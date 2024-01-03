Вот это дерби! 16-летняя Мирра Андреева разгромила первую ракетку России в Брисбене

В среду, 3 января, на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) заканчиваются матчи второго круга. Сегодня состоялось сразу пять поединков с участием российских теннисисток, в том числе дерби 16-летней Мирры Андреевой и первой ракетки России Людмилы Самсоновой. Теперь обо всём по порядку.

В матчах, поставленных первым запуском, принимали участие две россиянки. 16-я ракетка мира Вероника Кудерметова, посеянная под шестым номером, играла с представительницей Словакии Анной Шмидловой, занимающей 73-е место в рейтинге WTA. В первом сете Кудерметова дважды взяла чужую подачу и обеспечила себе комфортную победу — 6:2. Во второй партии Вероника также сделала два брейка и в целом быстро расправилась с соперницей — 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут.

О преимуществе Кудерметовой красноречиво говорит тот факт, что у Шмидловой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. У российской теннисистки, исполнившей целых 12 эйсов, действительно очень хорошо шла подача.

Анастасия Потапова (11) встречалась с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Дарьей Савилл, выступающей по уайлд-кард. Здесь борьба получилась куда более упорная, несмотря на то что Потапова занимает 28-е место в мировой классификации, а Савилл — лишь 209-е. В первом сете теннисистки добрались до 4:4, сделав по два мини-брейка. Концовка партии осталась за россиянкой: сперва она спасла два брейк-пойнта, а затем приняла на сет, реализовав второй сетбол — 6:4.

Во втором сете у Потаповой не шла подача, особенно в начале партии. Анастасия проиграла первые два своих гейма, и инициатива перешла к сопернице. У россиянки был шанс исправить ситуацию, но она, принимая при 3:4 не в свою пользу, упустила три брейк-пойнта. А в девятом гейме Савилл реализовала первый же сетбол на приёме и, сделав третий брейк, выиграла сет со счётом 6:3.

В решающей партии Потапова доказала своё превосходство. Она упустила брейк-пойнт в первом гейме, зато потом взяла четыре гейма подряд и повела 4:1 с двумя брейками. Один брейк Савилл сразу же отыграла, но достичь большего не смогла. В девятом гейме россиянка при 5:3 упустила тройной матчбол на приёме, но в 10-м подала на матч — 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 49 минут.

Выиграв свои матчи, Кудерметова и Потапова вышли друг на друга в третьем круге. Таким образом, на турнире в Брисбене состоится очередное российское дерби.

Одержала победу и Дарья Касаткина (5), в соперницах у которой была 21-летняя украинка Марта Костюк, 38-я ракетка мира. В первом гейме Касаткина упустила двойной брейк-пойнт, но затем забрала четыре гейма подряд и захватила инициативу — 4:1 с двумя брейками. Особенно удачно в этот отрезок россиянка действовала на приёме, проиграв лишь одно очко. Один брейк Костюк отыграла, но в концовке сета ещё раз отдала свою подачу. Россиянка реализовала тройной сетбол на приёме — 6:3.

Во второй партии поначалу ни у кого не было даже брейк-пойнтов, не то что брейков. При 3:2 в пользу Касаткиной (без брейка) Костюк, у которой возникли проблемы с правым коленом, взяла медицинский перерыв. В следующем гейме украинка ушла с брейк-пойнта и сравняла счёт, после чего под ноль взяла чужую подачу — 4:3 с брейком. Но на этом успехи Марты закончились. Дарья сразу же вернула брейк, затем взяла свою подачу, а в 10-м гейме воспользовалась первым же матчболом на приёме — 6:3, 6:4 за 1 час 26 минут.

А вот Екатерина Александрова, имевшая седьмой номер посева, преподнесла неприятный сюрприз. Она сенсационно проиграла 21-летней Хулии Риере из Аргентины, занимающей 137-е место в рейтинге WTA. В первом сете Риера повела 3:0 с брейком, притом что у Александровой были брейк-пойнты на подаче соперницы.

Отыграться россиянка так и не смогла. В восьмом гейме аргентинка упустила сетбол на приёме, но в девятом подала на партию — 6:3.

Во втором сете Александрова повела 2:0 с брейком, но отдала следующие четыре гейма — 4:2 в пользу Риеры. Догнать соперницу по брейкам Екатерина не сумела, хотя на финальном отрезке упустила в общей сложности шесть брейк-пойнтов! А в 10-м гейме Хулия, отыграв два из этих брейк-пойнтов, подала на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Состоялось на турнире и российское дерби, в котором принимали участие 16-летняя Мирра Андреева, занимающая 58-е место в мировой классификации, и первая ракетка России Людмила Самсонова (4), 15-й номер рейтинга WTA. В первом сете теннисистки без брейк-пойнтов дошли до 2:2, а в пятом гейме Самсонова дрогнула, допустила две двойные ошибки подряд, и Андреева повела 3:2 с брейком. В седьмом гейме Людмила также сделала две двойные подряд, только на сей раз в начале гейма, а не в его конце. Так счёт стал 5:2 в пользу Мирры. Подавая на партию, Андреева столкнулась со сложностями. Она упустила двойной сетбол, затем отыграла два брейк-пойнта, после чего всё же дожала соперницу, которая в целом непозволительно часто ошибалась в розыгрышах, — 6:2 за 33 минуты.

Во второй партии первые четыре гейма остались за Андреевой — 4:0. Самсонова лишь в пятом гейме, подавая, смогла размочить счёт. Но это был не более чем эпизод. Мирра закончила матч в высшей степени эффектно, не проиграв ни одного очка в двух геймах — ни на подаче, ни на приёме (изрядно помогла череда ошибок от Самсоновой)! Окончательный счёт встречи, продолжавшейся всего 1 час 7 минут, — 6:2, 6:1 в пользу Андреевой. За весь матч у Мирры оказалось всего семь невынужденных, в то время как у Людмилы — аж 31.

В третьем раунде Андреева сыграет с бывшей российской, а ныне австралийской теннисисткой Ариной Родионовой (WC), которая во втором круге оказалась сильнее чемпионки Australian Open 2020 года Софьи Кенин (14) — 7:5, 7:6.

Кроме того, на турнире WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) также состоялся матч с участием россиянки. 21-летняя Элина Аванесян, занимающая 74-е место в рейтинге WTA, ничего не смогла противопоставить 31-й ракетке мира Эмме Наварро (4). 22-летняя американка выиграла первый сет со счётом 6:1, дважды забрав чужую подачу. У Аванесян не было ни одного брейк-пойнта.

В начале второй партии соперницы обменялись брейками, затем Аванесян подала под ноль, но после этого проиграла пять геймов подряд, и всё было кончено — 6:1, 6:2 в пользу Наварро за 1 час 12 минут.

Турниры в Брисбене и в Окленде завершатся 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».