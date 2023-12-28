Лидер российского тенниса уже дважды был в шаге от завоевания престижного трофея в Мельбурне. И новая попытка может стать успешной.

5 причин, почему Медведев может выиграть Australian Open — 2024. Все расклады

Январь для настоящих теннисных мастеров — особый период. Ведь именно в этом месяце топ-игроки всего мира живут мыслями о первом в новом году турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии. Живёт ими и третья ракетка мира Даниил Медведев. Официальный сайт австралийского мэйджора представил пять аргументов в пользу будущей победы россиянина на турнире.

Мэтт Троллоп, автор статьи, утверждает, что есть несколько причин, почему Медведев может стать победителем первого мэйджора года.

1. Уже был очень близок к титулу

Медведев дважды выходил в финал Australian Open, что доказывает — ему нравятся здешние условия.

Хотя Новак Джокович и переиграл его в решающем матче 2021 года, он подошёл мучительно близко к трофею в 2022-м, прежде чем Рафаэль Надаль совершил самый экстраординарный камбэк.

Это поражение в 2022 году оказало глубокое влияние на Медведева, который до конца сезона изо всех сил пытался вернуть себе этот уровень. Он даже вылетел из топ-10 после раннего поражения на Australian Open — 2023.

Но, по словам Тодда Вудбриджа, это был процесс катарсиса, через который нужно было пройти Медведеву, чтобы прийти в себя.

«Я действительно думаю, что избавление от последнего груза, который пришёл с финалом Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2022, от той рубцовой ткани, о которой мы говорим, теперь дало возможность начать Медведеву всё с чистого листа», — заметил Вудбридж.

«Я думаю, что в его случае это можно было бы назвать очищением; оно снова дало ему свободу.

Какими бы ни были его личные цели, они снова кажутся достижимыми… Кажется, он вновь думает, что существует пространство [для их достижения]», — добавил Тодд.

2. Заново раскрывает свои лучшие качества на «Шлемах»

Медведев определённо возродился. Он выиграл свои следующие 19 матчей, завоевал три титула подряд, был в одном матче от того, чтобы сделать «Солнечный дубль», а позже взял свой первый грунтовый «Мастерс» в Риме.

Всего за три месяца он выиграл 34 из 37 матчей и поднялся в рейтинге с 11-го места на 2-е.

Этот скачок в его форме распространился и на ТБШ.

После выхода в финал Australian Open — 2022 Медведеву потребовалось 18 месяцев, чтобы преодолеть стадию четвёртого раунда на другом мэйджоре. И всё же он вышел из трудного положения на Уимблдоне-2023, пробившись в полуфинал — безусловно, лучший результат Медведева во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

Затем он дошёл до решающего матча на US Open, своего третьего финала там за пять лет.

Если эта тенденция сохранится, следующим шагом в этой последовательности, по логике вещей, станет титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Хотя прогресс в теннисе редко происходит столь гладко, за последние шесть месяцев Медведев восстановил свою репутацию игрока ТБШ.

На данный момент 27-летний теннисист участвовал в пяти финалах «Шлемов», одержав победу на US Open — 2021, также он вышел ещё в два полуфинала и один четвертьфинал. Это восемь выходов в конечные стадии на мэйджорах.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Когда 14 января начнётся Australian Open — 2024, мало кто лучше его будет знать, как управлять собой во время ТБШ.

3. Уже победил всех своих главных соперников

На протяжении 2023 года Медведев побеждал всех игроков, входивших на тот момент в восьмёрку лучших – всех игроков, которые вместе с ним квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP, завершавший сезон.

Он обыграл Джоковича в двух сетах на харде в Дубае, когда Новак шёл на серии из 15 побед.

Он обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, на тот момент испанец являлся действующим чемпионом турнира, действующим чемпионом Уимблдона и легко одолел Медведева в двух их предыдущих матчах.

В Риме он одержал две последовательные победы над Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне — на их любимом грунте.

Осознание того, что за последние 12 месяцев он одержал значимые победы над своими самыми большими угрозами в борьбе за титул на Аustralian Open, придаст уверенности в предстоящем 2024 году.

4. Мотивирован больше, чем когда-либо

Во время своего пребывания в Абу-Даби, участвуя в недавнем выставочном турнире World Tennis League, Медведев дал понять, что его желание добиться успеха совсем не угасло.

«На данном этапе жизни надеюсь, что я долго протяну. У меня огромная мотивация, чтобы искать границы своих возможностей, добиваться большего. Стараюсь быть профессиональнее, бороться упорнее, прибавлять на корте. В конце сезона я немного поплыл, потому что устал психологически. Так что в следующем году постараюсь справиться лучше и надеюсь, что смогу стать лучшим игроком, лучшим человеком, добиваться лучших результатов и так далее», — цитирует Медведева The National.

Усталость в конце сезона была понятна, учитывая, что он сыграл 84 матча – больше, чем любой другой теннисист из топ-10 рейтинга ATP.

Тем не менее, выиграв 66 из них, он обретёт бóльшую уверенность в себе, и через некоторое время эта уверенность будет сочетаться со свежим телом и разумом.

5. Медведев — хардовый специалист

Из 66 побед в 2023 году 49 Даниил одержал на харде. Четыре из пяти своих титулов в 2023 году он завоевал на этом же покрытии.

Мы говорим «хардовый специалист» несколько в шутку, делая отсылку к той знаковой беседе с судьёй на вышке в Индиан-Уэллсе в начале 2023 года.

Но это тоже правда.

Медведев за сезон добился множества успехов на хардовых кортах, благодаря чему присоединился к некоторым великим игрокам.

Его общая статистика побед и поражений на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США — 50-13. Все пять главных финалов Медведева — три в Нью-Йорке, два в Мельбурне — проходили на хардовых кортах.

Всего через две недели в «Мельбурн-парке» он выйдет на любимое покрытие, надеясь выиграть главный приз.