Юная Андреева опять выдала разгром в Брисбене! Это первый четвертьфинал в карьере Мирры

В четверг, 4 января, на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходят матчи третьего круга. В 1/8 финала вышли четыре российские теннисистки. Среди них оказалась 16-летняя Мирра Андреева, сражавшаяся с бывшей россиянкой, а ныне австралийкой Ариной Родионовой. Та во втором круге обыграла чемпионку Australian Open 2020 года Софью Кенин (7:5, 7:6), имевшую 14-й номер посева, ну а Андреева не оставила шансов первой ракетке России Людмиле Самсоновой (4) — 6:2, 6:1.

16-летняя Мирра, считавшаяся явным фаворитом отчётной встречи, стоит в рейтинге куда выше 34-летней Арины — на 58-й строчке против 113-й. «Очень понравилось движение Мирры по корту (в матче с Самсоновой. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что для Андреевой не будет проблем пройти Родионову в следующем круге», — говорил финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Прогноз Чеснокова сбылся. В первом сете Андреева легко доказала правоту экспертов. Юная россиянка быстро забрала первые четыре гейма, не отдав на двух своих подачах ни одного розыгрыша. У Мирры была прекрасная возможность повесить сопернице «баранку», но не получилось. В пятом гейме было 0:40 на подаче Родионовой, но Андреева стала ошибаться и упустила этот гейм. Но это не выбило её из колеи. Следом Мирра взяла свою подачу, а в седьмом гейме, отдав лишь один розыгрыш, использовала первый же сетбол на приёме (соперница закончила двойной ошибкой) — 6:1 за 30 минут.

Во втором сете Андреева не стала сбавлять оборотов и, как и в первой партии, отдала сопернице лишь один гейм. Во втором гейме Мирра сделала первый брейк, в пятом спасла единственный за весь матч брейк-пойнт, затем ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на матч, реализовав второй матчбол, — 6:1, 6:1 всего за 1 час 6 минут.

Таким образом, второй матч подряд с участием Мирры Андреевой, вышедшей уже в 1/4 финала в Брисбене, закончился разгромной победой 16-летней россиянки. Кроме того, это будет первый четвертьфинал Андреевой-младшей на уровне турниров WTA. В сезоне-2023 она шесть раз останавливалась на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале Андреева сыграет с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая в своём матче третьего раунда победила аргентинку Хулию Риеру, обидчицу Екатерины Александровой.

Сыграла свой матч и Дарья Касаткина (5), встречавшаяся с полькой Магдой Линетт (9). Касаткина начала с места в карьер и быстро выиграла первые четыре гейма. Но затем забуксовала. Один брейк Линетт отыграла сразу же, а при 5:3 россиянка не смогла подать на партию, упустив три сетбола. Однако полька не смогла сравнять счёт. В 10-м гейме Дарья успешно отработала на приёме и, отдав лишь один розыгрыш, забрала сет — 6:4 за 46 минут.

Во второй партии Касаткина действовала ещё увереннее. На своей подаче она ни разу не подпустила соперницу к брейк-пойнтам. Сама же Дарья дважды взяла чужую подачу: в четвёртом гейме и в восьмом, который оказался последним. Гейм этот стал украшением всей встречи. Касаткина старалась закончить игру как можно раньше, упиралась на подаче соперницы и в итоге реализовала матчбол на приёме — с шестой попытки! Окончательный счёт встречи, продолжавшейся почти полтора часа, — 6:4, 6:2 в пользу российской теннисистки.

В 1/4 финала Дарья Касаткина сразится либо со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, имеющей первый номер посева, либо с китаянкой Чжу Линь (15).

Также сегодня на турнире в Брисбене состоится российское дерби: Вероника Кудерметова (6) — Анастасия Потапова (11), а значит россиянок в следующем раунде гарантированно будет три.

Четвертьфиналы «пятисотника» в Брисбене пройдут в пятницу, 5 января, полуфиналы — в субботу, 6 января, финал — в воскресенье, 7 января. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».