Рублёв опять злился и швырял ракетку. Андрей проиграл все три матча на Итоговом

В пятницу, 17 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) закончился групповой этап. В заключительном матче Красной группы играли россиянин Андрей Рублёв, имевший пятый номер посева, и немец русского происхождения Александр Зверев (7). Эта игра уже никоим образом не влияла на турнирные расклады. Сетка плей-офф сформировалась после того, как в первой встрече дня Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в двух сетах.

Но это не означает, что Рублёв и Зверев ни за что не боролись. Да, было не так уж важно, кто из них займёт третье место в группе, а кто четвёртое. Но возможность заработать очки в рейтинг и призовые никто не отменял. Поэтому нельзя утверждать, что поединок Андрея и Александра носил характер выставочного.

Если Зверев потерял шансы на выход в плей-офф только сегодня, то Рублёва подобная участь постигла двумя днями ранее, после второго поражения в двух матчах на турнире. Во встрече с Карлосом Алькарасом российский теннисист в порыве гнева до крови ранил себя ракеткой. «Всё в порядке. Я разочарован и не смог справиться», — так комментировал своё поведение Андрей, чьи слова приводит Yahoo Sports.

Также Рублёв заверял, что в матче со Зверевым постарается сыграть как можно лучше. «Я ничего не жду от матча с Сашей, но это последняя игра. Я буду стараться сыграть лучше, чтобы завершить сезон на положительной ноте. Каждый матч приносит 200 очков — это как финал турнира ATP-250. Есть ради чего играть», — говорил он на пресс-конференции после 2-го тура.

В личных встречах Зверев вёл со счётом 5-3. При этом последнюю победу над Рублёвым он одержал больше двух лет назад, в финале «Мастерса» в Цинциннати 2021 года. В этом сезоне же Андрей трижды победил Александра: в полуфинале Дубая, в четвертьфинале Бостада и в четвертьфинале Вены, причём немец в этих трёх матчах взял только один сет.

В отчётном матче Рублёв сразу же захватил инициативу и, сделав брейк во втором гейме, повёл 2:0. Но развить успех россиянин не смог. В третьем гейме он после «ровно» дважды пробивал в сетку в розыгрышах — так Зверев ответил брейком. После этого немец взял и свой гейм — 2:2.

В пятом гейме Андрей спасся с брейк-пойнта, а в шестом, наоборот, сам упустил два брейк-пойнта. В начале этого гейма, к слову, Рублёв проявлял недовольство поведением некоторых зрителей — по всей видимости, ему мешали двое болельщиков, которые не сидели на месте на трибунах во время розыгрыша.

Андрей Рублёв играет на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В дальнейшем теннисисты в каждом гейме старались зацепить подачу соперника. Особенно напряжённым выдался долгий девятый гейм, в котором Зверев после трёх «ровно» заработал брейк-пойнт и сразу же использовал его (помогли ошибки Рублёва) — 5:4 с брейком. А подавая на сет, Александр сумел отыграться с 0:30 — 6:4 за 1 час 2 минуты. Допустив неточность в решающем розыгрыше, Андрей с досады швырнул ракетку на корт. Слишком много невынужденных ошибок он собрал за партию: 20 (против 11 у оппонента).

Во втором сете первые шесть геймов взял тот, кто пребывал на подаче, — 3:3. На этом игровом отрезке даже «ровно» ни разу не было. А в седьмом гейме Зверев сделал решающий шаг к победе, забрав подачу Рублёва со второго брейк-пойнта, — 4:3 с брейком. При 5:4 немец подавал на матч и с третьей попытки реализовал тройной матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 39 минут.

Вот так Зверев обыграл Рублёва и занял третье место в Красной группе, а его соперник расположился на четвёртой, последней строчке. На этом Итоговый турнир для них завершён.

В субботу, 18 ноября, на Итоговом чемпионате ATP состоятся полуфиналы. В первом матче на корт выйдут Янник Синнер (Италия, 4) и Даниил Медведев (Россия, 3). Эта игра начнётся не ранее 16:30 мск. А вечером сыграют Карлос Алькарас (Испания, 2) и Новак Джокович (Сербия, 1). Этот поединок стартует не ранее 23:00 мск.

Финал Итогового турнира состоится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».