Кажется, у грека Стефаноса Циципаса проблемы. А первый запасной уже едет в Турин.

Первый на вылет. Один из соперников Джоковича по группе может сняться за день до Итогового

До Итогового – один день. Перед самым стартом турнира из Турина пришли первые тревожные новости. Что-то не так со здоровьем Стефаноса Циципаса.

Греческий теннисист попал в Зелёную группу к Новаку Джоковичу, Хольгеру Руне и Яннику Синнеру, с последним Стефанос должен завтра провести свой стартовый матч. Однако в субботу, 11 ноября, грек не смог завершить сразу несколько тренировок из-за плохого самочувствия.

Как сообщают итальянские СМИ, сегодня Циципас почувствовал боль в прооперированном правом локте. Было досрочное завершение тренировки мерой предосторожности или что-то серьёзно стало беспокоить спортсмена – пока неизвестно. При этом журналисты, находящиеся в Турине, сообщают, что Стефанос на тренировках до этого не показывал отличную игру.

Впервые этот локоть стал беспокоить Циципаса осенью 2021 года. Тогда грек снялся с ноябрьского «Мастерса» в Париже и сыграл всего один матч на групповом этапе Итогового. Команда посоветовала теннисисту перенести операцию и обратиться к врачу Новака Джоковича. И Стефанос этому совету последовал.

«Локтю намного лучше, но многие годы я не использовал некоторые мышцы, так что адаптироваться сложно. Такое ощущение, что я делаю крошечные шаги, как будто заново учусь играть в теннис. Никогда с таким не сталкивался. Мне повезло найти хирурга в Швейцарии, который смог мне помочь. Он знаток этих вещей и помогал другим теннисистам с подобными травмами. Сейчас я хочу снова играть на 100 процентов – без страха, что снова травмируюсь, без ограничений в движениях и ударах», – поделился Стефанос со Sky Sport после операции.

Этот сезон складывался у Циципаса не слишком гладко. На Australian Open он добрался до финала, где проиграл Новаку Джоковичу, а после этого будто растерял хватку. В итоге единственный титул в году Стефанос завоевал в Лос-Кабосе (ATP-250). А первая победа над игроком из топ-10 пришла к греку только в начале ноября на «Мастерсе» в Париже в матче с Александром Зверевым (6:3, 6:7, 7:6).

Вместе с невысокими результатами в этом году к Циципасу пришла любовь. Болельщики посчитали, что отношения с Паулой Бадосой стали мешать спортсмену, и обвинили его в этом.

«Что я могу сказать людям, которые думают, что я больше не сосредоточен на теннисе? Сейчас я тренируюсь больше, чем когда-либо в своей карьере. Не хочу ничего доказывать никому, кроме себя самого. Я должен доказать себе, что способен вернуться на прежний уровень. Верю в это», – ответил грек болельщикам в беседе с Univers Tennis.

Если боли в локте Циципаса окажутся серьёзными, то греку придётся сняться с Итогового. Тогда его место займёт первый запасной – Хуберт Хуркач. Поляк, к слову, уже выдвинулся на Итоговый: пару часов назад он выложил фото итальянских дорог и отметил, что направляется в Турин.

Решение о снятии Циципаса должно быть принято в ближайшее время, так как завтрашний его матч с Янником Синнером запланирован на 16:30 по московскому времени.