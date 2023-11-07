Свёнтек разгромила американку и взяла Итоговый! Она снова первая ракетка мира

В ночь с 6 на 7 ноября мск в Канкуне (Мексика) состоялся финал Итогового чемпионата, последнего официального соревнования WTA в сезоне. До решающего матча на турнире добрались Джессика Пегула, посеянная на турнире под пятым номером, и четырёхкратная чемпионка ТБШ вторая ракетка мира Ига Свёнтек.

Пегула и Свёнтек, стоит признать, по праву вышли в финал. На пути к очной встрече они не проиграли не то что ни одного матча, но даже ни одного сета. Американка на групповом этапе оставила позади Арину Соболенко, Елену Рыбакину и Марию Саккари, а в полуфинале неожиданно разгромила Кори Гауфф: 6:2, 6:1. Полька же в группе прошла Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову, а в 1/2 финала одержала уверенную победу над Ариной Соболенко — 6:3, 6:2.

В преддверии решающего матча определённое преимущество, по идее, было у Пегулы. Дело в том, что Джессика свой полуфинал провела на день раньше, чем Свёнтек. В обычных условиях такого не случилось бы. Но расписание этого многострадального турнира не раз приходилось перекраивать из-за дождя. Вот и получилось, что один полуфинал состоялся в субботу, второй — в воскресенье, ну а финал вынужденно вынесли на понедельник.

Пегула, отвечая на вопрос о предстоящем финале, ещё не знала, кто будет её соперницей. При этом она в любом случае не считала себя фаворитом противостояния. «В конце года мне удалось взять себя в руки. Я устроила себе перезагрузку. В прошлом году было не очень приятно уезжать с Итогового, не выиграв ни одного матча. Рада, что сейчас мне удалось переломить ситуацию. Я нашла способ добиться желаемого результата — и уверенно чувствую себя перед финалом.

Тем не менее я не считаю себя фаворитом, учитывая, что обе девушки [Соболенко и Свёнтек] стоят в рейтинге выше меня. Скорее всего, я буду считаться аутсайдером, хоть и играю сейчас в отличный теннис. Это, наверное, самый крупный финал в моей жизни. Он придаст мне больше уверенности в себе перед следующим сезоном», — сказала Джессика на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Джессика Пегула выбирает ракетку Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Свёнтек понимала, что ей придётся нелегко. «Джесси — отличный игрок. Она вполне заслуживает того, чтобы оказаться в финале любого турнира. Я понимаю, что будет нелегко. У нас была хорошая битва в Монреале. Есть о чём подумать. Завтра я просто сосредоточусь на себе.

Она действительно крепкая и может справиться со всем морально. Я постараюсь сделать всё возможное и выложусь на 100%. Это всё, что я могу сделать», — приводит её слова после выхода в финал Tennis Letter.

А мнения легендарных Мартины Навратиловой и Крис Эверт по поводу фаворита финала разделились. «Пегула ещё не проиграла здесь ни одного матча и выступает очень уверенно. Её не нервируют здешние условия, такой настрой способен помочь ей «расстроить» Игу, если это будет упорный матч», — цитирует Навратилову пресс-служба WTA.

«Шанс вернуться на первую строчку рейтинга WTA висит на волоске, и Ига не желает довольствоваться меньшим. Она приехала сюда, чтобы вернуть это звание, её ничто не остановит в финале», — цитирует Эверт пресс-служба WTA.

Ига Свёнтек на подаче Фото: Sarah Stier / Getty Images

Соболенко, проигравшая Свёнтек в полуфинале, наверняка внимательно следила за этим матчем. Арина уже ни на что не могла повлиять, и ей оставалось лишь болеть за соперницу Иги, чтобы полька не сместила её с первого места в рейтинге WTA. Свёнтек, конечно, и сама понимала, что в случае победы она не только берёт престижный титул, но и становится первой ракеткой мира по итогам сезона — второй год подряд.

Опыт также был на стороне Свёнтек. Для неё это был восьмой финал в сезоне и 21-й в карьере, а для Пегулы — пятый и 10-й соответственно. И по титулам Ига вчетверо превосходила Джессику: 16 против четырёх.

Наконец, нельзя не отметить статистику личных встреч Пегулы и Свёнтек. Ига вела со счётом 5-3, в том числе 4-3 на харде. При этом в нынешнем сезоне два из трёх матчей выиграла Джессика: сначала в полуфинале командного United Cup в начале января — 6:2, 6:2, а затем в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале в середине августа — 6:2, 6:7 (4:7), 6:4. Свёнтек же в 2023-м разгромила американку в финале WTA-500 в Дохе в середине февраля — 6:3, 6:0.

Свёнтек сразу же принялась оправдывать предматчевые ожидания — в конце концов, именно её большинство экспертов считали фаворитом. В начале игры теннисистки взяли по гейму на подаче, а затем полька внешне легко и непринуждённо выиграла пять геймов подряд. На этом отрезке Ига лишь изредка отдавала розыгрыши, заставляя соперницу носиться по корту и ошибаться. Пегула за партию собрала аж 12 невынужденных против всего трёх у Свёнтек. Оба раза она с первых же брейк-пойнтов брала чужую подачу, а в седьмом гейме под ноль подала на сет — 6:1 всего за 27 минут.

Во второй партии доминирование Свёнтек, как и следовало ожидать, продолжилось. На сей раз картина была совсем уж неприглядной для Пегулы, которая не смогла выиграть ни одного гейма. В середине сета полька дважды подряд брала геймы под ноль: сперва чужой, затем свой.

В пятом гейме Ига опять сделала брейк и приготовилась подавать на титул. Пегула неожиданно имела брейк-пойнт, но упустила его, приняв в сетку. После этого Свёнтек использовала первый же матчбол — 6:1, 6:0 ровно за 1 час.

Вот так Свёнтек, впервые выигравшая Итоговый турнир, завоевала шестой титул в сезоне и 17-й в карьере. Полька, которая в этом году повесила в общей сложности 23 «баранки», вернётся на первую строчку рейтинга WTA, когда организация опубликует обновлённую классификацию — Соболенко опустится на второе место. Напомним, Ига и сезон-2022 закончила на вершине, только тогда её первому месту вообще никто не угрожал, а тут она обошла Арину у самой финишной ленточки. Что касается Пегулы, то она останется пятой.