Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Стефанос Циципас снялся с матча против Хольгера Руне на Итоговом турнире — 2023

Циципас снялся с матча против Руне на Итоговом. С корта он уходил под свист трибун
Арина Полуянова
Циципас снялся с матча против Руне на Итоговом
Аудио-версия:
Комментарии
Встреча Стефаноса и Хольгера длилась меньше 15 минут.

В среду, 14 ноября, в Турине состоялась встреча Хольгера Руне и Стефаноса Циципаса в Зелёной группе. Игра продлилась 14 минут.

ATP Finals. Турин-2023. Сетка

В первом же гейме случился брейк: Руне сперва повёл на своей подаче 30:0, а затем проиграл три розыгрыша и дважды был на грани того, чтобы отдать свою мини-партию. Спасли Хольгера подача в тело и, как следствие, ошибки Стефаноса на приёме.

Циципас на старте сета эффективно оборонялся на подаче, сохранял свои геймы, но на приёме часто ошибался и разбрасывал мячи в ауты. После третьей мини-партии Стефанос вызвал физиотерапевта, что-то с ним обсудил и неожиданно досрочно завершил матч. С корта расстроенный грек уходил под свист трибун. Он также хромал.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
14 ноября 2023, вторник. 16:40 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
1
2
         
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Перед стартом Итогового появилась информация о том, что у Циципаса есть проблемы со здоровьем. Он несколько дней подряд снимался с тренировок. Сообщалось, что грек может испытывать трудности с прооперированным два года назад локтем или поясницей.

По информации организаторов, в качестве компенсации для зрителей на корт сейчас выйдут двое запасных: Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач. Они проведут выставочный матч.

Материалы по теме
Первый на вылет. Один из соперников Джоковича по группе может сняться за день до Итогового
Первый на вылет. Один из соперников Джоковича по группе может сняться за день до Итогового

Для Циципаса и Руне это была первая встреча в текущем сезоне и третья – в их карьере. До этого Стефанос и Хольгер встречались только в 2022 году. Тогда дважды сильнее стал датчанин – в четвёртом круге «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 6:3, 6:4) и финале турнира серии ATP-250 в Стокгольме (6:4, 6:4).

Руне первую половину этого сезона провёл довольно бодро: дошёл до финалов «Мастерсов» в Риме и Монте-Карло, выиграл турнир серии ATP-250 в Мюнхене, и добрался до четвертьфиналов на «Ролан Гарросе» и Уимблдоне. Осенью Хольгера настиг спад, и он, будучи в августе четвертой ракеткой мира, к ноябрю приблизился к выходу за пределы топ-10. И это несмотря на то, что теперь юный датчанин тренируется под руководством Бориса Беккера.

Материалы по теме
«Не будь как Циципас». 20-летнего Руне упрекают, что его роман вредит карьере
«Не будь как Циципас». 20-летнего Руне упрекают, что его роман вредит карьере

Циципас так же, как и Руне, здорово вошёл в сезон: дошёл до финала Australian Open, поборолся за титул «пятисотника» в Барселоне, выход в финал «Мастерса» в Риме и полуфинал «Ролан Гарроса», но везде оступился и проиграл. Первый титул в году Стефанос смог завоевать только в Лос-Кабосе (ATP-250).

Перед Итоговым Циципас провёл неплохую серию и на трёх турнирах подряд вышел в полуфиналы, но побороться за трофей ни на одних соревнованиях не смог.

Материалы по теме
Джокович идёт за рекордом. Расписание, группы и расклады Итогового чемпионата ATP
Джокович идёт за рекордом. Расписание, группы и расклады Итогового чемпионата ATP

Для грека и датчанина сегодняшний матч стал вторым в Турине. Ранее Циципас потерпел поражение от хозяина кортов Янника Синнера (4:6, 4:6), а Руне в плотном трёхсетовике проиграл Новаку Джоковичу (6:7, 7:6, 3:6).

В третьем групповом матче Стефанос и Хольгер поменяются соперниками. Теперь греку придётся сыграть с лидером «Зелёной» группы Джоковичем, а датчанину побороться с любимцем местной публики Синнером.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android