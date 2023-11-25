«Меня всё жутко достало!» Свёнтек ополчилась на теннисных чиновников и получила поддержку

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выразила резкое недовольство работой WTA.

«Многое можно улучшить. Мы, игроки, недовольны календарём на следующий год и тем, что выросло количество обязательных турниров и ограничений, связанных с тем, как мы с них снимаемся. Мы хотим это изменить. Нам нужно больше баланса и времени дома.

Иногда мы бьёмся головой об стену. Некоторые решения выглядят как результат обещаний третьим сторонам – федерациям, организаторам соревнований. И мы узнаём о них, когда они уже приняты. Это вызывает недовольство. Только некоторые игроки знали о реформе календаря, и WTA не должна допускать повторения такой ситуации – ведь считается, что это организация, созданная для игроков», — заявила четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в интервью польской газете Rzeczpospolita.

22-летняя польская теннисистка является ярым критиком руководства WTA, как и множество её коллег. Ещё в начале октября Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и другие звёздные игроки обратились к ассоциации с жёсткими требованиями по улучшению условий их труда. Свёнтек тогда отправила отдельное письмо, в котором отмечалось, что она «часть единого фронта, который хочет настоящих перемен».

Проблемы теннисисток с тех пор не были решены. Глава WTA Стив Саймон проводил с ними личные встречи, но договориться о каком-то устраивающем все стороны соглашении пока не удалось. Более того, конфликт только обострился. Это отчётливо проявлялось во время скандального Итогового турнира в Канкуне, когда многие звёзды открыто критиковали ассоциацию, призванную защищать их права.

Ига Свёнтек Фото: Getty Images

Основная претензия Свёнтек в её последнем высказывании заключается в календаре. В сезоне-2024 график теннисисток станет ещё более загруженным, хотя и в этом году было множество жалоб на плотность календаря.

Главные изменения: в январе пройдут новые турниры WTA-125 в Канберре (Австралия) и Дананге (Вьетнам), турниры WTA в Линце, Страсбурге, Монтеррее и Сеуле повышены до категории 500, турниры WTA в Дубае и Дохе имеют категорию 1000, турнир WTA-1000 в Ухане возвращён в календарь.

Некоторые соревнования изменили дату проведения: турнир WTA-500 в Монтеррее пройдёт в августе вместо февраля, «пятисотник» в Сан-Диего состоится в сентябре вместо февраля, турнир WTA-250 в Монастире будет проведён в сентябре вместо октября, соревнования аналогичной категории в Мериде – в октябре вместо февраля.

Турниры WTA-250 в Лионе, Лозанне, Варшаве и Клуж-Напоке отсутствуют в новом календаре, но это не разгружает график. 7 из 10 «тысячников» продлены до двух недель. Кроме того, во время Олимпийских игр в Париже состоится турнир WTA-500 в Вашингтоне. Также неизвестно, какие турниры будут проходить в ноябре и декабре, в том числе дата и место проведения Итогового и финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В целом сезон-2024 будет длиннее как минимум на две недели по сравнению с предыдущим.

Есть определённые странности в календаре, которые могут вызывать претензии теннисисток. Особенно бросается в глаза проведение «пятисотника» в Вашингтоне во время Олимпиады. Тем не менее игроки всё равно не могут участвовать во всех соревнованиях за год. Некоторые турниры приходится пропускать.

Маяр Шериф Фото: Mike Stobe/Getty Images

Жалобы Свёнтек на календарь и не только поддержала 59-я ракетка мира из Египта Маяр Шериф, которая выступила со своей тирадой после заявления Иги.

«Много вещей в WTA-туре вызывают недовольство. Например, мячи. Я не понимаю! Люди говорили на эту тему в течение многих лет. Недавно я обсуждала это с Ализе Корне, и она сказала мне, что спорить – пустая трата времени. Она рассказала мне, что, когда начала выступать в туре, уже говорили о проблеме мячей. 15 лет спустя ничего не поменялось. Я не понимаю, правда. В эпоху социальных сетей дела обстоят не очень хорошо, хотя сейчас в WTA пытаются кое-что изменить, чтобы улучшить определённые аспекты. Например, призовые деньги.

