В теннисе установлен антирекорд по договорнякам. Проблему осознанно не хотят решать

Всё тайное рано или поздно становится явным. В букмекерских ставках и подавно – сегодня компетентные органы имеют возможность отследить с помощью искусственного интеллекта нахождение нажавшего на кнопку игрока с точностью до метра. То же самое относится и к характеру ставок, а также к стоящим за ними людям. Но спортсменов это не останавливает. На днях Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало троих игроков из Казахстана, Узбекистана и Израиля за договорные матчи.

Особенно «преуспел» Тимур Хабибулин – его признали виновным в 21 договорняке в период с 2014 по 2019 год, пожизненно отстранили от тенниса и обязали заплатить штраф в $ 60 тыс. Ещё два фигуранта – узбек Санжар Файзиев и израильтянин Игорь Смилянский – были отстранены на 3,5 и 2 года соответственно. Наивысший рейтинг из числа дисквалифицированных имел Файзиев, который в 2017 году поднимался на 253-е место одиночного рейтинга ATP.

В 2015 году Тимур Хабибулин выиграл чемпионат Казахстана Фото: twitter.com/02Alua

Разбираемся, почему уровень договорняков в теннисе и других видах спорта растёт и почему воспрепятствовать этому явлению может только отказ от сотрудничества с букмекерами.

У России второй показатель по договорным матчам после Бразилии

Согласно исследованию за 2022 год агентства Sportradar, специализирующегося на сборе и анализе данных для букмекерских контор, самыми подверженными коррупции видами спорта стали футбол, баскетбол и теннис. Общее количество подозрительных матчей в прошлом году впервые за время мониторинга перевалило за 1000 и составило 1212 случаев в 12 видах спорта – это на 34% больше, чем в 2021-м. Проблема носит поистине глобальный характер: подозрительные матчи были обнаружены в 95 странах на пяти континентах, и эти цифры служат ярким напоминанием о том, что договорные матчи остаются постоянной и растущей угрозой.

Больше всего нечистоплотных матчей выявлено в футболе – 775, а самым «растущим» видом по договорнякам стал баскетбол – 220 эпизодов, что на 250% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В стоящем в этом рейтинге на третьей строчке теннисе зафиксировано 75 сливов (на 23 больше предыдущих показателей). В среднем по всем видам спорта уровень манипуляций составил один договорняк на каждые 476 матчей. Наибольшее количество мутных игр наблюдается в Европе (630), дальше следуют Азия (240) и Южная Америка (225). Наибольший рост в процентном выражении наблюдался в Африке (+82%).

Из 95 стран чаще всего договорняки во всех видах спорта происходят в Бразилии – 152 эпизода, вторую строчку в рейтинге неблагонадёжных занимает Россия (92), третью – Чехия (56). Более половины сливов встречается в матчах третьих лиг и ниже, включая региональные и молодёжные турниры. Выявленные с помощью Sportradar договорняки помогли запустить или поддержать процесс, который привёл к рекордным 169 спортивным или уголовным санкциям против лиц, признанных виновными в мошенничестве в спорте.

Недавний ставочный скандал с игроками сборной Италии по футболу Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло подтверждает слабость даже игроков, зарабатывающих большие суммы. Что уж говорить о спортсменах, которым не суждено выйти на высокий уровень, но и бросать игру они не готовы, а семьи нужно как-то кормить. Особенно для договорняков подходит теннис, потому что это индивидуальный вид спорта, и часто очень сложно доказать, был ли у игрока неудачный день или он слил матч.

Глава синдиката завербовал 180 теннисистов и заработал $ 9 млн за два года

Постоянные требования игроков о повышении призовых заставили ATP разработать программу финансовой поддержки теннисистов, рассчитанную на 2024-2026 годы. Программа основана на трёх основных принципах: первый гарантирует базовый заработок для игроков топ-250, второй ориентирован на поддержку теннисистов, которые из-за травм выступили менее чем на девяти турнирах АТР, а третьим пунктом программы обозначены инвестиции для новичков – тех, кто впервые попал в топ-125. Таким теннисистам будет выплачено по $ 200 тыс., которые будут считаться как призовые деньги.

