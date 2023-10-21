«Не будь как Циципас». 20-летнего Руне упрекают, что его роман вредит карьере

Насколько профессиональный теннис и личная жизнь совместимы? Возможно ли на высоком уровне играть в про-туре и при этом иметь здоровые любовные отношения? Об этом наверняка задумался 20-летний Хольгер Руне. Совсем недавно у спортсмена начался роман с 26-летней Каролиной Донзеллой, и теперь он отвечает журналистам о влиянии романа на качество его игры.

История знакомства возлюбленных

В прошлый раз стабильную игру Руне показывал на Уимблдоне. Там он дошёл до рекордного для себя четвертьфинала, но проиграл Карлосу Алькарасу. Перед этим датчанин сыграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос», финалах «Мастерса» в Риме и Монте-Карло, и даже завоевал титул на турнире серии ATP-250 в Мюнхене.

После британского ТБШ у Руне всё повалилось из рук. Дальше первого круга он не смог пройти ни на одном турнире, кроме Пекина: там датчанин добрался до второго раунда. В последних девяти матчах Хольгер потерпел восемь поражений.

Экс-теннисист Микаэль Мортенсен нашёл объяснение неудачам 20-летнего теннисиста. Оказалось, всему виной любовь.

«Этот факт имеет большое значение. Это его первая любовь. В такой ситуации сложно концентрироваться на теннисе. У него кипит жизнь вне корта, а это значит, что он не сосредоточен на задачах, которые ему предстоит выполнить. Он не может и дальше так проигрывать».

После поражения от Миомира Кецмановича на старте соревнований в Стокгольме Хольгер отреагировал на высказывание Мортенсена.

«В моих результатах нет чьей-либо вины. Это только моя вина, и это [роман] не имеет к ней абсолютно никакого отношения», – поделился Руне с Expressen.

Первые совместные кадры с девушкой Хольгер опубликовал в конце сентября. Тогда стало известно, что возлюбленная датчанина – 26-летняя модель и агент по недвижимости итало-голландского происхождения Каролина-София Донзелла.

Каролина Донзелла Фото: из личного архива Каролины Донзеллы

Девушка отучилась в Международном университете Монако по специальности «Управление в сфере коммуникаций и развлечений» и сейчас занимается продажей элитной недвижимости в Монако. В прошлом Каролина находилась в отношениях с нападающим «Монцы» Андреа Петаньей. О том, где и когда познакомились Донзелла и Руне, не сообщается.

Теннисная история знает похожие романы

Одной из самых ярких романтических историй за последнее время в теннисе стала любвоь Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы. Грек и испанка летом раскрыли свои отношения, за которыми сейчас в социальных сетях следят более 95 тысяч подписчиков.

При этом фанаты наблюдают за результатами теннисистов и задают логичный вопрос: а не стала ли любовь для них обоих важнее карьеры? Паула, к примеру, с начала сезона опустилась в рейтинге WTA на 43 позиции (с 21-й на 64-ю).

Стефанос сохранил место в топ-10, но выдающиеся результаты теннисист не показывает давно. В последний раз грек проходил дальше третьего круга в начале августа на турнире серии ATP-250 в Лос-Кабосе. На тех мексиканских соревнованиях Циципас забрал титул.

И Паула, и Стефанос регулярно получают вопрос о том, насколько любовь мешает их карьере. Отвечают теннисисты одинаково.

«Встреча с Паулой вообще дала мне новый взгляд на жизнь. Раньше у меня был только теннис, теннис, теннис – это всё, что было для меня важно. Признаю, что в последние три-четыре месяца я выиграл не очень много очков. Я слишком полагался на то, что уже знаю. Сейчас я хочу всё исправить хорошей концовкой сезона», – признался Стефанос в разговоре с пресс-службой турнира в Антверпене.

«Это очень приятно. Всё потому, что мы очень сопереживаем друг другу. Мы оба очень амбициозны, но нас объединяет личная жизнь. У нас очень сильная связь: мы делимся опытом и придаём друг другу много сил. Это помогает нам обоим. И побуждает нас быть лучше», – делилась Бадоса с Cadenaser.

Что о романе Руне говорят болельщики?

Фанаты под первым фото Руне с Донзеллой отреагировали на роман теннисиста.

«Надеюсь, ты не связался с той, которая потянет тебя вниз. Желаем тебе быстрого восстановления» (janelean4)

«Поздравляю с тем, что ты нашёл свою любовь. Вы выглядите мило» (diana_jilm_)

«Не теряй концентрацию, парень. Не будь как Циципас» (elemanseka)

Все комментарии Хольгер лайкнул. И последний тоже.

Ближайшим турниром для Руне станет «пятисотник» в Базеле. Он пройдёт с 23 по 29 октября.