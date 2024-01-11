Вот так сенсация! Россиянка прервала в Аделаиде 6-матчевую победную серию Рыбакиной

В четверг, 11 января, на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) проходят четвертьфинальные встречи. В первом матче дня сошлись чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, посеянная под шестым номером, и представительница Украины Марта Костюк.

Первая партия выдалась крайне напряжённой. Сначала девушки поочерёдно брали геймы на подаче, однако первой слабину дала именно 21-летняя уроженка Киева. Украинка позволила брейкануть себя со счёта 40:0 в шестом гейме и этим дала возможность сопернице обеспечить комфортное преимущество — 4:2. Однако в итоге Остапенко не сумела подать на сет, и борьба за победу в сете продолжилась — 5:5. И всё же латвийка оказалась сильнее в концовке партии. Елена под ноль забрала подачу Костюк, а вместе с 12-м геймом и победу в сете — 7:5.

26-летняя уроженка Риги ударно начала и следующую партию — брейк во втором гейме, и сразу очевидное преимущество. Затем обе теннисистки обменялись брейками, но первой эту традицию нарушила именно 12-я ракетка мира. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 уверенно забрала свою подачу и повела со счётом 4:1. Далее девушки не позволяли друг другу даже добраться до брейк-пойнтов, в итоге Остапенко довела второй сет до уверенной победы — 7:5, 6:3.

Из российских теннисисток борьбу на турнире в Аделаиде продолжали сразу три спортсменки: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. Касаткиной повезло чуть больше, чем её соотечественницам: 15-я ракетка мира вышла в полуфинал австралийского «пятисотника» без борьбы из-за неявки немки Лауры Зигемунд.

Анастасии Павлюченковой, в свою очередь, предстояло пройти непростой экзамен в виде сражения с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, которой она уже уступала в 2021 году на «тысячнике» в Монреале. В самом начале нового поединка россиянка проиграла свою подачу, но дальше очень уверенно проводила геймы и быстро сделала обратный брейк. У 32-летней уроженки Самары были шансы и самой повести с брейком, и хотя реализовать их не удалось, тай-брейк она провела максимально сосредоточенно. Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года не оставила никаких шансов американке в теннисном «пенальти» — 7:6 (1). Статистика сета: 16/13 у Анастасии, 7/10 у Джессики по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Вторую партию Павлюченкова начала очень уверенно, поведя с брейком. Однако Пегула сумела моментально отыграться и выровнять цифры на табло — 1:1. Дальше у обеих спортсменок были зацепки на приёме, но именно Джессика лучше использовала свой шанс, завершив сет брейком в последнем, 12-м гейме. Стоит отметить, что у Анастасии была фактически такая же статистика, как в стартовом сете (17/13 по ударам навылет/невынужденным ошибкам), а вот её соперница заиграла намного острее и точнее — 12/5.

Решающая партия прошла под диктовку представительницы «звёздно-полосатых». Пегула ушла с двойного брейк-пойнта в третьем гейме сета, а уже следом взяла чужую подачу с первой попытки и повела со счётом 3:1. Затем Павлюченкова сумела сделать брейк, девушки поочерёдно забирали свои подачи, однако в концовке противостояния Джессика поднажала, а россиянка не справилась с мячами на ключевых очках. В итоге третья ракетка мира одержала волевую победу над Анастасией со счётом 6:7 (1), 7:5, 6:4 за 2 часа 25 минут.

Екатерина Александрова и Елена Рыбакина закрывали программу игрового дня на центральном корте соревнований в Аделаиде. Чемпионка Уимблдона-2022 подходила к противостоянию с россиянкой с серией из шести побед, которая началась ещё неделей ранее в Брисбене.

При этом именно Александрова вела по личным встречам со счётом 2-1 у представительницы Казахстана. Все предыдущие матчи между девушками состоялись в 2020-м, то есть больше чем за год до триумфа Рыбакиной на травяном мэйджоре. Екатерина выиграла в финале Шэньчжэня и в первом круге турнира, который формально назывался соревнованием в Цинциннати, но фактически из-за пандемии прошёл на кортах US Open, а Елена уверенно победила в Риме. При этом на харде, соответственно, обе игры остались за россиянкой.

Новое противостояние началось с того, что Александрова повела с двумя брейками. 29-летняя уроженка Челябинска действовала на корте максимально активно и широко. Постепенно Елена прибавила в агрессии и выиграла три гейма подряд, но в концовке Екатерина всё же дожала соперницу, забрав сет со счётом 6:3. Рыбакина впереди по ударам навылет — 11:10, но и невынужденных ошибок у неё оказалось намного больше — 14:7.

Вторая партия началась по схожему сценарию: Александрова снова повела с двойным брейком. Не успела победительница недавнего турнира в Брисбене оглянуться, как на табло горели неприятные 0:5. Третья ракетка мира взяла три гейма подряд и даже имела шанс сделать счёт 4:5, но Александрова собрала все свои силы и ушла с 0:40 в важном девятом гейме сета. Россиянка добилась победы со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 31 минуту и за выход в финал Аделаиды сразится с Остапенко. Касаткина, в свою очередь, сыграет с Джессикой Пегулой.

Турнир в Аделаиде завершится 13 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».