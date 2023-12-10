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Турнир W100 в Дубае-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Вера Звонарёва, Анастасия Тихонова

Россиянки взяли 2 титула за день! Звонарёва в 39 лет побьёт свой рекорд в парном рейтинге
Александр Насонов
Россиянки взяли два титула за день!
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Вера выиграла турнир ITF в Дубае, а 22-летняя Анастасия Тихонова стала лучшей в «одиночке» и поднимется на 58 мест в мировой классификации.

В воскресенье, 10 декабря, на турнире W100 в Дубае (ОАЭ), проводимом под эгидой ITF, состоялись финальные матчи в одиночном и в парном разрядах. Обе встречи представляли интерес для российских болельщиков, ведь в них принимали участие наши соотечественницы. В одиночном матче 22-летняя Анастасия Тихонова, занимающая 216-е место в рейтинге WTA, сражалась с 27-летней голландкой Арианне Хартоно (178), а в парном Вера Звонарёва и представительница Венгрии Тимя Бабош играли с британским дуэтом Оливия Николлс/Хитер Уотсон.

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39-летняя Звонарёва, выиграв Итоговый чемпионат WTA в паре с немкой Лаурой Зигемунд, и не подумала брать большую паузу. Сперва двукратная чемпионка ТБШ в парном разряде приняла участие в нескольких коммерческих турнирах, в том числе сразилась за «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Там Вера сыграла в паре с Анастасией Потаповой — им удалось обыграть дуэт Вероника Кудерметова/Юлия Путинцева. После этого Звонарёва дала интервью «Чемпионату».

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Отыграв в России, прославленная теннисистка улетела в Дубай (ОАЭ), где объединила усилия с Бабош, чтобы выступить в парном разряде — это уже официальный турнир. Россиянка и венгерка, получившие первый номер посева, в целом уверенно прошли по сетке, хотя в четвертьфинале им пришлось играть чемпионский тай-брейк после 1:1 по сетам. А Николлс и Уотсон, ставшие их соперницами по финалу, не проиграли ни одной партии за три матча, будучи третьими сеяными.

Первый сет финала остался за Звонарёвой и Бабош. Они отдали соперницам лишь один гейм и, сделав три брейка, одержали победу в партии — 6:1 за 27 минут. Россиянка и венгерка лишь раз дали конкуренткам выйти на брейк-пойнт, да и тот при 40:40 в шестом гейме (при «ровно» играется решающее очко), и не позволили им использовать его.

Однако во втором сете картина изменилась. Тут уже Николлс и Уотсон контролировали ситуацию. Британки оформили два брейка и повели 5:1. В седьмом гейме они не реализовали тройной сетбол на приёме, но потом подали на партию — 6:2 за 32 минуты.

В итоге судьбу титула решил чемпионский тай-брейк. В нём теннисистки с тремя мини-брейками дошли до 5:5. После этого Звонарёва и Бабош действовали увереннее и, реализовав второй матчбол, завоевали титул — 6:1, 2:6, [10:7] за 1 час 14 минут.

Благодаря этой победе Звонарёва впервые в карьере поднимется на седьмое место в парном рейтинге WTA. До этого её лучшим результатом была девятая строчка, на которой она и начала эту неделю.

W100. Дубай (ОАЭ). Парный разряд. Финал
Тимя Бабош (Венгрия)/Вера Звонарёва (Россия) — Оливия Николлс (Великобритания)/Хитер Уотсон (Великобритания) — 6:1, 2:6, [10:7]
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После небольшого перерыва на корт вышли Тихонова и Хартоно. 22-летняя россиянка пока не выиграла в карьере ни одного матча на уровне основных сеток турниров WTA, проиграв по одной встрече в 2022 и в 2023 годах. Но на уровне ITF у неё уже были успехи. До этого Анастасия завоевала четыре титула, самый крупный из которых — на турнире W60 в Претории (ЮАР) в 2022 году. А ранее в 2023-м Тихонова, не поднимавшаяся выше 166-й строчки в мировой классификации, добыла главный трофей на турнире W40 в Бхопале (Индия).

В отчётном финале первый сет остался за Тихоновой. Правда, нельзя сказать, что ей было легко, несмотря на то что россиянка проиграла всего один гейм, после того как соперницы обменялись брейками в самом начале — 1:1. Затем Анастасия повела 4:1 с двумя брейками. А ключевым, пожалуй, стал длиннющий шестой гейм, когда Тихонова смогла удержать свою подачу, несмотря на два брейк-пойнта у Хартоно. Так счёт вместо 4:2 стал 5:1, и расстроенная голландка, которая в первой партии ни разу не взяла свою подачу, под ноль отдала свой гейм — 6:1 в пользу россиянки за 39 минут.

Во втором сете Тихонова сразу же проиграла свою подачу, но в четвёртом гейме вернула брейк — 2:2. В шестом гейме у россиянки была возможность вырваться вперёд, но она упустила оба брейк-пойнта — 3:3. А в 10-м гейме Анастасия, принимая при 5:4 в свою пользу, использовала первый же матчбол на приёме — 6:1, 6:4 за 1 час 25 минут.

Благодаря титулу Тихонова, начавшая неделю 216-й ракеткой мира, поднимется на 58 мест в рейтинге WTA и станет 158-й в мировой классификации.

W100. Дубай (ОАЭ). Одиночный разряд. Финал
Анастасия Тихонова (Россия) — Арианне Хартоно (Нидерланды) — 6:1, 6:4
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