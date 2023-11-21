Вернулась после травмы и взлетела в рейтинге. Павлюченкова номинирована на премию WTA

Российские теннисистки отлично выступили в минувшем сезоне. 11 из них завершили год в топ-100 мирового рейтинга. Ещё несколько сыграли на малом и основном Итоговых турнирах. А пять россиянок по итогам сезона были номинированы на ежегодную премию WTA.

32-летняя Анастасия Павлюченкова попала в номинацию «Возвращение года». И очень даже заслуженно.

В 2021 году Павлюченкова показала одни из лучших своих результатов: она подобралась к топ-10 рейтинга WTA, остановившись на 11-м месте, вышла в финал «Ролан Гаррос» и выиграла олимпийское золото в миксте с Андреем Рублёвым.

В следующем сезоне дела у Павлюченковой пошли сложнее: на Новый год она заразилась коронавирусом и пропустила первые два турнира на старте сезона. На Australian Open Анастасия добралась до третьего круга, но следом стала сниматься с турниров из-за болей в колене. В начале мая россиянка сыграла по одному матчу на «тысячниках» в Мадриде и Риме, а затем досрочно завершила сезон.

Всю вторую половину сезона-2022 Павлюченкова пропустила, восстанавливаясь после травмы колена. Из-за этого она не смогла защитить очки за финал «Ролан Гаррос», третий круг Уимблдона и четвёртый раунд US Open.

2023 год Павлюченкова начала в качестве 367-й ракетки мира. На турниры россиянка стала попадать по специальному рейтингу. Первое время Анастасия выбывала в первых кругах, из-за чего опустилась в табели о рангах ещё ниже – на 846-ю строчку.

Перед счастливым для себя «Ролан Гаррос» Павлюченкова поделилась планами на возвращение в топ женского тура.

«Определённо есть много вещей, которые, как я думаю, я могла бы улучшить в своей игре, что и пытаюсь сделать сейчас. Моя цель – не просто вернуться в теннис. Я хочу быть лучшей версией себя, играть лучше, чем два года назад, когда я была на пике карьеры», – рассказала Анастасия на пресс-конференции в Париже.

На Открытом чемпионате Франции россиянка выступила достойно: добралась до четвертьфинала, а затем поднялась сразу на 115-е место в рейтинге.

В этом сезоне Павлюченкова отыграла не так много турниров, но во время азиатской серии осенью она показала неплохие результаты. «Пятисотник» в Токио она завершила на стадии полуфинала, а соревнования серии ATP-250 в Гонконге Анастасия закончила четвертьфиналом.

Как итог: к концу текущего сезона 32-летняя россиянка остановилась на 58-м месте в рейтинге. За год она поднялась вверх на 788 позиций. Звучит как крутой камбэк.

Кроме Павлюченковой, в номинацию «Возвращение года» попали чешки Маркета Вондроушова и Каролина Мухова (седьмая и восьмая ракетки мира соответственно), китаянка Се Шувэй (6) и родившая украинка Элина Свитолина (25).

Теперь победительницу премии выберут журналисты ведущих спортивных СМИ.