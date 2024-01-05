Француз разбил ракеткой голову до крови. Но ему далеко до Южного, Рублёва и Циципаса

В предновогоднем интервью CBS Новак Джокович раскрыл один из секретов своего успеха. Серб уделяет большое внимание языку тела соперника – как часто он дышит, готовится к подаче, что говорит тренеру, какие действия исполняет во время перерыва между геймами. «Во время матча внутри у каждого буря. Есть сомнения и страхи, которые ощущаются в каждом матче. Разница между ребятами, которые способны стать великими чемпионами, и теми, у кого никак не получается пробиться на высочайший уровень, заключается в умении не застревать в этих эмоциях», – подчёркивает чемпион.

Способов избавиться от накопившейся негативной энергии очень много – как правило, страдают ракетки. Марат Сафин однажды признался, что за карьеру сломал порядка тысячи ракеток. Гораздо хуже, когда теннисисты выплёскивают гнев на себя. Далеко за примерами ходить не нужно – француз Адриан Маннарино в матче United Cup против итальянца Лоренцо Сонего ударил себя ручкой ракетки, разбив лоб до крови.

Вспомнили наиболее жёсткие примеры самоистязания и попытались разобраться, на самом ли деле полезно выпускать пар на корте.

Михаил Южный

Российский теннисист считается автором самого известного, как сейчас модно говорить, селфхарма. В 2008 году на турнире в Майами Южный воевал с Николасом Альмагро и в решающем сете при подаче испанца на матч не реализовал брейк-пойнт. Если нынешнее поколение игроков обожает запускать ракетки, не думая о потенциальном вреде для окружающих, то Михаил же решил выместить зло на своей голове. Он трижды со всей мочи вмазал себе по лбу – этого хватило, чтобы стать похожим на персонажа фильма «Техасская резня бензопилой». Пришлось вызывать врача, который с трудом остановил кровь.

Видео

Видео эпизода стало хитом на YouTube и собрало 700 тыс. просмотров только в первую неделю (сейчас 2,2 млн). Примечательно, что Южный всё же выиграл матч на решающем тай-брейке – на пресс-конференции после игры у него снова пошла кровь, которую уже помогали остановить журналисты. Южный признался, что прежде с ним такое никогда не происходило и в будущем он постарается держать себя в руках. Не получилось. На «Ролан Гаррос» – 2015 россиянин при счёте 0:2 по сетам в поединке с Дамиром Джумхуром 11 раз ударил себя ракеткой по голове. После этого теннисист снялся с матча с любопытной формулировкой «травма спины».

Андрей Рублёв

Ещё одного русского игрока подводит неумение принимать поражения. «Мне просто безумно хочется выиграть, показать хороший результат. Но, увы, порой это выливается в агрессию. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, а это не получается, пазл в твоей голове не складывается: «Как так? Я же очень сильно этого хотел, это было моей мечтой, а реальность другая». Плюс обиды на себя, которые связаны с самим собой», – безрезультатно пытается дрессировать тараканов в своей голове Андрей.

Видео

На Итоговом турнире – 2023 в матче против Карлоса Алькараса россиянин в какой-то момент шесть раз ударил себя ракеткой по колену и разбил его в кровь, после чего почти всухую проиграл второй сет. За месяц до этого очередной приступ гнева на «Мастерсе» в Париже мог дорого стоить Рублёву – в матче против Алекса де Минора он после неудачного действия замахнулся ракеткой и едва не ударил выскочившего из-за спины болбоя. Шлейф рецидивов у Андрея такой длинный, что за него становится страшно. На «Мастерсе» в Майами в 2022 году он несколько раз ударил рукой по струнам ракетки и разбил её в кровь, а в 2019-м пропустил весь грунтовый сезон – после одного из поражений вернулся в отель и несколько раз врезал кулаком по двери. На МРТ обнаружили перелом.

