Не хватило сил. Мирра проиграла первый четвертьфинал в карьере, Потапова снялась при 1:6

В пятницу, 5 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) проходят четвертьфинальные встречи. В первом матче дня сошлись чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, посеянная под третьим номером, и двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко (8).

Первый сет остался за Азаренко. Белоруска повела 3:0 с брейком, в середине партии Остапенко отыграла брейк, но после этого сразу же под ноль отдала свой гейм. Этого преимущества Виктория уже не упустила — 6:3. Во втором сете чуть лучше была уже Остапенко. В шестом гейме представительница Латвии вцепилась в чужую подачу и с четвёртого брейк-пойнта дожала соперницу. После этого Елена уверенно брала свои геймы и выиграла партию со счётом 6:3.

Таким образом, всё решал третий сет. В середине партии соперницы обменялись брейками, а в долгом седьмом гейме, в котором восемь раз фиксировали «ровно», Азаренко ушла с двух брейк-пойнтов. Остапенко же под занавес встречи ещё и с судьёй успела повздорить. «Ты слепая, так много ошибаешься. Больше не хочу, чтобы ты присутствовала на моём матче. Ты никогда не будешь на моих матчах. Ты же портишь их», — говорила она на корте.

Елена Остапенко спорит с судьёй в матче с Викторией Азаренко в Брисбене в 2024 году Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Концовку игры лучше провела Азаренко. И была за это вознаграждена. 11-й гейм Виктория, подавая, забрала под ноль, а в 12-м отдала сопернице лишь очко и оформила сложную победу — 6:3, 3:6, 7:5 за 2 часа 31 минуту. За весь матч белоруска насобирала целых 16 эйсов — отличный показатель.

Во втором четвертьфинале сошлись Анастасия Потапова (11) и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (2), представляющая Казахстан. Для Потаповой ситуация осложнялась тем, что в 1/8 финала она провела тяжелейшее, изматывающее дерби с Вероникой Кудерметовой, растянувшееся почти на три с половиной часа. Рыбакина же в спокойном режиме прошла Элисе Мертенс, проиграв всего один гейм за два сета — 6:1, 6:0.

Первый сет Потапова, не успевшая восстановиться, проиграла со счётом 1:6. При этом россиянка уже при 1:4 взяла медицинский перерыв — ей осмотрели пресс и левую ногу. А после первой партии Анастасия решила сняться с матча — вероятно, чтобы не нанести вред организму в преддверии Australian Open, первого мэйджора сезона.

Третья четвертьфинальная пара оказалась совсем молодой: 19-летняя чешка Линда Носкова играла с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой, для которой это был первый четвертьфинал в карьере на уровне WTA. Несмотря на юный возраст, обе спортсменки находятся довольно высоко в мировом рейтинге: Носкова идёт 40-й, Андреева — 58-й.

На старте матча теннисистки обменялись брейками — 1:1. В середине партии девушки, нередко радовавшие зрителей долгими обменами на задней линии, устроили парад брейков, причём Андреева всё время была в положении догоняющей. И догнала! Россиянка при 5:3 в пользу чешки не позволила сопернице подать на сет, взяв гейм с четвёртого брейк-пойнта, после чего под ноль выиграла свою подачу — 5:5.

Увы, довести дело до победы в этой партии Мирра не смогла. Носкова уверенно отподавала в 11-м гейме, а в 12-м реализовала второй сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 2 минуты. В решающем гейме Андреева допустила две двойные ошибки, в том числе одну на сетболе.

Второй сет начался так, как и первый, — с обмена брейками. Критический момент настал в шестом гейме: Андреева, подавая, на своих геймболах допустила две двойные ошибки, а чуть позже, на брейк-пойнте у Носковой, — ещё одну. И счёт стал 4:2 в пользу чешки. При 5:3 Линда подавала уже на матч и закончила игру с первого же матчбола — 7:5, 6:3 за 1 час 42 минуты.

Также сегодня состоится ещё один четвертьфинал: чемпионка Australian Open 2023 года белоруска Арина Соболенко (1) выйдет на корт с россиянкой Дарьей Касаткиной (5).

Полуфиналы пройдут в субботу, 6 января. Одну из пар составят Носкова и Рыбакина, а другую — Азаренко и победительница противостояния Соболенко — Касаткина. Финал запланирован на воскресенье, 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».