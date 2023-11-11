Уму непостижимо. Россиянин разнёс всех чемпионов ТБШ и феерически выиграл Итоговый-2009

В Николая Давыденко почти никто не верил, что не помешало ему разобраться с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Хуан-Мартином дель Потро.

В 2009 году Итоговый чемпионат ATP завершился сенсационной победой российского теннисиста Николая Давыденко. Николай был посеян под шестым номером и начал соревнования с поражения, что для множества игроков означало прощание с мечтами о титуле.

Давыденко собрался в самый ответственный момент, разобрался с лидерами мирового рейтинга Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, а затем уверенно одолел в финале Хуан-Мартина дель Потро. Вспоминаем, как это было.

Николай Давыденко начал Итоговый-2009 в Лондоне с поражения от третьей ракетки мира Новака Джоковича (6:3, 4:6, 5:7). Задача выхода из группы осложнилась до предела, ведь дальше Николая ждала встреча со вторым номером посева испанцем Рафаэлем Надалем. Тем не менее Давыденко одолел Рафу (6:1, 7:6) и остался в борьбе. Стоит отметить, что Надаль является самым удобным соперником для Николая среди всех представителей «Большой тройки» — у россиянина преимущество 6-5 по личным встречам.

В 3-м туре Давыденко сломил шведа Робина Сёдерлинга (7:6, 4:6, 6:3). После завершения группового этапа у троих теннисистов был баланс 2-1. Пришлось считать по дополнительным показателям. Сёдерлинг стал первым с разницей сетов 5-2, Давыденко – вторым (5-3), а Джокович выбыл из борьбы (4-3). Для Новака фатальным стал матч со шведом (6:7, 1:6), где он не смог зацепить хотя бы сет. Надаль с тремя поражениями занял последнее место в квартете. Итоговый – не турнир Рафы, что ещё отчётливее стало ясно в будущем.

Ситуация в другой группе Итогового-2009 была ещё более запутанной. Там хуже всех выступил Фернандо Вердаско (0-3), а Роджер Федерер, Хуан-Мартин дель Потро и Энди Маррей показали идентичный результат 2-1 по победам и 5-4 по сетам. Пришлось считать по геймам. Федерер стал первым, дель Потро занял второе место и опередил третьего Маррея всего на один выигранный гейм.

Николай Давыденко впервые обыграл Роджера Федерера на Итоговом турнире ATP — 2009 Фото: Anthony Devlin/Getty Images

В полуфинале Давыденко попал на Федерера. Казалось, что у Николая нет шансов. Россиянин уступал Роджеру 0-12 по личным встречам на момент встречи в Лондоне (2-19 за карьеру в целом). Но практически любая серия рано или поздно заканчивается. Именно на Итоговом-2009 Давыденко впервые победил Федерера — 6:2, 4:6, 7:5.

«Вся моя семья и все, кто меня поддерживает, ждали этого момента, когда я обыграю Федерера, потому что я обыграл всю «десятку», кроме него. Я думал, что, может быть, выиграю у него в 2010-м или в 2011-м, но это случилось в 2009-м, в конце сезона, и это приятно. Теперь я уверен в себе, потому что знаю, что, если обыграл всех лучших, значит, могу играть очень хорошо. При счёте 4:5, 0:30 в третьем сете я подумал, что Федереру опять везёт. Он 12 раз обыграл меня. И в этот момент я начал думать: «Ну, пожалуйста, только не ещё раз». Я снова мог проиграть 4:6 в третьем сете. Но выиграл первое очко, вернулся в игру, собрался, и уже мне начало везти», — сказал после матча Николай.

Давыденко во второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира, где его соперником стал дель Потро, сломивший Сёдерлинга (6:7, 6:3, 7:6) в своём полуфинале. Николай хотел не повторить опыт 2008-го, когда в Шанхае он проиграл битву за титул Джоковичу. Дель Потро – номинально более простой оппонент, хотя во второй половине 2009-го аргентинец пребывал в отличной форме и выиграл свой первый турнир «Большого шлема» на US Open. Хуан-Мартин считался фаворитом, но свой статус не оправдал.

По большому счёту интриги в финале Итогового-2009 не наблюдалось. Давыденко сделал брейк в четвёртом гейме первого сета и уверенно держал свою подачу. До конца партии Хуан-Мартин имел всего один брейк-пойнт, но Николай его отыграл. Первый сет россиянин забрал со счётом 6:3.

Во второй партии дель Потро немного преобразился в лучшую сторону, но не кардинально. Николай и Хуан-Мартин обменялись нереализованными брейк-пойнтами, после чего в девятом гейме россиянин сделал решающий брейк, взяв подачу аргентинца под ноль. А затем Давыденко без проблем подал на матч – 6:3, 6:4.

Хуан-Мартин дель Потро и Николай Давыденко после Итогового-2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

Давыденко добыл самую большую победу в карьере, получил $ 1,5 млн призовых и выразил надежду, что станет более популярным по мировым меркам, а в России в этом отношении хотя бы сравняется с двукратным чемпионом ТБШ Маратом Сафиным, который ушёл из тенниса как раз в конце сезона-2009.

