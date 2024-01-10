Три россиянки вышли в четвертьфинал Аделаиды: Александрова попала на непобедимую Рыбакину

На второй неделе января в Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Изначально в основной сетке было пять россиянок. Это первая ракетка страны Людмила Самсонова, посеянная под седьмым номером, Вероника Кудерметова (8), Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова. А чуть позже к ним присоединились Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская, пробившиеся через сито квалификации.

Однако первую потерю Россия понесла ещё до старта турнира. Потапова, которой по жребию выпало играть с украинкой Лесей Цуренко, снялась с соревнований. (А уже потом с Аделаиды снялась и Цуренко.) Напомним, на турнире в Брисбене, который проходил в первую неделю нового года, Анастасия дошла до четвертьфинала, по ходу которого снялась при счёте 6:1 в пользу Елены Рыбакиной, бывшей её соперницей в той встрече.

«С нетерпением ждала возможности сыграть в Аделаиде. Но, к сожалению, из-за травмы, полученной в Брисбене, мне пришлось сняться с турнира, чтобы у меня был шанс выступить здоровой в Мельбурне. Я и моя команда делаем всё возможное, чтобы подготовиться к Australian Open», — так объяснила своё решение Потапова в соцсетях.

После первого круга, проходившего в понедельник и во вторник, из борьбы выбыла ещё одна российская теннисистка. Неприятной неожиданностью стало поражение Самсоновой, уступившей 89-й ракетке мира Лауре Зигемунд из Германии. 35-летняя Зигемунд, которая в последнее время на слуху благодаря своим успехам в парном разряде вместе с Верой Звонарёвой, одержала волевую победу над Людмилой — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

А вот остальные россиянки успешно преодолели барьер первого круга. Кудерметова и Касаткина обошлись без потери сета: Вероника оказалась сильнее американки Эшлин Крюгер (6:2, 7:5), а Дарья победила другую представительницу США Клэр Лю (6:4, 6:3). Александрова приложила значительно больше усилий, одержав волевую победу над полькой Магдой Линетт — 3:6, 7:6 (10:8), 7:5. А Павлюченкова и Калинская выбили из борьбы сеяных Беатрис Хаддад-Майю (5) и Барбору Крейчикову (4) соответственно. Анастасия выиграла свою встречу со счётом 6:3, 6:4, а Анна провела все три партии: 7:5, 3:6, 7:5.

Турнирная сетка сложилась таким образом, что во втором раунде образовались сразу два чисто российских противостояния: Касаткина вышла на Калинскую, а Александрова — на Кудерметову. Ну а Павлюченковой в соперницы досталась чешка Катержина Синякова. 27-летняя Синякова специализируется на выступлениях в парном разряде. В этом виде она семикратная чемпионка ТБШ. А в одиночном разряде Катержина занимает 49-е место в рейтинге WTA.

В первом сете Павлюченкова ни разу не взяла подачу соперницы, а сама позволила ей дважды сделать брейк — 6:2 в пользу Синяковой. Во второй партии россиянка попыталась отыграться, и ей это удалось. Анастасия повела 3:0 с брейком, но Катержина догнала её — 3:3. Однако Павлюченкова всё же смогла довести дело до победы в этой партии. Сделав брейк в восьмом гейме, Анастасия подала на сет — 6:3.

Анастасия Павлюченкова Фото: Sarah Reed/Getty Images

В решающей партии превосходство Павлюченковой уже не вызывало сомнений. Россиянка ни разу не дала сопернице выйти на брейк-пойнт, а сама дважды взяла чужую подачу и зафиксировала волевую победу — 2:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 1 минуту. Стоит отметить, что Синякова за весь матч допустила целых 12 двойных ошибок.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, посеянной под вторым номером.

Теперь о наших дерби. Первым из них по времени оказалось противостояние Касаткиной и Калинской. Дарья, несмотря на то что выиграла первый гейм, не слишком удачно вошла в игру, ошибаясь в розыгрышах. Анна воспользовалась этим и повела 3:1 с брейком. В пятом гейме Касаткина получила 0:40 на своей подаче, но прибавила, отыграла этот тройной брейк-пойнт, после чего сама ответила брейком — 3:3. Однако концовка партии осталась за Калинской, которая в 11-м гейме вновь взяла подачу соперницы, а в 12-м под ноль подала на сет — 7:5 за 51 минуту.

В начале второй партии у Касаткиной вообще мало что получалось, и первые четыре гейма остались за Калинской. Как ни странно, после этого в игре случился перелом. В пятом гейме Дарья всё же удержала свою подачу, отыграв брейк-пойнт при 30:40, а затем сама отыграла один брейк. Анна при счёте 4:3 в свою пользу взяла медицинский перерыв — у спортсменки возникли проблемы с шеей. Но пауза не помогла ей. Касаткина оформила брейк под ноль и сравняла счёт — 4:4. В концовке партии Дарья дожала соперницу, которая не лучшим образом чувствовала себя в эти моменты. В девятом гейме бывшая первая ракетка России ушла с брейк-пойнта, после чего приняла на сет — 6:4 (а было 0:4!) за 54 минуты.

В первом гейме решающего сета Касаткина взяла свою подачу, а затем состоялся парад-брейков: восемь геймов подряд остались за подающей! При 5:3 Дарья под ноль отдала свой гейм, после чего упустила два матчбола на приёме — 5:5. Тем не менее концовка встречи осталась за Касаткиной. В 11-м гейме она спасла три брейк-пойнта, а в 12-м приняла на матч, одержав волевую победу, — 5:7, 6:4, 7:5 за 2 часа 45 минут.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с Зигемунд, которая в своём матче второго раунда победила лаки-лузера из Румынии Ану Богдан — 6:4, 7:5.

Венчал программу дня матч Александрова — Кудерметова. В начале игры теннисистки взяли по гейму на подаче, а затем обменялись брейками — 2:2. В восьмом гейме Александрова спасла два брейк-пойнта, не позволив Кудерметовой вырваться вперёд, — 4:4. После этого Екатерина вновь взяла подачу соперницы, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 39 минут.

Второй сет Александрова начала с брейка. В четвёртом гейме Кудерметова отыгралась, но тут же отдала второй свой гейм — 3:2 с брейком в пользу Екатерины. В шестом гейме Александрова ушла с двойного брейк-пойнта, и после этого у Кудерметовой уже не было реальной возможности спасти игру. Подавая на матч при 5:4, Екатерина, отметившаяся восемью эйсами, использовала первый матчбол — 6:4, 6:4 за 1 час 26 минут.

В четвертьфинале Александрова сразится с чемпионкой Уимблдона 2022 года, третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной (1), которая в своём матче второго круга оказалась сильнее испанки Кристины Букши (LL) — 6:3, 7:5. Пока Рыбакина, на минувшей неделе завоевавшая титул в Брисбене, непобедима в этом сезоне: у неё шесть побед в шести играх. Более того, Елена не проиграла ни одного сета.

Четвертьфиналы пройдут в четверг, 11 января. Турнир WTA-500 в Аделаиде завершится в субботу, 13 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».