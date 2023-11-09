«Это меня очень ранило». Спутница Циципаса ответила фанатам на их троллинг из-за отношений

Стефанос Циципас и Паула Бадоса продолжают появляться на первых полосах СМИ. Ранее в 2023 году грек и испанка официально объявили о том, что встречаются и хорошо проводят время друг с другом в отпуске. Однако вскоре начали распространяться слухи о том, что в отношениях пары наступил кризис. Несмотря на это, знаменитости не расстались и всё ещё находятся в отношениях. Недавно Бадоса рассказала о непопулярном мнении, которое причиняет ей боль.

Бойфренд Паулы, Стефанос Циципас, проводит не лучший сезон из-за травм и нестабильной формы. Титул в Лос-Кабосе так и остался единственным трофеем, завоёванным греком к текущему моменту в этом году. Единственной отдушиной для спортсмена по итогам неудачного сезона является попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. При этом некоторые фанаты уже подвергли серьёзной критике отношения экс второй ракетки мира в одиночном разряде с греком. Часть болельщиков считает, что именно они стали причиной провала в карьере 25-летнего уроженца Афин. Тем не менее испанская красавица дала хейтерам сильный ответ.

Что сказала девушка Циципаса о нападках фанатов на их отношения?

Бадоса в настоящее время находится в своей родной стране для участия в Кубке Билли Джин Кинг. Испанки попали в группу C, где выступают с командами Канады и Польши. В преддверии турнира теннисистка сделала сильное заявление о мнении болельщиков.

Комментируя ситуацию, она сказала следующее: «Это меня очень ранило. Из-за проблем с травмой я смогла посвятить себя помощи ему. Мы оба любим теннис, и он тоже трудолюбивый, мы похожи в плане целей, которые для себя ставим. Как видите, я выходила на корт, чтобы его поддержать, сопровождала его в зале, всегда проявляла уважение к его времени, его команде и окружению. Он тоже много меня поддерживал в плане травмы», — приводит слова Бадосы El Pais.

Звезда испанского тенниса считает, что люди должны ценить свою личную жизнь и не должны делать ничего, что может повлиять на чьи-либо чувства.

«Когда мы читаем разные вещи, это влияет на нас. Иногда люди не могут понять, как это может повлиять на вас или отношения. Я понимаю, что мы публичные люди, но в конечном счёте нам по 25 лет, это деликатный вопрос. У нас очень невинные отношения», — заявила Паула.

Паула Бадоса Фото: Matt McNulty/Getty Images

И это ещё не всё. По словам самой теннисистки, такие негативные комментарии могут оказать значительное отрицательное влияние на её отношения с Циципасом.

«Подобные люди лишь уничтожают карьеру человека, который посвятил всю свою жизнь этому делу. Я не думаю, что гуманно вот так высказывать своё мнение», — добавила экс вторая ракетка мира в одиночном разряде.

А были ли уже прецеденты с резким ответом Бадосы в адрес фанатов?

Это не первый случай, когда Бадоса заставляет ненавистников замолчать своим решительным ответом. Недавно на парижском «Мастерсе» она в жёсткой форме ответила поклонникам, которые оставляли неуместные комментарии об их отношениях с греком в соцсетях.

После непоследовательного выступления на турнирах Циципас наконец добился успеха, показав классную игру на «тысячнике» в Берси. В столице Франции двукратный финалист ТБШ одержал первую победу над игроком из топ-10 в сезоне (в третьем раунде грек одолел Александра Зверева, на тот момент занимавшего девятое место в мужской мировой табели о рангах). Несмотря на поражение победителя Итогового турнира — 2019 в полуфинале Парижа от Григора Димитрова, сам Стефанос покорил болельщиков потрясающей игрой.

Однако некоторые фанаты продолжили троллить Бадосу и Циципаса в социальных сетях. В то время как один фанат написал: «И они сказали, что она плохо влияла на его теннис», испанка отреагировала эмодзи «не знаю» и смехом со слезами.

25-летний уроженец Афин уже на следующей неделе начнёт выступления на Итоговом турнире в Турине. Стефанос, уже имевший четыре года назад опыт побед на этих соревнованиях, попал в Зелёную группу. В ней он будет сражаться с Новаком Джоковичем, Янником Синнером и Хольгером Руне. Болельщики грека уже боятся, что потенциальный приезд Паулы в Турин может помешать их кумиру показать отличные результаты на заключительном турнире года. Поклонники Циципаса ранее успели отметить в соцсетях, что именно отсутствие Паулы в его боксе на соревнованиях в Берси позволило спортсмену раскрепоститься и не смотреть в сторону своей возлюбленной. Теперь фанаты считают, что их кумиру следует не брать Бадосу на дальнейшие турниры, видя в этом залог успеха. Услышит ли их сам Циципас? Увидим совсем скоро.