«Rublo, find energy». Провели матчи российских теннисистов на Итоговом в компании тренеров

Журналист «Чемпионата» оказался рядом с боксами Рублёва и Медведева и увидел, как ведётся работа во время матча.

Итоговый турнир продолжает удивлять своей открытостью. На 2-й тур группового этапа организаторы так расщедрились, что разрешили российским журналистам посмотреть матчи Андрея Рублёва и Даниила Медведева прямо рядом с боксами обоих наших теннисистов. Удалось увидеть и услышать всё, что происходит в команде ребят.

Первым в среду играл Рублёв, впервые в своей жизни он вышел на корт с Карлосом Алькарасом. Из бокса Андрея сразу бросилось в глаза, что россиянин плохо себя чувствует. Он постоянно шмыгал носом и широко открывал рот, пытаясь пробить уши. После матча Андрей признался, что заболел.

Андрей Рублёв Теннисист «Я заболел прямо перед турниром. Но сам виноват. Почему виноват? Не надо болеть, теплее одеваться надо было».

Бокс Андрея же вёл себя активно. Тренер Рублёва Фернандо Винсенте повторял: «Vamos, Rublo!» после каждого второго розыгрыша. Висенте почти все подсказки делал на испанском, но очень редко переходил на русский, в какие-то моменты от него слышалось наше родное: «Хорош, Андрей».

Рублёв же боролся с Алькарасом почти весь сет, но дрогнул в 11-м гейме первого сета, отдал свою подачу с 40-15 при счёте 5:5 по геймам, после чего и проиграл сет. В этот момент из бокса ему крикнули: «Rublo, find energy!» В ответ на это наш теннисист лишь усмехнулся и развёл руками ― искать энергию из-за болезни было негде.

Но при этом Рублёв продолжал бороться, однако во втором сете сразу всё шло не так, как надо, от чего Андрей начал раздражаться. Сначала после очередного сорванного приёма он прокричал: «***, ну почему? Рамка, рамка, рамка ― постоянно рамка!» А после того, как отдал второй гейм на своей подаче за второй сет, шесть раз ударил себя ракеткой по коленке, чем спровоцировал небольшое кровотечение.

В этот момент на Фернандо Висенте было больно смотреть. Чувствовалось, как он хочет успокоить своего подопечного, но ничего не может с этим сделать. А Рублёв своими ударами по коленкам заставил волноваться Даниила Медведева, который смотрел этот матч.

Даниил Медведев Теннисист «Как реагирую на то, как он бьёт себя ракеткой? Думаю, что он просто стёр себе кожу до крови. Но если ему больно, то в этом ничего хорошего. Я по себе понимаю, что эмоции захлёстывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины. Расстроился, что Андрей проиграл. Я смотрел и болел».

Сам Медведев закрывал четвёртый игровой день матчем со Зверевым. И здесь сразу бросилась в глаза разница между боксом Дани и Андрея. Если у Рублёва бокс ― это сгусток эмоций, то у Медведева это почти всегда леденящее спокойствие, которое обеспечивают тренер Медведева Жиль Сервара и жена теннисиста Дарья.

За весь матч от тренера нашего теннисиста можно было услышать только: «Allez, Dani!», а от Даши постоянные «Давай, давай. Можешь!» Сам Медведев тоже был максимально спокоен в этом матче, особенно для себя. Он вообще не обращался к боксу, не вёл с ними бесед ― только бросал туда уверенный взгляд после победных розыгрышей. Только в последнем гейме матча Жиль Сервара дал волю своим эмоциям ― сначала он сильно застучал по ограждению после очка, которое принесло Медведеву матчбол, а потом вскочил со своего места, когда его удалось реализовать.

Медведев первым вышел в полуфинал Итогового. Теперь у него есть возможность выбрать себе соперника, но, по собственному признанию, Даня не планирует этого делать, хотя с тренером этот вопрос обсудит. В любом случае Медведев в порядке, что и показал.