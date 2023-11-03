В семье олимпийской чемпионки будет пополнение! Бенчич ждёт ребёнка от своего тренера

В семье швейцарской теннисистки Белинды Бенчич грядёт пополнение – спортсменка ждёт ребёнка! О беременности 14-я ракетка мира рассказала в социальных сетях в пятницу, 3 ноября.

Белинда Бенчич и Мартин Хромкович Фото: из личного архива Белинды Бенчич

«В предвкушении рождения нашего маленького чуда. Не можем дождаться встречи с тобой», – трогательно подписала публикацию Бенчич.

Отцом ребёнка 26-летней теннисистки станет 41-летний словак Мартин Хромкович, её партнёр и тренер по фитнесу. Пара находится в отношениях с 2018 года. Ребёнок станет для Белинды и Мартина первенцем.

До встречи с Бенчич Хромкович занимался футболом. На позиции защитника он играл в клубах второстепенных европейских лиг («Интер Братислава», «Сенец», «Габчиково»). В 2021 году, уже после завершения футбольной карьеры, Мартин вошёл в тренерский штаб швейцарской теннисистки, который до апреля возглавлял россиянин Дмитрий Турсунов.

Белинда Бенчич и Мартин Хромкович Фото: Mark Brake/Getty Images

После встречи с Хромковичем Бенчич прочно обосновалась в топ-50. С 2020 года теннисистка не покидает первую тридцатку мирового рейтинга.

На счету Бенчич восемь титулов, два из которых она завоевала в первой половине текущего сезона. На турнирах «Большого шлема» швейцарская спортсменка максимум доходила до полуфинала. Это случилось на US Open в 2019 году.

После этого самым крупным достижением Бенчич стали две медали на Олимпийских играх – 2020. В паре с Викторией Голубич Белинда стала серебряным призёром. В одиночке теннисистка завоевала золото.

Лучшими результатами Бенчич в этом сезоне, помимо двух трофеев, стали четвёртые раунды Australian Open, Уимблдона и US Open, а также финалы турнира серии WTA-500 в Чарльстоне. Весной спортсменке пришлось пропустить серию «тысячников» в Риме и Мадриде из-за дискомфорта в бедре. Ещё несколько массовых снятий у Белинды случились этой осенью.

В сентябре на турнире в Гвадалахаре Бенчич должна была сыграть с американкой Тэйлор Таунсенд, но снялась с турнира, объяснив своё решение проблемами с желудочно-кишечным трактом. После этого Белинда отказалась от участия на всех соревнованиях японско-китайской серии. Теперь причина этих снятий спортсменки стала известна.

Существует много примеров, когда теннисистки возвращались на корт после рождения ребёнка. Это удалось, например, американке Серене Уильямс и украинке Элине Свитолиной. Японка Наоми Осака, родившая этим летом, уже тренируется и планирует возвращение в тур. Так что Белинду Бенчич вполне ещё можно будет увидеть на корте после появления первенца.