Пополнение в швейцарском банке. Любимая теннисистка Федерера выиграла золото Олимпиады

Белинда Бенчич стала первой представительницей Швейцарии, выигравшей Олимпиаду в женском одиночном разряде. Любимая теннисистка Федерера завоевала золото и пополнила швейцарский банк. До неё из этой небольшой альпийской страны на Играх в разные годы и разных разрядах побеждали только мужчины. А у Белинды есть ещё шанс в воскресенье стать двукратной олимпийской чемпионкой, если она победит в финале парного разряда.

Женский турнир на Олимпиаде грозил превратиться в заурядный турнир без настоящих звёзд. Но, в отличие от мужчин, практически все сильнейшие спортсменки всё-таки отправились в Токио. В сетке для полного комплекта не хватало лишь, пожалуй, Серены Уильямс, Симоны Халеп и Виктории Азаренко. Но все взоры были устремлены прежде всего на богатейшую теннисистку мира японку Наоми Осаку, которой организаторы доверили зажигать чашу с олимпийским огнём.

Однако едва начался турнир, как фаворитки начали сыпаться одна за другой. В стартовом же круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Во втором круге ракетки зачехлили белоруска Арина Соболенко (3-й номер посева), Ига Свёнтек из Польши (6) и чешка Петра Квитова (10). А до четвертьфинала не дошли ещё и чешки Барбора Крейчикова (8) и Каролина Плишкова (5), но самая большая сенсация случилась в матче Наоми Осаки и Маркеты Вондроушовой. Чешка попала на Олимпиаду по замороженному рейтингу, можно сказать, прыгнув в последний вагон уходящего поезда. Раздавались даже голоса, что она заняла чужое место, вытеснив из заявки Каролину Мухову, входящую в топ-15 Чемпионской гонки WTA-2021. Вондроушова одолела Осаку, и, конечно же, после этой невероятной победы над японкой все разговоры о «чужом месте» прекратились.

Россия на турнире была представлена максимальным числом участниц — четыре. Вероника Кудерметова проиграла в первом же круге испанке Гарбинье Мугурусе, во втором раунде сошли с дистанции Елена Веснина и Екатерина Александрова, уступившие Камиле Джорджи из Италии и аргентинке Надие Подороске соответственно. Дольше всех в сетке одиночного разряда из россиянок продержалась Анастасия Павлюченкова. Она последовательно обыграла итальянку Сару Эррани, немку Анну-Лену Фридзам и испанку Сару Соррибес-Тормо.

В четвертьфинале Павлюченкова встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич. Любопытно, что знаменитый Роджер Федерер однажды, отвечая на вопрос о его любимой теннисистке, признался: «Конечно же, это Белинда Бенчич. Она моя лучшая подруга в женском туре. Мы вместе выступали в Кубке Хопмана и, надеюсь, когда-нибудь ещё сыграем на Олимпиаде». Но Федерер в Токио не приехал, и Белинда играла только в двух разрядах — одиночке и паре. И там, и там она сумела дойти до финала. Кстати, она единственная, кто смог сделать это как среди мужчин, так и среди женщин. В 1/4 финала одиночки Белиндой была повержена Павлюченкова, а в полуфинале — Елена Рыбакина из Казахстана. В решающем матче соперницей Белинды стала всё та же Маркета Вондроушова, которая после успеха в поединке с Осакой следом прошла ещё испанку Паулу Бадосу и Элину Свитолину из Украины.

Бенчич и Вондроушова в этом году уже встречались на корте — в Майами в трёх сетах победила чешская теннисистка. В Токио Белинда успешнее вошла в матч, взяла чужую подачу и повела 2:0. Потом Маркета сравняла счёт — 2:2, затем девушки ещё раз обменялись брейками – 3:3, и в равной борьбе партия приближалась к тай-брейку. Однако в 12-м гейме швейцарка в 3-й раз сделала брейк, а отыграться возможности у чешки уже не было – 7:5 ровно за 1 час. На старте второго сета Вондроушова вцепилась в чужую подачу и дожала соперницу, а затем повела с двумя брейками — 4:1 и уверенно довела партию до победы — 6:2 за 40 минут.

Решающий сет превратился в парад брейков — как и первый. Девушки несколько раз брали подачи друг друга, далеко не отпуская соперницу. Взяв свой гейм — 4:3, Белинда вызвала врача на корт из-за каких-то проблем со стопой. Эта небольшая пауза пошла швейцарке на пользу — она тут же сделала брейк. При подаче на титул Бенчич удалось спастись с трёх брейк-пойнтов соперницы, и со второго матчбола она за 2,5 часа оформила победу в матче и на всей Олимпиаде — 7:5, 2:6, 6:3.

Так Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой. Она — первая представительница Швейцарии, которой удалось выиграть золото среди женщин. Даже знаменитой Мартине Хингис досталось только серебро в паре в Рио-2016. А вот в активе у швейцарских мужчин есть золото и в одиночке (Марк Россе в Барселоне-1992), и паре (Роджер Федерер / Стэн Вавринка в Пекине-2008). Но у Белинды есть ещё шанс в воскресенье стать двукратной олимпийской чемпионкой, если она победит в финале парного разряда. Неудивительно, что Федерер именно Бенчич назвал своей любимой теннисисткой!