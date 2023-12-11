Первая ракетка мира в очередной раз публично критикует руководство тура. Есть за что?

Ига Свёнтек резко выступила против боссов WTA. Что не так с женским календарём 2024 года?

Противоборство топовых теннисисток с WTA после этого сезона уже мало кого удивляет. Занимательно только наблюдать за тем, что станет новым поводом для публичного обращения спортсменок к Женской ассоциации.

Ещё в июне боссы женского тенниса объявили о внесении с 2024 года изменений в календарь тура. После этого полячка и первая ракетка мира Ига Свёнтек высказала своё недовольство по данному поводу. Накануне теннисистка сделала это ещё раз.

«Если говорить про календарь, то у игроков появляется ещё больше обязательств. Нам придётся тратить ещё больше сил, потому что турниры станут более растянутыми во времени.

Это не помогает тому, что обычно старается поддерживать WTA, – психическому и физическому здоровью, а также жизненному и бытовому балансу игроков. Я бы [на их месте] принимала решения, которые больше соответствуют тому, что продвигает и поддерживает WTA», – приводит слова Свёнтек Eurosport.

Ига Свёнтек на корте Фото: Sarah Stier/Getty Images

Вспоминаем, что же нового WTA внесла в расписание женского тура.

Количество турниров серии WTA-1000 увеличится со следующего года с 9 до 10: новый «Мастерс» появится в Ухане (Китай) в начале октября. Кроме того, три «тысячника» – в Риме, Мадриде и Пекине – станут двухнедельными, а с сезона-2025 ещё пара крупных турниров – в Цинциннати и Канаде (Торонто/Монреаль) – будет продлена до 14 дней.

Призовой фонд на турнирах серии WTA-250 будет в течение 10 лет увеличен на 34%. Также соревнования этой категории будут направлены на развитие малоизвестных спортсменов из регионов.

Ещё одним важным нововведением на турнирах WTA-250 станет то, что приоритетно на них будут пускать теннисисток, находящихся ниже топ-30 в рейтинге WTA. Если на одной неделе параллельно проходят соревнования серий 250 и 500, то спортсменки из первой тридцатки должны будут участвовать в «пятисотниках». Всего в году теннисистки из топ-30 смогут сыграть только два турнира WTA-250.

В течение нескольких лет увеличится количество турниров WTA-125, всего их должно быть 40. В минувшем сезоне соревнования этой серии прошли 31 раз. Более того, по новым правилам, теннисистки из топ-10 не смогут принимать участия в соревнованиях WTA-125, если они проводятся одновременно со второй неделей 14-дневных «тысячников».

По задумке WTA, подобные изменения должны повысить уровень женского тенниса и сравнять призовые девушек с заработками в ATP. Тем более топовые теннисистки в этом году не раз выступали за решение финансового вопроса в женском туре.

Свёнтек продолжает жаловаться на то, что WTA не учитывает потребности теннисисток в жизненном балансе, отдыхе и здоровье. Примерно о том же, но не обращаясь к руководству тура, в течение этого сезона говорила и россиянка Дарья Касаткина.

«Я больше не могу путешествовать. Я не могу собирать свои вещи… эти самолёты, переезды… Когда ты не можешь общаться с людьми из разных стран, постоянно меняешь постель, пакуешь и распаковываешь чемоданы каждую неделю, я просто не могу больше этого делать. Моё тело просто говорит мне, чтобы я уже отвалила. Уже третий раз за полтора месяца у меня болит горло, и вообще моё состояние непонятно. С точки зрения жизненной логистики хуже спорта в мире нет. Это просто полный бред», – поделилась Касаткина в своём блоге в YouTube.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Теннис – действительно один из самых непростых видов спорта в том, что касается графика выступлений и прессинга на игроков. Однако Швёнтек пока что в своих публичных и критичных высказываниях о нововведениях в календаре остаётся чуть ли не единственной. Хотя многие теннисистки наверняка скажут своё слово в начале предстоящего сезона.

А стартует сезон-2024 для женщин с турнира United Cup в Перте и Сиднее. В WTA он котируется как «пятисотник». И Свёнтек будет одной из тех, кто начнёт новый год с этих австралийских соревнований.