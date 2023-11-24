Мирра Андреева и ещё две россиянки! Достанется ли нашим девчонкам приз WTA?

Российские теннисистки отлично выступили в минувшем сезоне. 11 из них завершили год в топ-100 мирового рейтинга. Ещё несколько сыграли на малом и основном Итоговых турнирах. А пять россиянок по итогам сезона были номинированы на ежегодную премию WTA.

В номинацию «Новичок года» попали сразу три российские теннисистки. Самой младшей из них 16 лет, старшей – 21 год.

Юная Мирра Андреева – первая, кто из россиянок может стать новичком года по версии WTA. Этот сезон она начинала в качестве 293-й ракетки мира, но уже в июле дебютировала в топ-100. В этом ей помогли успешные выступления в первой половине года.

На «тысячнике» в Мадриде, куда Андреева по уайлд-кард попала после финала юниорского Australian Open, она добралась до четвёртого круга. На «Ролан Гаррос» Мирра прошла всю квалификацию, а в основе отыграла три раунда.

Хорошие результаты Андреева продемонстрировала и на Уимблдоне: на лондонских кортах она прошла отборочный раунд, а затем сыграла в основной сетке и добралась до 1/8 финала. По ходу сезона Мирра четырежды обыграла теннисисток из топ-20: Барбору Крейчикову (дважды), Магду Линетт и Беатрис Хаддад-Майю. Как итог: год 16-летняя спортсменка завершает на 57-м месте мирового рейтинга.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Помимо Андреевой, премию WTA может получить 19-летняя Диана Шнайдер. Теннисистка ярко выступала на юниорском уровне: играла в полуфиналах «Ролан Гаррос» и US Open 2021 года в одиночке, а также стала трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в паре (Уимблдон-2021, Australian Open и US Open 2022 года).

В минувшем сезоне Шнайдер дебютировала в первой сотне мирового рейтинга. Её лучшим результатом на взрослом про-уровне стали полуфиналы на турнирах серии WTA-250 в Гамбурге и Наньчане, а также финал в Нинбо. В борьбе за титул на китайском турнире Диана уступила первой сеяной Онс Жабер (2:6, 1:6).

На текущий момент Шнайдер занимает в мировом рейтинге 65-е место. Хотя начинала сезон она со 109-й строчки.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Третьей россиянкой в номинации от WTA стала Элина Аванесян. 21-летняя теннисистка стартовала в январе со 153-го места в женском рейтинге. В течение сезона она играла в четвертьфинале «пятисотника» в Берлине, где выбила соотечественницу Дарью Касаткину, а затем боролась за полуфиналы турниров WTA-250 в Будапеште и Лозанне.

Отличный результат Аванесян показала на «Ролан Гаррос». В Париже Элина проиграла квалификацию, но на правах лаки-лузера попала в основную сетку, где пробилась в четвёртый раунд. Там же молодая россиянка переиграла Белинду Бенчич (6:3, 2:6, 6:4).

Заканчивает Аванесян этот сезон в роли 74-й ракетки мира. Лучшей позицией Элины в рейтинге было 62-е место в сентябре.

Элина Аванесян Фото: Getty Images

Вместе с россиянками за звание «Новичка года» поборются американка Питон Стирнс (50-я ракетка мира) и чешка Линда Носкова (41). Победительницу определят журналисты ведущих спортивных СМИ.