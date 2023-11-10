«Это несправедливо». Топ-теннисист возмутился участием Джоковича в Итоговом турнире — 2022

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович проводит практически идеальный сезон-2023 – победы на трёх из четырёх мэйджоров и двух «Мастерсах», на 99% гарантированное первое место в рейтинге ATP в конце года. 36-летний Новак собирается поставить жирную точку на Итоговом чемпионате ATP в Турине. Он может взять титул на нём в седьмой раз, превзойдя рекорд Роджера Федерера.

В прошлом году ситуация для Джоковича была не такой радужной. Из-за своей принципиальной позиции по вакцинации от коронавируса Новак пропустил два хардовых «Шлема» — Australian Open и US Open. На «Ролан Гаррос» путь к чемпионству ему преградил тогда ещё не страдавший от травм Король грунта Рафаэль Надаль. Джокович победил на Уимблдоне-2022, но и здесь возникла проблема. Рейтинговые очки за травяной мэйджор не начислялись из-за бана российских и белорусских игроков.

Джокович рисковал пропустить Итоговый чемпионат ATP – 2022. Он квалифицировался на него лишь в октябре после победы на «пятисотнике» в Астане. На тот момент Новак не входил в топ-8 Чемпионской гонки ATP, но ему благоприятствовало введённое в 2000 году правило. С тех пор чемпион турнира «Большого шлема» попадает на Итоговый в том случае, если закончит год в топ-20 гонки. Джокович гарантировал себе пребывание в двадцатке за счёт титула Астаны.

Применение данного правила – уникальный случай, поскольку чемпионы «Шлемов» и так зачастую без проблем попадают в топ-8 Чемпионской гонки. Однако в свете вышеприведённых обстоятельств у Новака возникла особая ситуация. Одного из его коллег удивила необычная система отбора.

Кэмерон Норри и Новак Джокович Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Кэмерон Норри возмутился тем фактом, что Джокович отобрался на Итоговый, не пребывая на ведущих позициях в Чемпионской гонке.

«Новак квалифицировался на Итоговый как победитель Уимблдона. И это немного странно. Не знаю, было ли это правило раньше или нет. Но это несправедливо, в том числе и для финалиста Ника Кирьоса. Он проиграл в финале и не получил ничего», — сказал Норри.

Вскоре после заявления Норри дал о себе знать упомянутый им Кирьос. Скандальный австралиец под постом в соцсети официального аккаунта ATP о том, что он с Танаси Коккинакисом квалифицировались на парный Итоговый, написал: «Должен был и на одиночный».

Кирьос вряд ли проводил математические расчёты. Когда он это писал 1 ноября 2022 года, то шёл в гонке 22-м с 1870 очками. Если бы очки за Уимблдон учитывались, он всё равно не попадал бы в Турин. Ника опережали бы все шесть на тот момент отобравшихся игроков, а также Феликс Оже-Альяссим, Андрей Рублёв, Тейлор Фритц и Кэмерон Норри.

Новак Джокович и Ник Кирьос Фото: Graham Denholm/Getty Images

Вернёмся к Норри. Своё заявление о «несправедливом» отборе Джоковича на Итоговый он сделал 31 октября, когда Новак был на 10-м месте в Чемпионской гонке ATP и не попадал бы на Итоговый, не будь исключительного правила для победителей ТБШ. Однако Кэмерон слишком поспешил со своими заключениями.

Норри следовало дождаться завершения «Мастерса» в Париже, победа в котором позволяла ему самому стать участником Итогового. Но Кэмерон свой шанс не использовал от слова совсем – проиграл квалифаеру из Франции Корентену Муте уже во втором раунде.

Джокович тем временем в Париже дошёл до финала, где неожиданно уступил 19-летнему датчанину Хольгеру Руне. Как бы то ни было, этот результат позволил Новаку подняться с 10-го на восьмое место в Чемпионской гонке ATP. То есть он попадал бы на Итоговый, даже если бы не действовало правило отбора для чемпионов «Шлемов». Причём имел бы определённый запас, поскольку лидер гонки Карлос Алькарас снялся с Итогового из-за травмы и уступил место запасному американцу Тейлору Фритцу, который шёл девятым.

Претензии Норри выглядели абсолютно необоснованными. Возможно, Кэмерон затаил какую-то обиду на Джоковича, который обыграл его в полуфинале Уимблдона-2022 (6:2, 3:6, 2:6, 4:6). Норри показал лучший результат на ТБШ за карьеру и даже взял у Новака первый сет, но всё-таки пал под давлением легенды тенниса. Его разочарование отчасти можно понять. Всё-таки Кэмерон был близок к тому, чтобы стать вторым после Энди Маррея британским чемпионом Уимблдона в Открытую эру.

Кэмерон Норри, Новак Джокович и Энди Маррей Фото: Julian Finney/Getty Images

Можно спорить по поводу уместности правила отбора на Итоговый для чемпионов ТБШ в ATP. Например, в WTA его нет, поэтому чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина на Итоговый-2022 не поехала. Но иногда свои мысли лучше держать при себе. Или как минимум скрывать их до подходящего момента. В любом случае Норри сделал своё заявление за неделю до официального завершения Чемпионской гонки и выставил себя в весьма нелицеприятном свете, поскольку Джокович в конечном счёте отобрался на Итоговый даже по «обычным правилам», безо всякого исключения для чемпионов «Шлемов».

Ник Кирьос тоже повёл себя не лучшим образом, но для него это нормально. Австралийский скандалист хотя бы не переходил на личности и не говорил, что Джокович несправедливо отобрался на Итоговый. При этом Нику было всё равно, чьё место он мог отобрать, объективно не заслуживая участия в Итоговом. Кирьос не опередил бы даже попавшего в Турин в качестве запасного Фритца, если бы за Уимблдон давали рейтинговые очки. Тейлор неплохо выступил на том же Уимблдоне, где в четвертьфинале в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю, который затем из-за травмы снялся с полуфинала с Ником. Возможно, Фритц вообще обыграл бы Кирьоса, если бы уже испытывавший проблемы Рафа снялся ещё в матче с ним.

Что касается Джоковича, то обоснованность своего участия в Итоговом он доказал на корте. Новак уверенно выиграл турнир. В группе он разобрался с Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Стефаносом Циципасом, а в плей-офф оказался сильнее Тейлора Фритца и Каспера Рууда.

Джокович отдал всего один сет в Турине (Медведеву в группе) и заставил фанатов немного понервничать только в полуфинале с Фритцем, когда в двух партиях дело доходило до тай-брейка. В финале с Руудом (7:5, 6:3) для Новака всё прошло очень даже спокойно.