Помощь действительно существенная, но кто позаботится о теннисистах, выживающих за пределами топ-500 и ниже? Призовые турниров категории ATP-250 стартуют от $ 500 тыс., на «Мастерсах» они выше в 10 раз и более (призовой фонд Paris Masters – 2023 составил $ 6 млн), а на «Шлемах» составляют в среднем $ 50-60 млн. Разница в призовых между уровнями категории ATP и фьючерсами колоссальная – на самом нижнем уровне призовые фонды турниров не превышают $ 25 тыс., на среднем, челленджерах – от $ 40 тыс. до $ 220 тыс.

Григор Саргсян Фото: из личного архива Григора Саргсяна

Если за выход в первый раунд челленджера игрок зарабатывает в среднем $ 500-700, то на фьючерсах призовые совсем копеечные. Покрыть расходы на перелёты, проживание и питание нереально. Остаётся либо терпеть и верить в скорый прорыв или же жульничать. Отбоя в предложениях слить игру нет – только за последние годы теннисный мир потрясли несколько мощных скандалов. Особенно по части вербовки игроков преуспел гражданин Армении Григор Саргсян, стоявший во главе синдиката, который организовывал договорные теннисные матчи по всей Европе. На этом мошенник заработал около $ 9 млн за два года. Сейчас он находится в бельгийской тюрьме, где должен провести пять лет – Саргсян утверждает, что привлёк к участию к договорным матчам более 180 игроков.

«Можно ли избавиться от сливов? Вполне. Нужно лишь убрать ставки с маленьких турниров, – предложил в интервью Eurosport такой выход из сложившейся ситуации молдавский теннисист Раду Албот. – Никто не будет бить по заборам, все заиграют по-честному. ATP и ITF рубят сумасшедшие деньги за контракты с букмекерами, а игроки получают $ 100 с матча. И потом их ещё упрекают в нечестной игре. А куда людям деваться, если гостиница стоит $ 300, а за первый круг дают $ 100? Вот и не играют честно».

Игроки выживают, в то время как прибыль Sportradar за 2022 год составила $ 781 млн

Получается замкнутый круг. В 2016 году агентство Sportradar заключило пятилетнее соглашение с ITF на $ 70 млн за право скоринга матчей, которые организация продаёт букмекерам. В результате количество ставок на матчи, где порой нет даже зрителей, возросло в разы, а доход игроков особо не увеличился. В отличие от вала договорняков. В 2021-м ITF и Sportradar продлили соглашение до 2029 года на «улучшенных условиях», которые не разглашаются. Похоже, хорошо нагревающиеся на сотрудничестве организации опасаются возмущения игроков, которым достаются крохи с барского стола. На минуточку, прибыль Sportradar за 2022 год составила $ 781 млн.

В таких обстоятельствах учреждение в 2008 году ITF организации Tennis Integrity Unit (TIU), призванной выявлять и бороться с договорными матчами, воспринимается с огромным скепсисом. По-хорошему, нужно противостоять не симптомам болезни, а разобраться в корне проблемы. Но в ITF хорошо понимают, что никогда не откажутся от несущих золотые яйца букмекеров – впрочем, как и не согласятся делиться выручкой с теннисистами. Поэтому сегодня в теннисе невозможно представить ситуацию, как в английском футболе, где с сезона-2025/2026 вводится запрет на сотрудничество с азартными платформами.

Раду Албот знает, как решить проблему договорных матчей Фото: Al Bello/Getty Images

«Из-за честности спорта нам не разрешается наклеивать нашивки букмекерских компаний на одежду, пока мы играем на корте. Мы не получаем справедливой доли. Для меня нынешнее положение дел совершенно неприемлемо. Тогда пусть отдают нам 50% прибыли, которую ATP получает от спонсорских сделок с букмекерскими конторами. Это будет справедливо», – голосит Новак Джокович.

В 2020 году заинтересованные в искоренении договорных матчей руководители ITF, ATP, WTA и турниры «Большого шлема» создали новую организацию – так на смену TIU пришло Международное агентство честной игры в теннис (ITIA). А толку? Да, периодически детективы агентства ловят любителей быстро заработать, штрафуют, дисквалифицируют, но количество сливов лишь растёт. Всё потому, что букмекеры одной рукой подкармливают игроков невысокого уровня, а другой – душат.