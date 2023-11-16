Пустят ли Джоковича в плей-офф? Результаты, расклады и расписание Итогового

Сегодня, 16 ноября, в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Участники Зелёной группы во главе с действующим чемпионом турнира Новаком Джоковичем и любимцем местной публики Янником Синнером проведут заключительные поединки предварительного этапа. А накануне сыграли свои вторые матчи представители Красной группы и стал известен первый полуфиналист. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он приезжал в полтора десятка городов и с 2021-го разыгрывается в Турине. Матчи проходят на стадионе «Пала Альпитур» – арене Олимпийских игр — 2006, вмещающей 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их двое) получат по $ 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. И помощь одного из них уже пригодилась – Хуберт Хуркач заменил Стефаноса Циципаса, которого подвела спина. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – в 400, в финале – ещё в 500. Таким образом, чемпион, выигравший все пять матчей на турнире, получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Групповой этап будет идти шесть дней – с воскресенья, 12 ноября, по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Зелёной группы, в понедельник, среду и пятницу – Красной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября, пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. В воскресенье, 19 ноября, состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Итоги четвёртого дня. 15 ноября, среда

Открывали программу вторника неудачники 1-го тура в Красной группе Андрей Рублёв и Карлос Алькарас. По сценарию этот матч был похож на противостояние Андрея с Даниилом Медведевым. Вроде бы Рублёв играл поначалу на равных, но в концовке сета упустил свою подачу и проиграл сет. Эта неудача выбила Андрея из колеи – он истерил, бил себя ракеткой по ногам и вторую партию отдал ещё быстрее. Таким образом, проиграв два матча со счётом 0:4 по сетам, Рублёв первым в Красной группе лишился шансов на выход в плей-офф, ну а Алькарас, напротив, с новой силой включился в эту гонку.

В вечерней программе сошлись Даниил Медведев и Александр Зверев, которые выиграли в 1-м туре и теперь выясняли, кому стать единоличным лидером. Это была уже 18-я личная встреча теннисистов в ATP-туре. Даниил к этому моменту вёл 10-7, причём преимущества он добился именно в этом сезоне, выиграв четыре матча и уступив лишь в одном. Первый сет был абсолютно равным, и всё решалось на тай-брейке, на котором Зверев не реализовал два сетбола, а вот Медведев использовал первый же шанс. Во второй партии при счёте 4:4 россиянин сумел спастись с брейк-пойнта, а следом сам с первой же попытки добился брейка, и всё было кончено.

Таким образом, с показателем 4:0 по сетам Даниил Медведев досрочно стал первым участником плей-офф, а вторую путёвку от Красной группы получит Алькарас или Зверев в зависимости от исхода заключительного тура.

Красная группа. 2-й тур

Алькарас (Испания, 2) – Рублёв (Россия, 5) – 7:5, 6:2.

Медведев (Россия, 3) – Зверев (Германия, 7) – 7:6, 6:4.

Расписание пятого дня. Матчи четверга, 16 ноября

В четверг пройдут два матча заключительного тура в Зелёной группе. Сначала Новак Джокович (первый номер посева) сыграет с Хубертом Хуркачем, который заменил Стефаноса Циципаса, снявшегося из-за травмы. Причём даже победа звёздного серба не гарантирует ему выход в плей-офф. Ну а во втором поединке Янник Синнер (4) сыграет с датчанином Хольгером Руне (8). Итальянец почти попал в плей-офф. Его устроит даже поражение при определённом раскладе в матче Джокович – Хуркач. Но вряд ли Синнер собирается отдавать просто так поединки перед ревущим стадионом в Турине.

Зелёная группа. 3-й тур

16:30. Джокович (Сербия, 1) – Хуркач (Польша, ALT)

23:00. Синнер (Италия, 4) – Руне (Дания, 8).

Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».