Решить проблему пока не удаётся – на выставочном турнире UTS в Лондоне в декабре прошлого года Рублёв вновь завёлся на ровном месте. Он отказывался играть, ругался и неподобающе вёл себя по отношению к судье.

Стефанос Циципас

Приступы гнева часто одолевают и греческого теннисиста с русскими корнями. В 2020 году он не справился с эмоциями после поражения в первой партии против Ника Кирьоса на ATP Cup, несколько раз ударил ракеткой по скамейке своей команды. В результате пострадал сидевший рядом его отец и капитан сборной Апостолос Циципас – тренеру прилетело ободом ракетки по руке. Стефа оштрафовали на очко в гейме за неспортивное поведение.

Однажды Стефанос так расходился, что досталось даже отцу Фото: Frey/TPN/Getty Images

В начале карьеры внук прославленного футболиста Сальникова был ещё более несдержанным. В 2018 году грек в полуфинале турнира в Вашингтоне проиграл Александру Звереву (2:6, 4:6) и во время поединка несколько раз ударил себя кулаком по голове. Видео завирусилось, в комментарии пришёл Кирьос и написал: «Со мной иногда бывает такое, когда я играю в футбольный симулятор».

Микаэль Имер

Считается, что, ломая ракетки, причиняя себе боль или ругаясь с судьёй, теннисисты таким образом пытаются избавиться от негативных эмоции и перезагрузиться. Как говорится, выпустить пар. Иногда это помогает, но психологи не согласны. В 1959 году американский профессор Питер Хорнберг провёл исследование: две группы людей в течение 10 минут выслушивали оскорбления в свой адрес, после чего могли ответить обидчикам. Разница в том, что во время эксперимента одна группа людей имела возможность забивать гвозди в стену, а другая сидела неподвижно. Каково же было удивление профессора, что группа, которая забивала гвозди, была гораздо более враждебна к тем, кто их критиковал. То есть физическое выражение гнева провоцирует последующие его вспышки.

После своей дисквалификации Имер объявил о завершении карьеры Фото: EPA/TASS

Со шведским теннисистом Имером в 2022 году произошла история, которая подтверждает исследование Хорнберга. В начале того года Микаэль на Australian Open в очередной раз проиграл Циципасу (счёт в личных встречах 5-0 в пользу грека) и в перерыве между геймами накрыл голову полотенцем и пару раз врезал себе кулаком по голове. В следующем году на турнире в Лионе с ним случилось ещё одно помутнение: в матче против Артура Фиса швед по ходу спора с арбитром так разбил ракетку о судейскую вышку, что осталась только рукоятка. За это парня оштрафовали на $ 40 тыс. Кажется, никто не удивился, когда всего месяц спустя Имер пропустил третий допинг-тест и был дисквалифицирован на 18 месяцев.

Дженсон Бруксби

Один раз – случайность, два раза – совпадение, три – закономерность! В той или иной степени это касается товарища Имера по несчастью родом из США. В октябре 2023 года Бруксби отстранили на те же 18 месяцев из-за трёх пропущенных тестов на допинг, а предшествовали этому события, невероятно похожие на историю Микаэля. В марте 2022 года Дженсон в первом круге «Мастерса» в Майами обыграл Федерико Корию (3:6, 6:2, 6:3). После первого проигранного сета он что есть мочи ударил себя ракеткой по колену и, хромая, поковылял к своей скамейке.

У неуравновешенного Бруксби будет время подумать о своём поведении Фото: EPA/TASS

В решающем сете при счёте 4:1 в свою пользу Бруксби вёл 40:0 на своей подаче, но Кория отыгрался и заработал брейк-пойнт. И тут американца снова накрыло: допустивший три ошибки подряд Дженсон бросил ракетку, и она отскочила в ноги болбою. Кория требовал дисквалифицировать соперника (как Джоковича на US Open – 2020), но судья отказал – заявил, что парень не пострадал, и снял с Бруксби всего одно очко. Несмотря на то что после поединка ATP присудила американцу штраф в $ 15 тыс., эта история его ничему не научила.