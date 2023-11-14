Циципас снялся с матча против Руне на Итоговом. С корта он уходил под свист трибун

В среду, 14 ноября, в Турине состоялась встреча Хольгера Руне и Стефаноса Циципаса в Зелёной группе. Игра продлилась 14 минут.

В первом же гейме случился брейк: Руне сперва повёл на своей подаче 30:0, а затем проиграл три розыгрыша и дважды был на грани того, чтобы отдать свою мини-партию. Спасли Хольгера подача в тело и, как следствие, ошибки Стефаноса на приёме.

Циципас на старте сета эффективно оборонялся на подаче, сохранял свои геймы, но на приёме часто ошибался и разбрасывал мячи в ауты. После третьей мини-партии Стефанос вызвал физиотерапевта, что-то с ним обсудил и неожиданно досрочно завершил матч. С корта расстроенный грек уходил под свист трибун. Он также хромал.

Перед стартом Итогового появилась информация о том, что у Циципаса есть проблемы со здоровьем. Он несколько дней подряд снимался с тренировок. Сообщалось, что грек может испытывать трудности с прооперированным два года назад локтем или поясницей.

По информации организаторов, в качестве компенсации для зрителей на корт сейчас выйдут двое запасных: Тейлор Фритц и Хуберт Хуркач. Они проведут выставочный матч.

Для Циципаса и Руне это была первая встреча в текущем сезоне и третья – в их карьере. До этого Стефанос и Хольгер встречались только в 2022 году. Тогда дважды сильнее стал датчанин – в четвёртом круге «Ролан Гаррос» (7:5, 3:6, 6:3, 6:4) и финале турнира серии ATP-250 в Стокгольме (6:4, 6:4).

Руне первую половину этого сезона провёл довольно бодро: дошёл до финалов «Мастерсов» в Риме и Монте-Карло, выиграл турнир серии ATP-250 в Мюнхене, и добрался до четвертьфиналов на «Ролан Гарросе» и Уимблдоне. Осенью Хольгера настиг спад, и он, будучи в августе четвертой ракеткой мира, к ноябрю приблизился к выходу за пределы топ-10. И это несмотря на то, что теперь юный датчанин тренируется под руководством Бориса Беккера.

Циципас так же, как и Руне, здорово вошёл в сезон: дошёл до финала Australian Open, поборолся за титул «пятисотника» в Барселоне, выход в финал «Мастерса» в Риме и полуфинал «Ролан Гарроса», но везде оступился и проиграл. Первый титул в году Стефанос смог завоевать только в Лос-Кабосе (ATP-250).

Перед Итоговым Циципас провёл неплохую серию и на трёх турнирах подряд вышел в полуфиналы, но побороться за трофей ни на одних соревнованиях не смог.

Для грека и датчанина сегодняшний матч стал вторым в Турине. Ранее Циципас потерпел поражение от хозяина кортов Янника Синнера (4:6, 4:6), а Руне в плотном трёхсетовике проиграл Новаку Джоковичу (6:7, 7:6, 3:6).

В третьем групповом матче Стефанос и Хольгер поменяются соперниками. Теперь греку придётся сыграть с лидером «Зелёной» группы Джоковичем, а датчанину побороться с любимцем местной публики Синнером.