Календарь на 2024 год? Честно говоря, меня всё жутко достало! Почему турниров на харде должно быть более 80%? В ATP такого нет, у них грунтовых турниров гораздо больше, чем у нас. В феврале у них есть грунтовый тур, после Уимблдона – ещё один четырёхнедельный тур. Это способ дать возможность всем игрокам добиться успеха. Не только тем, кто хорошо играет на харде, но и тем, кто предпочитает грунт. В WTA можно выиграть 0 матчей на грунте за сезон и войти в топ-10 рейтинга, есть наглядные примеры. Обратная ситуация невозможна.

Не знаю, откуда такое пренебрежение к грунту. Ясно одно: грунтовых турниров в календаре у нас всё меньше и меньше с каждым годом. После Уимблдона есть только два турнира WTA-250 на грунте. Теперь, по новым правилами, если вы входите в топ-30, то не можете участвовать в турнирах WTA-250. Получается, остаётся всего один турнир WTA-500 на грунте за весь год. Это позор. Сейчас турниров на траве больше, чем на грунте. В скольких странах мира есть травяные корты? А в скольких есть грунтовые? У девушек, играющих на грунте, теннис немного разнообразнее, но они не могут это доказать, потому что 80% турниров проходят на харде.

Кроме того, WTA обязана защищать нас в вопросе расписания. Нельзя позволять девушке играть в 00:00. Должно быть правило, согласно которому матч не должен начинаться после 23:00, потому что он однозначно закончится на следующий день. В случае победы теннисистке придётся играть два матча в один и тот же день. Самым важным должен быть игрок, а не телевидение или зрители. Мы понимаем, что деньги важны, но, если теннисистка не в порядке, деньги того не стоят», — заявила Шериф в комментарии Puntodebreak.

Свёнтек в своём интервью также признала, что она находится в более привилегированном положении, чем большинство других теннисисток.

«Надеюсь, нам удастся что-то изменить – например, в правилах отказа от участия в турнирах. Я нахожусь в ситуации, когда могу позволить взять свою семью в путешествие на турниры, но не каждый может это сделать. Многие теннисистки предпочитают откладывать все свои деньги, поскольку им едва удаётся платить тренерам. Хотя есть разница между разъездами и домом. Хочется проводить больше времени время в том месте, где ты вырос. Я часто скучаю по Варшаве», — сказала Свёнтек.

Ига Свёнтек со своим отцом Томашем после победы на Итоговом в Канкуне Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2023 году Ига заработала $ 9,86 млн призовых в теннисе, не считая доходов от спонсорских сделок. В этом сезоне ещё четыре теннисистки заработали больше $ 5 млн призовых: Арина Соболенко ($ 8,2 млн), Кори Гауфф ($ 6,7 млн), Джессика Пегула ($ 6 млн) и Елена Рыбакина ($ 5,5 млн). 15 теннисисток получили более $ 2 млн, 42 – более $ 1 млн, 101 – более $ 500 тыс., 157 – более $ 300 тыс., 193 – более $ 200 тыс., 272 – более $ 100 тыс.

Свёнтек действительно может позволить себе то, что недоступно большинству теннисисток. Её коллеги из топ-20 рейтинга WTA тоже находятся в, мягко говоря, неплохом положении в плане финансов. Нельзя сказать, что остальные представительницы первой сотни купаются в деньгах, но условия вполне сносные. Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум $ 500 тыс. за сезон. Это свидетельствует о том, что WTA планомерно увеличивает оклад теннисисткам, но им мало нынешних темпов.

Большой вопрос заключается в том, откуда брать средства для ещё большего повышения зарплат. Доход WTA за год составляет $ 100 млн. Женский теннис не так популярен, как мужской (у ATP доход за год равен $ 250 млн). Стив Саймон делает очень многое для того, чтобы условия труда теннисисток были достойными. Конечно, это не значит, что его работу можно считать идеальной.

Стив Саймон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В частности, решение провести Итоговый турнир в Канкуне без подготовки надлежащей инфраструктуры – большой удар по Саймону как управленцу. Но просто найти деньги из воздуха для теннисисток он не может, если не будет резкого роста популярности вида спорта. Предпосылок для этого пока нет. Фигур уровня Марии Шараповой и Серены Уильямс на горизонте не замечено.

Остаётся лишь констатировать, что разногласия руководства WTA и топ-теннисисток остаются неразрешёнными. Это не очень хороший момент для бизнеса и вида спорта в целом. Стороны не горят желанием идти на компромисс, поэтому в 2024 году конфликт может стать ещё серьёзнее.