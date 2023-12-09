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Российские и белорусские теннисисты могут не попасть на Олимпиаду в Париже, даже несмотря на решение МОК: какие расклады

Медведев, Звонарёва, Соболенко могут не попасть на Олимпиаду, даже несмотря на решение МОК
Артём Тайманов
Российские теннисисты могут не попасть на ОИ-2024
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Ждать уайлд-кард едва ли стоит — разве что единичных. Спасёт лишь особое решение для россиян и белорусов, принятое в последний момент.

МОК допустил россиян и белорусов, но со множеством ограничений

МОК накануне принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. Правда, есть ряд существенных ограничений, о которых в основном было известно заранее. Напомним их основные пункты, прежде чем переходить к ситуации применительно к теннису.

  1. Квалифицировавшиеся спортсмены с российским или белорусским паспортом будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены;
  2. Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом к участию в ОИ рассматриваться не будут;
  3. Спортсмены, которые активно поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), не будут допущены к участию в соревнованиях. То же самое касается волонтёров и различных тренеров;
  4. Спортсмены, заключившие контракт с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к участию в соревнованиях;
  5. Для допуска к соревнованиям любой спортсмен должен соответствовать всем антидопинговым требованиям, применимым к ним в преддверии и во время Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Кроме того, под запретом будут флаги, гимны, национальные цвета и любая другая символика, связанная с Россией и Беларусью. Также не допустят тех, кто имеет отношение к ЦСКА или «Динамо». Теоретически из-за этого могут возникнуть проблемы у Вероники Кудерметовой, которая в юности тренировалась в теннисном клубе ЦСКА. Тут уже зависит от трактовок – имеется ли в виду действующий контракт или наличие связи в любой период карьеры. Есть и некоторые другие ограничения, в том числе запрет госфинансирования при участии в Олимпиаде, но на этом сейчас акцентироваться не будем.

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На ОИ не попасть без участия в командных турнирах

В теннисе, однако, есть свои нюансы. Квалификация в разных видах спорта в принципе проходит по-разному, и у теннисистов специальных соревнований, являющихся отборочными к Олимпиаде, никогда не было. Основной критерий – позиция в рейтинге, как и на любом другом теннисном турнире, но есть ограничение по количеству мест. В одиночном разряде от каждой страны может быть заявлено не более четырёх спортсменов (по четыре в мужском и женском), а суммарно шесть мужчин и шесть женщин – ещё по две мужские и женские пары и одна команда в миксте, то есть смешанном парном разряде. Соответственно, как минимум одна из мужских и женских пар обычно состоит из тех, кто участвует в одиночке (если там выбирается максимальная квота из четырёх игроков, то заявить четверых других в парный разряд просто не позволяет регламент), а микст составляется из участников других разрядов.

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Другой очень важный момент – квалификация напрямую связана с участием в Кубке Дэвиса/Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации). Там есть ряд правил, в том числе достаточно расплывчатых, вроде пребывания в хороших отношениях со своей национальной теннисной федерацией, а главное из этих правил следующее: за олимпийский цикл нужно как минимум дважды сыграть за сборную, в том числе хотя бы один раз в 2023 или 2024 году. И если ATP и WTA, являющиеся коммерческими организациями, отстранять россиян и белорусов не стали, а не допустивший их к себе в 2022-м Уимблдон даже лишили рейтинговых очков, то Международная теннисная федерация (ITF) заняла иную позицию – от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг сборные России и Беларуси отстранили. В 2021 году сборная России выиграла оба турнира, и наши топ-теннисисты тогда выступали за команду, но по регламенту ITF этого недостаточно для допуска на ОИ.

«Решения можно ожидать до последнего момента»

В правилах предусмотрен ряд исключений, включая пропуск матчей сборных из-за травм или болезней, а также очень сильный состав национальной команды, в которую игрок, проходящий на Олимпиаду по рейтингу, просто не попадал – но исключений на случай отстранения сборной, разумеется, не предусмотрено, поскольку такого почти никогда не происходило. В теории есть вероятность того, что будет принято какое-то особое решение, согласно которому россиян и белорусов допустят без участия в командных турнирах после 2021 года, а что будет на практике – неизвестно. Вот что на этот счёт думает глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать вопрос об участии будут международные федерации, и в каком виде всё это будет — непонятно. У нас решения Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента — до Открытого чемпионата Франции. По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уайлд-кард не помогут. Почти

Рассчитывать на то, что сразу нескольких игроков из наших стран пригласят по уайлд-кард, тоже не стоит. Из шести специальных приглашений, которыми распоряжается ITF, бóльшая часть уходит атлетам из отнюдь не теннисных стран – обычно это чемпионы либо финалисты панамериканских, азиатских и африканских игр. Ещё предусмотрены уайлд-кард для олимпийских чемпионов либо победителей турниров «Большого шлема», которые не квалифицировались на ОИ. Если имеются в виду только победители в одиночном разряде, то на них могут претендовать Даниил Медведев и Арина Соболенко, выигравшие по одному «Шлему». Если учитываются все разряды, то есть ещё олимпийские чемпионы в миксте: Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова.

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К слову о миксте (и парном разряде в целом) – одним из условий участия нейтральных спортсменов из России и Беларуси является выступление их только в личных соревнованиях. Это уже решение МОК, на которое та же ITF повлиять не может даже при желании. Соответственно, возможности выступать в паре у россиян и белорусов на теннисной Олимпиаде не будет. Это означает, что в Париже на этих условиях точно не сыграет Вера Звонарёва, которая набрала отличный парный рейтинг и завершила сезон-2023 победой на Итоговом чемпионате вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Конечно, выступить вместе с Зигемунд она не смогла бы, поскольку все пары на Олимпиаде являются мононациональными, но вполне можно было образовать пару с той же Кудерметовой или Павлюченковой.

Словом, вопросов намного больше, чем ответов – а ответы, как справедливо заметил Тарпищев, можно ждать вплоть до «Ролан Гаррос». Теннисный турнир на Олимпиаде начнётся 26 июля, а рейтинг для участия практически в любом соревновании в теннисе фиксируется за шесть недель до его старта – именно по нему оформляются заявочные списки. В случае с ОИ он будет взят за 10 июня 2024 года, понедельник, сразу после завершения «Ролан Гаррос». Кстати, играть в теннис на Олимпиаде будут на тех же грунтовых кортах Парижа. Похожая ситуация была в 2012-м, когда ОИ проходили в Лондоне и теннисный турнир состоялся на кортах Уимблдона. Но если тогда никаких ограничений для России и тем более Беларуси не было, то сейчас до последнего будет неясно, кто поедет на Олимпиаду и поедет ли вообще.

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