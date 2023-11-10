Российско-украинский дуэт и другие необычные пары с участием российских теннисистов

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд взяли Итоговый турнир WTA в паре в Канкуне, отобравшись туда в последний момент. Девушки играют вместе с 2020 года и за это время выиграли восемь турниров. Из них четыре — только в этом году: WTA-500 в Вашингтоне, WTA-250 в Нинбо, WTA-250 в Наньчане и победа в финале сезона. После Вера даже призналась: «В прошлом я выигрывала несколько крупных турниров, но это особенный титул. Одно из главных достижений в моей карьере».

«Чемпионат» вспоминает самые интересные и необычные пары в ATP-, WTA- и ITF-турах с участием россиян в этом сезоне.

Ирина Хромачёва (Россия) — Валерия Страхова (Украина)

Ирина Хромачёва и Валерия Страхова Фото: из личного архива Ирины Хромачевой

В нынешних реалиях необычная пара WTA-тура, которая в 2023 году сыграла четыре турнира. Причём 28-летние россиянка и украинка справлялись удачно: взяли турнир ITF-40 в колумбийской Анапойме в статусе вторых сеяных, неделей позже оформили титул категории ITF-25 в Москере уже в ранге первых.

Турниры в Рабате и Бухаресте завершились не так удачно: парницы дошли до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Это не первый случай, когда Страхова выступает с россиянками. За это на украинскую спортсменку часто обрушивается шквал критики со стороны СМИ в её стране – такие выступления называют позором.

Амина Аншба (Россия) – Валерия Страхова (Украина)

Амина Аншба Фото: Из личного архива Амины Аншба

В январе Валерия выступала и в паре с другой россиянкой – Аминой Аншбой, которая вообще находится под санкциями Украины. Вместе они выиграли два турнира категории ITF в аргентинском Буэнос-Айресе. Страхова ещё играла и на турнире WTA в Будапеште с Алёной Фоминой: девчонки пробились в четвертьфинал, где уступили Надии Подороске и Камилле Рахимовой.

Андрей Рублёв (Россия) – Карен Хачанов (Россия)

Андрей Рублёв и Карен Хачанов Фото: Fred Lee/Getty Images

Парни из России реже девушек играют парные матчи — их в про-туре просто меньше. Но самый обсуждаемый дуэт, безусловно, Рублев и Хачанов. Или как его ещё ласково прозвали Рубланов — настолько россияне дружны. Дуэт взял «Мастерс» в Мадриде, обыграв старейшину парного тенниса из Индии Рохана Бопанну и Мэттью Эбдена. Всего же они выиграли 10 матчей, а проиграли шесть.

Мирра Андреева (Россия) – Питон Стирнс (США)

Питон Стирнс Фото: WTA

46-я ракетка мира из России играет не только со своей любимой сестрой Эрикой. Мирра с 53-й ракеткой американкой Стирнс сыграла третий турнир на уровне WTA в паре – дошла до 1/4 финала в Гонконге и завершила азиатский тур.

Роман Сафиуллин (Россия) – Джон Пирс (Австралия)

Джон Пирс Фото: Из личного архива Джона Пирса

В Ченду россиянин сыграл не только одиночный финал, но и попробовал силы в паре с экс вторым в мире Пирсом, который за свою карьеру брал и Индиан-Уэллс, и Дубай, и Галле. Стадию 1/16 финала на «золотом» тай-брейке они прошли, но уже в четвертьфинале их зачехлили неплохие парники. В 2023-м Роман играл пару ещё и с Андреем Голубевым. Всё ограничилось вторым кругом Australian Open.

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан)

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Две топовые одиночницы в такой связке играли ещё в 2021-м. В этом же вышли в финал Аделаиды 2, но уступили Лукреции Стефанини и Тэйлор Таунсенд, затем прошли в 1/16 финала Australian Open, на той же стадии они оступились в Дубае и Мадриде – в ОАЭ и Испании девушки снялись из-за плохого самочувствия.

Александр Шевченко (Россия) – Александр Бублик (Казахстан)

Александр Шевченко и Александр Бублик в Метце Фото: Zuma\TASS

Дуэт напрашивался ещё год назад – после слухов о смене спортивного гражданство Шевченко. Теперь уже переходу на 90% быть, а ребятам в скором времени играть матчи Кубка Дэвиса. В паре же получается пока средне: они проиграли в четвертьфинале Антверпена и в 1/16 финала Метца.

Камилла Рахимова (Россия) – Натела Дзаламидзе (Грузия)

Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе Фото: Из личного архива Камиллы Рахимовой

Две подруги уже не первый год в паре: вместе играют с 2019-го – и всё по нарастающей. Самый удачный год – 2021-й: три турнира на уровне WTA, два финала и титул в Линце-250. Годом позже — вновь финалы в Стамбуле и французском Руане, последний удалось взять в матче с грузинкой Оксаной Калашниковой и японкой Дои Мисаки. Тогда же Натела перешла под флаг Грузии и перестала представлять Россию, но отношения девушек не изменились. В 2023-м результаты, правда, ограничились лишь полуфиналом в мексиканской Мериде.

Евгений Карловский (Россия) – Денис Истомин (Узбекистан)

Евгений Карловский и Денис Истомин Фото: Из личного архива Дениса Истомина

Пара играет с 2019 года, правда, за первые два было сыграно всего две встречи. Зато в 2022-м парни отметились титулом на итальянском «челленджере», а в этом – полуфиналом в Гамбурге на турнире той же категории. Денис и Евгений также катают «фьючерсы» – турниры низшей категории.

Алина Корнеева (Россия) – Фиона Ферро (Франция)

Алина Корнеева Фото: Getty Images

В 2023-м Алина играла и с бельгийками, и с египтянками, и с россиянками – с соотечественницей был даже финал. Но первый и пока единственный парный титул Корнеева взяла с француженкой. Случилось это в Ле-Бурге на турнире ITF-60, по пути прошли вторых сеяных.

Татьяна Прозорова (Россия) – Варвара Лепченко (США)

Варвара Лепченко и Татьяна Прозорова Фото: Onur Ãoban/Getty Images

А эта пара была в заявочных листах и сетке WTA турнира в американском Мидленде, но в последний момент снялась – дальше прошли американки Анна Роджерс и Алана Смит. Варвара выступает за США, а родилась в Узбекистане, хотя и не называет себя узбечкой: «Да, я родилась там, но у меня есть украинские и русские корни тоже. Тогда уж называйте меня европейской американкой». Но известна она из-за допингового скандала – крупнейшего в стране с 2015 года, который закончился четырехлетней дисквалификацией. 35-летняя спортсменка сдала положительный тест на запрещенный препарат модафинил на турнире WTA.

Анастасия Тихонова (Россия) – Пратхана Тхомбаре (Индия)

Анастасия Тихонова и Пратхана Тхомбаре Фото: Из личного архива Анастасии Тихоновой

Экзотический тандем сыграл немного матчей, но свой финал они выиграли. На турнире ITF-60 в хардовой Испании вторые сеяные оформили титул против латвийского дуэта. Причём парница из Индии – уже возрастная 29-летняя бронзовый призёр Азиатских игр, известная по игре с другой представительницей своей страны Саней Мирзой.

Мария Бондаренко (Россия) – Сапфо Сакеллариди (Греция)

Сакеллариди – не такая известная чета, как Циципасы, но за свою страну уже играла на том же United Cup в Австралии вместе со Стефаносом, Петросом и Марией Саккари – в первых командных соревнованиях для микста. Мария и Сапфо доходили до полуфинала и четвертьфинала ITF-25 в итальянской Санта-Маргерите.