Потапова выиграла дерби-марафон в Брисбене. И попала на Рыбакину в четвертьфинале

В четверг, 4 января, на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия) состоялось российское дерби. Это был матч третьего круга, в котором Вероника Кудерметова, посеянная под шестым номером, играла с Анастасией Потаповой (11). Ранее сегодня в четвертьфинал вышли 16-летняя Мирра Андреева, второй раз подряд разгромившая соперницу, и бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, также отыгравшая весьма уверенно. Подробнее об этих поединках читайте в отдельном материале.

Счёт личных встреч был 3-1 в пользу Кудерметовой, в том числе 1-0 на харде. Вероника дважды выиграла у Анастасии в прошлом году, но те поединки проходили на грунте. В этот раз Потаповой удалось сократить отставание по личным встречам, хотя поначалу ничто не предвещало этого.

Кудерметова в первом же гейме добилась брейка, после чего спокойно держала свою подачу. Вероника при 5:4 в свою пользу подавала на сет. Казалось, у неё не будет проблем, особенно если учесть, что Потапова перед этим взяла медицинский перерыв — её беспокоила левая ступня. Кудерметова заработала двойной сетбол — и сразу после этого в её игре что-то сломалось. Вероника стала ошибаться, и Анастасия сравняла счёт — 5:5. А в концовке партии дожала соперницу, реализовав третий сетбол на приёме в 12-м гейме, — 7:5 за 1 час 6 минут.

Второй сет, наоборот, гораздо лучше начала Потапова. Она повела 3:0 с брейком, отдав на этом отрезке лишь два очка. Но затем Кудерметовой удалось догнать ушедшую в отрыв соотечественницу. Теннисистки взяли по гейму на подаче (4:1), после чего Вероника взяла три гейма подряд, проиграв лишь два очка — в точности как Анастасия в начале партии. Свою подачу Потапова здесь проиграла, допустив две двойные подряд в конце гейма.

Сравняв счёт (4:4), Кудерметова ещё раз взяла чужой гейм, но подать на сет не смогла. Анастасия сумела ответить обратным брейком — 5:5. В 11-м гейме Потапова ушла с брейк-пойнта, после чего Кудерметова спокойно взяла свою подачу и перевела сет в тай-брейк. В нём Анастасия повела 3:0, но затем Вероника, уже не имевшая права на ошибку ввиду поражения в первом сете, взялась за дело как следует и с четвёртого сетбола дожала соперницу — 7:6 (9:7) за 1 час 13 минут.

В начале решающего сета у Кудерметовой возникали большие проблемы на подаче, но она спасла все пять брейк-пойнтов в двух геймах. Теперь уже медицинский перерыв понадобился Веронике, взявшей паузу при 2:1 в свою пользу (но без брейка), — спортсменке массировали пресс и спину. В седьмом гейме, когда было уже 3:3, Потапова вновь заработала брейк-пойнт, но и в этот раз Кудерметовой удалось спастись. А в девятом гейме Анастасия всё-таки взяла чужую подачу, воспользовавшись неточной игрой Вероники, и при 5:4 вышла подавать на матч. И под ноль забрала гейм — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 за 3 часа 23 минуты.

Так Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене. На этой стадии её соперницей станет чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина (2). Похоже, Рыбакина подошла к сезону в хорошей форме. Во втором круге уроженка Москвы разобралась с австралийским квалифаером Оливией Гадеки (6:4, 6:1), а в третьем раунде учинила настоящий разгром 13-й сеяной Элисе Мертенс — 6:1, 6:0 всего за 57 минут!

Матчи 1/4 финала пройдут в пятницу, 5 января. Полуфиналы состоятся в субботу, 6 января, финал — в воскресенье, 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».