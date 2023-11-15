Рублёв опасно подражает Южному. Дело уже дошло до крови

Андрей перестал справляться с эмоциями и избил себя ракеткой в матче с Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP.

Андрей Рублёв – один из самых видных теннисистов в про-туре. Он выделяется среди остальных и успешной игрой, и неординарным поведением на корте. Но порой оно выходит за рамки чего-то нормального.

Этот Итоговый турнир сложился для Рублёва неудачно. Первую игру против Даниила Медведева россиянин упустил со счётом 4:6, 2:6. А второй матч, который состоялся в среду, 15 ноября, он проиграл, уступив Карлосу Алькарасу со счётом 5:7, 2:6. В обеих встречах Андрей встретился с одной и той же проблемой – своими непреодолимыми нервами.

Андрей очень спокоен и добр в обычной жизни, но эмоционален и суров к себе на корте. И в Турине в этом году он выдал какой-то пик игровой злости.

В первом матче против Медведева Рублёв ярко сэмоционировал дважды. Первый раз – ближе к концу первого сета. Андрей вышел на подачу, но с трибун услышал чьё-то фанатское «Соберись!», на что по-русски ответил: «Иди в задницу!».

Во втором сете при счёте 1:3 Рублёв очень неудачно упал у сетки. Поскользнулся, поругался на корт, побил покрытие, а затем заплакал. После матча Андрей признал, что в этот момент расстроился и в голове проиграл встречу.

Рублёв разбил колено ракеткой до крови Фото: кадр из трансляции

В сегодняшней встрече с Алькарасом Рублёв снова ругался на себя. В какой-то момент россиянин несколько раз ударил себя по колену и разбил его до крови. Второй сет после этого он отдал почти всухую.

Похожий инцидент случился с другим россиянином – Михаилом Южным. В 2008 году на турнире в Майами он играл против Николаса Альмагро. По ходу матча Михаил упустил несколько важных мячей, затем несколько раз ударил ракеткой о пол, но этого оказалось недостаточно: теннисист постучал себя по голове и разбил её до крови.

Подобные случаи селфхарма пугают. Они настораживали и в исполнении Южного 15 лет назад, и сейчас, в авторстве Рублёва. Но ведь всё же теннис – игра для удовольствия, а не для боли и тоски.