964 года ни одной команде не удавалось отыграться со счёта 1:2, но у России был Сафин, который в трёх партиях уничтожил Грожана и сравнял счёт в противостоянии.

Судьбу титула решила встреча Матьё с 20-летним Михаилом Южным. По ходу того розыгрыша Кубка Дэвиса Южный провёл два ничего не решавших матча – и оба проиграл. Поэтому Матьё шёл явным фаворитом, что и подтвердили первые два сета – 6:3, 6:2 в пользу француза. Но потом Южный взял туалетный перерыв, успокоился после разговора с братом Андреем, разбил француза и принёс России первый Кубок Дэвиса в истории. «Это лучше, чем секс», – описал эмоции от победы Сафин.

Третья победа, символический ключ от «Берси»

Самый лёгкий решающий матч в «Берси» Марат провёл в 2004-м. В решающей встрече ему противостоял сенсационно добравшийся до этой стадии Радек Штепанек, занимавший 63-ю строчку рейтинга. Чех поставил многих соперников в тупик агрессивной игрой и частыми выходами к сетке, но Сафин быстро приноровился к такому стилю и легко выиграл первый сет. В начале второй партии Штепанек неожиданно для всех надел белую бандану (на удачу) и сразу же сделал брейк. Он вёл в счёте практически до конца сета, но Марат нашёл свой выход из ситуации – сломал ракетку и вернулся в игру. Судьба партии решилась на тай-брейке, Радек вёл 4:2, но уверенности и сноровки дожать опытного соперника не хватило. Проиграв вторую партию, чех в третьей смирился с поражением.

«Невероятно, как же быстро летит у Марата мяч с бэкхенда», – посетовал после игры Штепанек, отхвативший от россиянина 16 эйсов и допустивший целых 48 невынужденных ошибок. Сафин растрогался, как публика скандировала его имя во время и после игр. «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то почему-то показываю свой лучший теннис. Возможно, однажды я здесь поселюсь, если уменьшится налоговая ставка», – со свойственной себе иронией признался Марат.

Марат с символическим ключом от «Берси» Фото: Clive Rose/Getty Images

Символично, что именно в «Берси» в 2009 году истерзанный травмами Сафин завершил карьеру. Он не подгадывал завершение именно в Париже – просто получилось, что для него это был последний турнир в году. Но менее трогательной прощальная церемония после поражения от Хуана Мартина дель Потро во втором круге парижского «Мастерса» не стала. По окончании матча погас свет, и на большом экране был показан видеоролик с фрагментами ярких побед Марата и высказываниями других игроков о нём. Также в благодарность за шикарную игру и три титула руководители турнира вручили россиянину символический ключ от «Берси». Заслужил.