«Удивительно, каким быстротечным вышел финальный матч, всего 1 час 24 минуты. На этом турнире я играл трëхсетовые матчи, которые длились по два часа. Возможно, сегодня я был лучше сконцентрирован на игре. Я с первого очка играл со стопроцентной отдачей. Думаю, это сыграло важную роль в моей победе. Я рассматривал кубок, на нём столько имён: Новак Джокович, Роджер Федерер, Пит Сампрас. Замечательно, что на нём теперь всегда будет и моё имя. Это просто удивительно – моё имя навсегда останется в истории Итогового турнира. Будущий сезон обещает быть интересным для меня, потому что я выиграл последний турнир этого сезона. Лондонский стадион отличный, турнир был просто идеальным. Без сомнения, будет приятно сюда вернуться. Надеюсь, соревнования здесь в следующем году будут не хуже нынешних.

Всё внимание всегда обращено на Надаля и Федерера, не на меня. Возможно, эта победа немного добавит мне известности в Лондоне, где у меня ни разу не попросили автограф. И надеюсь, я стану популярнее в России. Это действительно важно для меня. Меня всегда огорчало, что в матчах с Маратом Сафиным 80 процентов зрителей поддерживали его. Надеюсь, теперь, когда Марат завершил карьеру, все будут болеть за меня. Как буду расходовать призовые? Я много потрачу на Мальдивах, куда еду на отдых. Но часть денег отложу на покупку квартиры в Москве, чего мне не удавалось сделать ранее из-за высоких цен. Выигранные деньги дадут мне возможность наконец-то сделать это», — заявил Николай.

Дель-Потро признал закономерность победы Давыденко и сделал несколько ярких комплиментов своему сопернику.

«В лице Николая турнир получил отличного чемпиона. Он здорово потрудился, чтобы обыграть практически всех на этой неделе. Мне, пожалуй, есть над чем поработать в своей игре, но сегодня Давыденко просто играл намного лучше меня. Николай показал невероятный теннис. Он очень силён и быстр. Я никогда не обыгрывал его на харде или в зале. Давыденко играет как PlayStation. Он достаёт всё, пробить его очень трудно. Непонятно, как с ним играть», – сказал Хуан-Мартин.

Николай Давыденко с кубком Итогового-2009 Фото: Christopher Lee/Getty Images

Давыденко – первый российский чемпион Итогового (в 2020-м вторым стал Даниил Медведев). Николай присоединился к Стэну Смиту, Илие Настасе, Бьорну Боргу, Ивану Лендлу, Джону Макинрою, Борису Беккеру, Стефану Эдбергу, Джиму Курье, Питу Сампрасу, Андре Агасси, Ллейтону Хьюитту и Роджеру Федереру (после к ним добавились Новак Джокович, Доминик Тим и Даниил Медведев) в списке теннисистов, которые играли в финале Итогового дважды подряд. Что ещё более впечатляюще, Николай на Итоговом одолел победителей всех четырёх турниров «Большого шлема» — 2009: Рафаэля Надаля (Australian Open), Роджера Федерера («Ролан Гаррос» и Уимблдон) и Хуан-Мартина дель Потро (US Open). К сожалению, самому Николаю хотя бы один ТБШ за карьеру так и не покорился. Лучший результат – полуфиналы «Ролан Гаррос» (2005, 2007) и US Open (2006, 2007).

Кроме того, Давыденко стал вторым в XXI веке теннисистом, который брал титул на Итоговом после поражения в стартовом матче. Это также делал аргентинец Давид Налбандян в 2005-м, когда уступил Федереру в группе, а затем одолел его же в упорном пятисетовом финале. Стоит отметить, что Налбандян играл на одном из самых скандальных Итоговых, когда в Шанхае не играли второй-пятый номера посева Рафаэль Надаль, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Андре Агасси. Самого Давида там вообще не должно было быть, если бы не массовое снятие суперзвёзд. Так что достижение Давыденко выглядит более впечатляюще по сравнению с Налбандяном.

Интересно, что перед Итоговым-2023 Давыденко вспомнил о своей победе над дель Потро в 2009 году. Николай признался, что потратил много сил на победу над Федерером, поэтому был готов играть только в двух сетах в финале. Вот почему он форсировал события и старался обыграть соперника как можно быстрее.

«За три-четыре часа до матча я сказал брату: «Я так устал, так истощился — на максимум. Я не знаю, как я выйду, как я сыграю. Если он мне затянет хоть чуть-чуть игру, я не выдержу три сета. После Федерера меня просто нет». Я настроился на максимально короткую игру. Вообще, розыгрыши нельзя было удлинять. Надо было его уничтожить — чем быстрее, тем лучше. Набрать очков как можно быстрее, не дать ему шанса даже подумать. Я вышел, сразу настроился: только два сета. И это всё, что я выжал из себя в финале», — заявил Давыденко в интервью для YouTube-канала «Больше!».

Кроме того, Давыденко дал совет участникам предстоящего Итогового в Турине.

«Чем меньше думаешь, тем легче играется. Пусть теннисисты думают, что будут отдыхать после этого турнира. И голова будет не так забита: «Как? Чего?» Три матча в группе – надо пройти, а уже потом думать, когда будет полуфинал. Пусть играют в своё удовольствие, максимальную игру показывают, выжимают из себя, что могут. Всё равно это последний турнир, и другого уже нет. Могут уже все свои силы оставить там», — сказал Давыденко.

К рекомендациям Давыденко стоит прислушаться. Особенно тем, кто потерпит поражение в первом матче. Ещё неизвестно, когда в следующий раз чемпионом станет теннисист, который неудачно провёл стартовую игру. После Николая в 2009-м этого никто не может сделать уже почти полтора десятка лет.