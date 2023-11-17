Полуфиналы Итогового — огонь: Медведев — Синнер, Джокович — Алькарас. Все расклады

Разбираемся, с кем россиянину будет удобнее играть в финале — если Даниил туда выйдет.

Групповой этап Итогового чемпионата ATP ещё не завершён, а сетка плей-офф уже известна. В вечерней сессии турнира в Турине (Италия) 17 ноября сыграют Андрей Рублёв и Александр Зверев, но никто из них не займёт одно из первых двух мест в Красной группе. Полуфинальные пары сформировались после того, как Карлос Алькарас, посеянный на турнире под вторым номером, в двух сетах обыграл Даниила Медведева (3) в первом матче 3-го тура в Красной группе.

Вот какие сражения увидят зрители в полуфиналах: Даниил Медведев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 4); Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2). Как видим, в плей-офф вышли те, кому это и положено по статусу, — теннисисты, занимающие в рейтинге места с первого по четвёртое. То есть никаких сюрпризов!

Забавно, но до этого последний подобный случай на Итоговом был в 2020 году, когда полуфинальные пары составили Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) и Доминик Тим (Австрия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1). Турнир тот выиграл Медведев.

Итак, чего же ожидать от полуфиналов?

Медведев — Синнер (счёт личных встреч — 6-2)

До недавнего времени 22-летний итальянский теннисист был настоящим «клиентом» чемпиона US Open 2021 года. Медведев выиграл у Синнера первые шесть очных матчей. Однако в последних двух встречах Янник оказывался сильнее Даниила, поэтому в этой паре явного фаворита нет, как могло бы показаться ещё несколько месяцев назад.

В сезоне-2023 россиянин и итальянец уже четырежды играли друг с другом. И все эти матчи, что интересно, были титульными! Медведев одержал волевую победу в финале Дубая и в двух партиях выиграл решающий матч на «Мастерсе» в Цинциннати. Синнер же взял реванш в Пекине, победив на двух тай-брейках, а затем закрепил успех в Вене.

Кроме того, симпатии публики в этом полуфинале явно будут на стороне одного теннисиста, и это не Медведев. По Синнеру сейчас с ума сходит вся Италия, и поддержка зрителей наверняка поможет ему в полуфинале. Ну а на стороне Даниила будет опыт. Всё же он выступает в профессионалах на четыре года дольше соперника. И статусных матчей в его карьере было гораздо больше.

Джокович — Алькарас (счёт личных встреч — 2-2)

Впервые Новак и Карлос встретились на корте в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. В тот период у серба были игровые проблемы, и испанец одержал волевую победу. В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 победил Джокович, но тогда Алькарас заканчивал матч травмированным. В невероятном финале Уимблдона-2023 Карлос одолел соперника в пяти сетах. Наконец, в финале «Мастерса» в Цинциннати Новак взял реванш, одержав волевую победу.

Как закончатся полуфиналы, не берётся предсказать никто. Нас же больше всего интересует Медведев. Чтобы завоевать титул, повторив тем самым успех 2020-го, россиянину необходимо выиграть два матча. Сперва надо победить Синнера — тут без вариантов. А если первый барьер будет пройден, в финале Даниил сразится либо с Джоковичем, либо с Алькарасом.

С кем из них было бы предпочтительнее встретиться в финале? Кто-то скажет, что с Джоковичем: мол, серб на этом турнире не демонстрирует по-настоящему чемпионской игры, еле обыграл Руне, проиграл Синнеру, мучился с Хуркачем… Но Новак — это Новак. Если он выйдет в финал, то наверняка найдёт какие-то скрытые резервы, можно даже не сомневаться. Да и в личных встречах счёт 5-10 не в пользу Медведева.

Даниил Медведев играет на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Алькарас, конечно, тоже не подарок. Что называется, из огня да в полымя… Но ведь и он не смог пройти группу без поражений, даром что вышел в полуфинал с первого места. И это его первый Итоговый в карьере. Кроме того, Медведев наверняка что-то подметил для себя в проигранном матче группового турнира с Карлосом. В общем, если бы можно было заранее выбрать Медведеву соперника по финалу (в который, не забываем, Даниилу ещё надо выйти!), наш выбор — Алькарас. В личных встречах испанец, как и Джокович, имеет перевес над Медведевым, но не такой внушительный: 3-2.

Полуфиналы Итогового турнира ATP пройдут в субботу, 18 ноября. Финал состоится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».